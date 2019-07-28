ملياردير يوناني يُطلق توكن مدعوم من القنب وبورصة مخصصة

تام شمس - الأحد 28 يوليو 2019 03:47 مساءً - أطلق الملياردير اليوناني والمخرج التلفزيوني "ألكي ديفيد" واتحاده السويسري توكن SWX Coin المدعوم من القنب، وذلك وفقًا لما جاء في بيان صحفي نُشر يوم ٢٥ يوليو.

توكن مدعوم من القنب على سلسلة بيتكوين

وفقًا للإصدار، أطلق الاتحاد أيضًا "بنك القنب السويسري" لتشغيل التوكن. وسيكون مقر البورصة في غشتاد بسويسرا، مع تعيين مقر رئيسي في منطقة البحر الكاريبي قريبًا. ويُقال إن التوكن يستند إلى بلوكتشين لبيتكوين (BTC)، ووحدة واحدة مربوطة مباشرة بالسعر العالمي المتوسط ​​لزهرة القنب المتميزة.

بنكٌ لصفقات القنب

في البداية، من المفترض أن يدير البنك وعملته جميع معاملات Swissx المالية مع شركائه في الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة البحر الكاريبي، ولكن تم تصميم هذه العملة لتكون مكانًا شفافًا لجميع المعاملات. وتدعي Swissx أيضًا أن رئيس وزراء سانت كيتس-نيفيس "دنزيل دوغلاس" قد انضم إلى مجلس إدارة البنك.

مبادرةٌ يدعمها ترامب

تأسست الشركة بدعم من تمويل أولي من Swissx Cherry Wine ودونالد ترامب بقيمة ٧٥٠ مليون دولار و٢٥٠ مليون دولار. وبحسب ما ورد سيتم استخدام SWX لدفع الأموال إلى المزارعين وسيتم استبدالها نقدًا في أي وقت.

وحسبما أوضح كوينتيليغراف في تحليل مخصص في سبتمبر من العام الماضي، فإن العملات المشفرة و بلوكتشين يشهدان استخدامًا متزايدًا في صناعة القنّب القانوني.