شرح طريقة الحصول على بطاقة بنكية تدعم العملات الرقمية داخل العالم العربي

يشهد الدفع الالكتروني في منطقتنا العربية تطورا وتحسنا مستمر

صحيح أن التطور بطيء مقارنة ببعض الأسواق الأخرى إلا أن هناك اهتمام واضح من طرف الشركات والمؤسسات الأجنبية الموفرة لخدمات الدفع الالكتروني بالمنطقة العربية.

في هذا الموضوع سنتعرف على احدى الشركات التي توفر بطاقة بنكية تدعم العملات الرقمية داخل العالم العربي.

شركة Crypterium توفر الآن امكانية تحويل العملات الرقمية المشفرة إلى عملات نقدية و سحبها من الصراف الآلي (ATM).

حيث أعلنت الشركة مؤخرا عن بطاقة بنكية مسبقة الدفع تدعم جميع مناطق العالم بما فيها المنطقة العربية.

شركة Crypterium تتخذ من دولة استونيا مقرا لها تدير عملة مشفرة تحمل الرمز CRPT أدرجت في منصة HitBTC في شهر مارس الماضي

ويدير الشركة السيد “مارك اوبرين” كمدير تنفيذي لها والذي كان مدير تنفيذي في شركة فيزا بالمملكة المتحدة.

بطاقة Crypterium والتي تكون مزودة بالعملات المشفرة تعمل تماما مثل بطاقة الدفع التقليدية إذ يمكن استخدامها عبر الأنترنت وشراء منتجات وخدمات بشكل عادي دون وجود اشكالية وعقبة أن البائع لا يقبل العملات المشفرة.

يصرح الرئيس التنفيذي لشركة Crypterium في هذا الشأن بما يلي:

“أحد العقبات الرئيسية التي تواجه العملات المشفرة عدم قبولها من طرف التجار وبذلك يصبح أمر صعب للغاية البحث عن مكان لإنفاقها في العالم الحقيقي، وإن كانت متوفرة ومقبولة فهي محصورة في بعض البلدان ولبعض تجار التجزئة فقط”.

مثلما هو معلوم فإن أحد أهم ميزة للعملات المشفرة هي أنها بلا حدود جغرافية وتتميز بطابع عالمي.

لذا تم تصميم بطاقة Crypterium للسماح لأي شخص بطلبها وبدء استعمال العملات المشفرة في عمليات الدفع المتنوعة.

بطاقة Crypterium متوفرة وتعمل في جميع أنحاء العالم ولديها سقف استعمال يومي مرتفع يصل لغاية 10 آلاف دولار يوميا و 60 ألف دولار شهريا.

توفر الشركة الراعية للبطاقة على تطبيق متوفر على نظام الأندرويد وiOS يمكن من خلاله ادارة وتخزين العملات المشفرة بما في ذلك البيتكوين، الايثيريوم اللايت كوين وكذا عملة المشروع CRPT.

وعلى غرار تطبيقات البطاقات البنكية مسبقة الدفع فإن تطبيق Crypterium Wallet يوفر وظائف وخصائص متعددة من تحليل الانفاق وتحويل الأموال ما بين العملات المشفرة والعملات العادية كما يمكن متابعة أسعار السوق بفضل دمج Crypterium مع أفضل 10 منصات تداولية.

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شرح طريقة الحصول على بطاقة بنكية تدعم العملات الرقمية داخل العالم العربي

1- الدخول على الموقع الرسمي للشركة من الرابط هنا

2– تحميل التطبيق المتوافق مع هاتفك (أندرويد / IOS)

3- شحن محفظة البطاقة بالعملات المشفرة

4- امكانية الاستخدام المباشر على المتاجر الالكترونية

5- طلب البطاقة

طلب البطاقة يكون بطريقتين إما عن طريق دفع مبلغ مالي يقدر بـ9.99 دولار أو الاشتراك في أحد الخطط ورفع صيغة حسابك من الحساب العادي للحساب المدفوع.

تزامن إطلاق خدمات Crypterium مع أحد الشركات الكبيرة المنافسة في ذات المجال وهي شركة كوين بايس

والتي أعلنت أيضا عن توسع دعم بطاقتها لمناطق جغرافية جديدة وهي كل من اسبانيا، ألمانيا، فرنسا، ايطاليا، ايرلندا، هولندا بعد كانت خمات البطاقة مقتصرة على المملكة المتحدة فقط.

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