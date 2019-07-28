أحد أكبر البنوك في الفلبين يُطلق عملته الرقمية المستقرة

أعلن البنك الفلبيني Union of the Philippines – وهو أحد أكبر المؤسسات المالية في البلاد ، عن إطلاقه للعملة الرقمية المستقرة الخاصة به ، اليوم بهدف ربط البنوك الريفية عبر شبكة بلوكتشين الخاصة به.

العملة المستقرة التي يطلق عليها PHX – والتي ترتبط بالبيزو الفلبيني (PHP) – تم تنفيذها بالفعل على منصة i2i blockchain الخاصة بالبنك ، وفقاً لما أوردته وسائل الإعلام الفلبينية.

أوضح السيد “Arvie de Vera” – نائب رئيس مجلس إدارة بنك UnionBank ومدير التكنولوجيا المالية للمجلة:

” PHX عبارة عن مخزن ثابت للقيمة ، ووسيلة للتبادل ، وهي كود قابل للبرمجة له منطق يقوم بالتنفيذ الذاتي ، ويتيح التنفيذ الشفاف و الآلي للمدفوعات “

كما أود التقرير أن عدد ثلاث مؤسسات مالية في الفلبين – بنك SRB في لوزون ، و Progressive Bank في فيساياس ، وبنك Cantilan في مينداناو – قد أكملت بنجاح عدة معاملات فورية على منصة i2i blockchain التابعة لبنك الإتحاد UnionBank.

حيث استخدمت البنوك الريفية العملة الرقمية الخاصة ببنك UnionBank لإجراء معاملات الشراء ، و التحويل ، و الاسترداد ، و كذلك التحويلات المحلية.

وفقًا لـ Philstar – في المرحلة الأولية – يمكن للمشاركين في منصة i2i blockchain شراء العملة الرقمية المستقرة PHX عن طريق التسديد المباشر من حساباتهم البنكية على UnionBank.

ووفقاً لما ورد ، فإن عملية الحصول على العملة المستقرة PHP ، و كذلك سحب الأموال عبر العملة النقدية إلى الحسابات البنكية ستكون متاحة فقط لمستخدمي منصة البلوكتشين i2i التابعة للبنك.

كما ذكرت CCN في تقارير سابقة خلال العام الماضي ، أن مشروع i2i – الذي يهدف للربط بين الجُزر و المؤسسات و الأفراد تم تجريبه بواسطة خمسة بنوك ريفية في الفلبين.

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ويُعد ربط الفلبينيين بالنظام المصرفي أمر هام بالنسبة للبلد ، حيث أن نحو 70٪ من المواطنين في الفلبين لا يمتلكون حسابات مصرفية سواءً كانت حسابات جارية أو حسابات ادخار ، خاصةً في المجتمعات الريفية.

ويبدو أن بنك UnionBank يسير بخطى مُسرعة لربط هؤلاء المواطنين بالنظام المالي للبلاد. كما أظهر البنك الذي يقع مقره في الفلبين لا يخشى إستخدام التكنولوجيا المبتكرة لتحقيق أهدافه.

ونشرت المؤسسة المالية بيانًا صحفيًا يوم الثلاثاء ، أعلنت فيه عن تجريب ناجح لتحويلات قائمة على بلوكتشين بإستخدام العملة الرقمية PHX الخاص بالبنك UnionBank من سنغافورة إلى الفلبين.

حيث تم إجراء البرنامج التجريبي بالشراكة مع بنك OCBC في سنغافورة ، من خلال الجمع بين إدارة السيولة Adhara في OCBC ، و منصة المدفوعات الدولية مع منصة i2i blockchain في UnionBank.

وفي فبراير ، ذكرت CCN أن بنك UnionBank أطلق أول جهاز صراف آلي يدعم العملة الرقمية في الفلبين ، ما يُوفر طريقة سهلة للمستخدمين المحليين لتبادل العملات الرقمية و العملات الورقية.

عزيزي القارئ ما رأيك في هذه اللفتة الجميلة واستغلال العملة الرقمية لأداء ما عجزت عنه تكنولوجيا البنوك التقليدية، حيث تربط العملة الرقمية عبر تكنولوجيا البلوكتشين المواطنين الذي ليس لديهم حسابات مالية مع النظام المالي للدولة؟ شاركنا رأيك من خلال الكتابة في صندوق التعليقات بالأسفل…

المصدر: CCN

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