قيمة بيتكوين تتراجع عن ٩٦٠٠ دولار، بينما تشهد معظم العملات البديلة خسائر كبيرة

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تام شمس - الأحد 28 يوليو 2019 01:31 مساءً - الأحد ٢٨ يوليو - سجلت معظم أعلى ٢٠ عملة شفرة خسائر خلال اليوم حتى وقت كتابة المقالة، وفي الوقت نفسه انخفضت بيتكوين (BTC) إلى ما دون مستوى ٩٦٠٠ دولار.
تصوّر السوق من كوين٣٦٠
وقد انخفضت عملة البيتكوين حاليًا بنسبة ٥,٢٪ خلال اليوم، حيث يتم تداولها عند ٩٥٣٨ دولارًا في وقت كتابة المقالة، وفقًا لبيانات كوين٣٦٠. بالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، انخفضت العملة بنسبة ١٢,٦٪.
مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠
تتمسك إيثريوم (ETH) بمكانتها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حاليًا حوالي ٢٢,٣ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل، رسملة سوقية تبلغ ١٣ مليار دولار في وقت كتابة المقالة.
وتشير بيانات كوين٣٦٠ إلى أن إيثريوم قد شهدت خسارة في القيمة تقارب ٥٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم بسعر ٢٠٩ دولارات تقريبًا. وخلال الأسبوع، انخفض سعر العملة بحوالي ٩٪.
مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠
حسبما أفاد كوينتيليغراف يوم أمس، اقترح ت بورصة العملات المشفرة المؤسسية سان فرانسيسكو أوبن إكسشينج أن إيثريوم قد لا تكون عملة بديلة بعد الآن.
انخفضت ريبل بنسبة ٢.٩٥٪ تقريبًا على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية ويتم تداولها حاليًا عند حوالي ٠,٣٠٤ دولار. وخلال الأسبوع، انخفضت العملة بحوالي ٦,٧٪.
مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠
من بين أفضل ٢٠ عملة مشفرة، كانت العملات الوحيدة التي سجلت مكاسب هي يونوس سيد ليو (LEO)، والتي ارتفعت بنسبة ٠,٥٦٪ في وقت كتابة المقالة.
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