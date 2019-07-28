“هواوي” تطالب الحكومة الصينية بـ منافسة عملة “فيسبوك” الرقمية

في تصريح مثير أدلى به الرئيس التنفيذي لشركة “هواوي” قال فيه:

“إن الوقت قد حان لحكومة الصين أن تسابق وتنافس عملة الليبرا الرقمية لفيسبوك”.

التصريح أدلى به السيد “رن تشنغ فاي” المدير التنفيذي لشركة هواوي ضمن مقابلة تلفزيونية مع الاعلام الايطالي.

حيث أعتبر أن الصين لديها القدرة على المنافسة وانجاز هذه المهمة.

وفي جوابه حول سؤال عن الهيمنة العالمية للولايات المتحدة الأمريكية واصدار عملة ليبرا، رد بالجواب التالي:

“حتى الصين لديها القدرة على إصدار مثل هاته العملات، لماذا ننتظر عملة Libra قوة الدولة أكثر من قوة شركة انترنت”.

لم يلمح المدير التنفيذي لشركة هواوي لشركته وبأنها لها القدرة في منافسة شركة فيسبوك لما لها من أبحاث وتطويرات في تقنية البلوكشين وتحدث بلهجة قومية صينية.

للعلم وفي شهر مايو الماضي قام بنك الشعب الصيني بتوظيف خبراء في تقنية البلوكشين في خطوة تهدف لتوسيع الاستثمارات في هذا الجانب.

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عملة ليبرا تتدفع الحكومة الصينية إلى تسريع تطويرها لعملتها الخاصة

ومؤخرا صرح بعض أعضاء البنك المركزي الصيني بأن إطلاق عملة “ليبرا” سيؤثر على اقتصاد الصين.

كما صرح السيد “وانغ شين” رئيس مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني بأن المنافسة مع فيسبوك ستدفع البلاد لإصدار عملتها المشفرة.

يذكر أيضا أنه وبعد الاعلان عن عملة “ليبرا” ارتفعت عمليات البحث بشكل كبير جدا على موقع “Weibo” الصيني عن عملة فيسبوك الجديدة، بالرغم من أن خدمة فيسبوك حجبت في الصين سنة 2009 وأمر حظرها مازال مستمر لغاية اللحظة.

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