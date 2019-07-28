أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 28-7-2019

أنخفضت العملات الرقمية البديلة altcoin والعملة الرقمية المهيمنة بيتكوين مرة أخرى اليوم بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 6 % مرتفعة فوق مستوى 10,000 دولار .

بالنظر إلى إحصائيات العملة من 6 أشهر الماضية ، تم تداول BTC في 7 فبراير بأقل سعر 3347.64 دولار ارتفعت القيمة بشكل كبير بنسبة 165.62٪ في 30 مايو لتتداول عند 8892.01 دولار ، وعلاوة على ذلك شهدت العملة مرة أخرى ارتفاعًا بنسبة 55.12٪ في 26 يونيو مع أعلى سعر في السنة حتى الآن عند 13،793 دولار.

ومع ذلك ، في الثاني من يوليو ، انخفضت العملة بنسبة 28.74 ٪ عند 9829.47 دولار وفي الأيام القليلة المقبلة ، ارتفعت القيمة بنسبة 33.70 ٪ في 10 يوليو عندما غيرت العملة عداداتها مرة أخرى وارتفعت إلى 13070.38 دولار ومنذ ذلك الحين ، انخفضت قيمة التداول الحالية بنسبة 22.37 ٪.

يتم تداول العملة الرقمية بيتكوين الآن عند مستوى 9,530 دولار أمريكي في وقت كتابة هذا التقرير ، منخفضة بنسبة 525 في المئة وفقا لبيانات موقع Coin360 .

انخفضت عملة الإيثيريوم بنسبة 4.88 في المئة في وقت كتابة هذا التقرير ، ويتم تداولها الآن عند مستوى 209 دولار أمريكي .

عملة Ripple XRP : يتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 0.310 منخفضة بنسبة 3.02 في المئة.

عملة Litecoin : يتم تداول العملة عند مستوى 89 دولار أمريكي ، منخفضة بنسبة بلغت 4.71 في المئة .

عملة Binance Coin : يتم تداول العملة الرقمية الآن عند 27 دولار أمريكي منخفضة بنسبة بلغت 5.64 في المئة.

عملة Bitcoin Cash : انخفضت العملة الرقمية بنسبة بلغت 3.53 في المئة ، ويتم تداولها الآن عند مستوى 305 دولار أمريكي .

يمكنك متابعة الأسعار في الوقت المباشر من خلال الضغط على الرابط التالي : أسعار العملات الرقمية

أسعار عملات أخرى :

عملة EOS : يتم تداولها عند مستوى 4.29 دولار أمريكي ، منخفضة بنسبة 8.11 % حتى اللحظة .

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عملة TRON TRX : يتم تداول العملة عند مستوى 0.022 دولار أمريكي منخفضة بنسبة 4.95 % .

عملة Cardano : انخفضت العملة بنسبة بلغت 3.39 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.059 دولار أمريكي .

عملة Steller : انخفضت العملة الرقمية اليوم بنسبة 3.74 % ، ويتأرجح سعر العملة في حدود 0.084 دولار .

عملة Dash : أنخفضت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 3.87 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 111 دولار أمريكي .

من بين أفضل العملات الرقمية والتي سجلت أعلى المكاسب على منصة Binance كانت عملة DENT ، مرتفعة بنسبة بلغت 19.83 % مقابل البيتكوين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

أنخفض إجمالي سوق العملات الرقمية من 277 مليار دولار حتى 263 مليار دولار وفقا لبيانات Coinmarketcap ، وتحتل العملة الرقميةالاولى بيتكوين 64.4 ٪ من إجمالي السوق وفقًا لـ Coinmarketcap.

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