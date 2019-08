بنك JP Morgan يعترف بتداعي الدولار كعملة احتياطي و يمتدح البيتكوين ضمنياً

لقد كان الدولار الأمريكي ( USD ) العملة الاحتياطية السائدة في العالم منذ ما يقرب من قرن . و على هذا النحو ، فإن العديد من المستثمرين اليوم ، حتى من هم خارج الولايات المتحدة الأمريكية ، قد أصبحوا يشعرون بالارتياح تجاه عمليات الفائض الكبيرة في قيمة الدولار الأمريكي في محافظهم الاستثمارية .

و على هذا النحو ، فإن تنويع تعرض الدولار الأمريكي من خلال وضع ترجيح أعلى على العملات الأخرى في الأسواق المتقدمة و آسيا ، و كذلك المعادن الثمينة أمر منطقي اليوم . و يمكن تحقيق هذا التنويع باستراتيجية تحافظ على الأصول الأساسية في محفظة استثمارية مع تغيير مزيج العملات بداخلها .

إن الدولار الأمريكي يتعرض الآن لخطر فقدان مكانته كعملة مهيمنة في العالم أجمع . و هذا وفقًا لما قاله ” كريج كوهين ” Craig Cohen ، و هو أحد الاستراتيجيين في بنك ” جي بي مورجان الخاص ” ( JP Morgan Private Bank ) ، و الذي ينصح العملاء الأثرياء بتخفيض مقتنياتهم بالدولار الأمريكي إلى النصف .

حيث صرح ” كريج ” في مقال له قائلاً :

إنها دعوة إيقاظ صارخة ، من أجل تذكير المستثمرين بأن عملات الاحتياط العالمي لا تدوم إلى الأبد .

على الرغم من أنه لم تتم الإشارة إلى ذلك بشكل مباشر ، إلا أن البيتكوين يمثل تحوطًا واضحًا للعديد من المشكلات التي تم ذكرها من قبل بنك JP Morgan . كما يوصي البنك الخاص العملاء بزيادة تخصيص محفظتهم إلى ” مخزن للقيمة ” ، و تحديداً الذهب . يمكننا القول إن البيتكوين قد أصبح أيضًا مخزنًا معروفًا للقيمة ، و قد يستحق مكانًا في محفظة دفاعية .

إن ” مخزن القيمة ” ( store of value ) ، هو وظيفة الأصل ( asset ) الذي يمكن الإحتفاظ به في الوقت الحالي ثم استعادته و تبادله في وقت لاحق ، و يكون مفيدًا بشكل متوقع عند استعادته . و بشكل أعم ، فإن ” مخزن القيمة ” هو أي شيء يحتفظ بالقوة الشرائية في المستقبل .

في الرسم البياني التالي نرى كيف تراجع الدولار الأمريكي على مر التاريخ ، بدءاً من عام 1971 إلى العام الجاري 2019 :

نحن نقترب من نقطة تحول رئيسية في التاريخ الإقتصادي ، عندما يخلص العالم نفسه من سيطرة الدولار الأمريكي . إن هذا قد يبدو جنونًا ، لكنها ليست ظاهرة جديدة . كما يشرح ” كريج ” في مقاله :

قبل الدولار الأمريكي ( US dollar ) ، كانت العملة المهيمنة في العالم هي الجنيه البريطاني ( British pound ) . و قبل ذلك ، كانت الفرنك الفرنسي ( French franc ) و الجيلدر الهولندي ( Dutch guilder ) – و هي عملات لم تعد موجودة الآن .

يشير مقال ” كريج ” إلى حدوث تزايد في الهيمنة الاقتصادية في الصين و الهند و أجزاء من آسيا . كما يشرح مقال بنك JP Morgan :

مع تحول الهيمنة الإقتصادية نحو الشرق ، هناك حافز أقل للتداول بالدولار الأمريكي . و وفقًا لـ بنك ” جيه بي مورغان ” ، فإن موقف الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” ( Donald Trump ) العدواني من التجارة يسرع من عملية التحول هذه .

لقد تخلت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل عن سياسة ” الدولار القوي ” ، و اعتبر العديد من المحللين أن الأمر بمثابة حرب على العملة . إن كل من الولايات المتحدة الأمريكية و الصين و منطقة اليورو ( eurozone ) ، تقوم بتخفيض قيمة عملتها في محاولة للسيطرة على الوضع .

إن هذه العملية تنعكس بالفعل في الأرقام . فالبنوك المركزية تعمل على تفريغ الدولار الأمريكي من احتياطياتها بوتيرة قياسية . انظر إلى الرسم البياني أدناه ، الذي يوضح تتبعاً للنسبة المئوية لما يحوزه البنك المركزي من الدولار الأمريكي .

و كما يشير بنك ” جيه بي مورغان ” ، فإن قيمة الدولار الأمريكي قد تراجعت لمدة 50 عامًا . و يعتقد ” آري بول ” Ari Paul أن هذه الرواية تكتسب زخماً ببطء في العالم المالي الأوسع .

