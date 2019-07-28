بنك JP Morgan يعترف بتداعي الدولار كعملة احتياطي و يمتدح البيتكوين ضمنياً

لقد كان الدولار الأمريكي ( USD ) العملة الاحتياطية السائدة في العالم منذ ما يقرب من قرن . و على هذا النحو ، فإن العديد من المستثمرين اليوم ، حتى من هم خارج الولايات المتحدة الأمريكية ، قد أصبحوا يشعرون بالارتياح تجاه عمليات الفائض الكبيرة في قيمة الدولار الأمريكي في محافظهم الاستثمارية .

و على هذا النحو ، فإن تنويع تعرض الدولار الأمريكي من خلال وضع ترجيح أعلى على العملات الأخرى في الأسواق المتقدمة و آسيا ، و كذلك المعادن الثمينة أمر منطقي اليوم . و يمكن تحقيق هذا التنويع باستراتيجية تحافظ على الأصول الأساسية في محفظة استثمارية مع تغيير مزيج العملات بداخلها .

إن الدولار الأمريكي يتعرض الآن لخطر فقدان مكانته كعملة مهيمنة في العالم أجمع . و هذا وفقًا لما قاله ” كريج كوهين ” Craig Cohen ، و هو أحد الاستراتيجيين في بنك ” جي بي مورجان الخاص ” ( JP Morgan Private Bank ) ، و الذي ينصح العملاء الأثرياء بتخفيض مقتنياتهم بالدولار الأمريكي إلى النصف .

حيث صرح ” كريج ” في مقال له قائلاً :

” نعتقد أن الدولار الأمريكي قد يفقد مكانته كعملة مهيمنة في العالم ( و التي قد ترى أنها تنخفض على المدى المتوسط ) بسبب أسباب هيكلية بالإضافة إلى العوائق الدورية . “

إنها دعوة إيقاظ صارخة ، من أجل تذكير المستثمرين بأن عملات الاحتياط العالمي لا تدوم إلى الأبد .

على الرغم من أنه لم تتم الإشارة إلى ذلك بشكل مباشر ، إلا أن البيتكوين يمثل تحوطًا واضحًا للعديد من المشكلات التي تم ذكرها من قبل بنك JP Morgan . كما يوصي البنك الخاص العملاء بزيادة تخصيص محفظتهم إلى ” مخزن للقيمة ” ، و تحديداً الذهب . يمكننا القول إن البيتكوين قد أصبح أيضًا مخزنًا معروفًا للقيمة ، و قد يستحق مكانًا في محفظة دفاعية .

إن ” مخزن القيمة ” ( store of value ) ، هو وظيفة الأصل ( asset ) الذي يمكن الإحتفاظ به في الوقت الحالي ثم استعادته و تبادله في وقت لاحق ، و يكون مفيدًا بشكل متوقع عند استعادته . و بشكل أعم ، فإن ” مخزن القيمة ” هو أي شيء يحتفظ بالقوة الشرائية في المستقبل .

في الرسم البياني التالي نرى كيف تراجع الدولار الأمريكي على مر التاريخ ، بدءاً من عام 1971 إلى العام الجاري 2019 :

رسم البياني يوضح اتجاهات مؤشر الدولار الأمريكي المتراجعة إلى أسفل على مدى السنوات الـ 50 الماضية . المصدر : بنك ” جيه بي مورغان الخاص “

نحن نقترب من نقطة تحول رئيسية في التاريخ الإقتصادي ، عندما يخلص العالم نفسه من سيطرة الدولار الأمريكي . إن هذا قد يبدو جنونًا ، لكنها ليست ظاهرة جديدة . كما يشرح ” كريج ” في مقاله :

” لا يوجد شيء يشير إلى أن هيمنة الدولار الأمريكي يجب أن تبقى إلى الأبد . في الواقع ، لقد تغيرت العملة الدولية المهيمنة عدة مرات عبر التاريخ ، و ذلك بالعودة لآلاف السنين مع تحول المركز الإقتصادي في العالم . “

قبل الدولار الأمريكي ( US dollar ) ، كانت العملة المهيمنة في العالم هي الجنيه البريطاني ( British pound ) . و قبل ذلك ، كانت الفرنك الفرنسي ( French franc ) و الجيلدر الهولندي ( Dutch guilder ) – و هي عملات لم تعد موجودة الآن .

يشير مقال ” كريج ” إلى حدوث تزايد في الهيمنة الاقتصادية في الصين و الهند و أجزاء من آسيا . كما يشرح مقال بنك JP Morgan :

” في العقود المقبلة ، نعتقد أن الإقتصاد العالمي سوف ينتقل من هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية و الدولار الأمريكي ، إلى نظام تتمتع فيه آسيا بقوة أكبر . “ Advertisements

مع تحول الهيمنة الإقتصادية نحو الشرق ، هناك حافز أقل للتداول بالدولار الأمريكي . و وفقًا لـ بنك ” جيه بي مورغان ” ، فإن موقف الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” ( Donald Trump ) العدواني من التجارة يسرع من عملية التحول هذه .

لقد تخلت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل عن سياسة ” الدولار القوي ” ، و اعتبر العديد من المحللين أن الأمر بمثابة حرب على العملة . إن كل من الولايات المتحدة الأمريكية و الصين و منطقة اليورو ( eurozone ) ، تقوم بتخفيض قيمة عملتها في محاولة للسيطرة على الوضع .

إن هذه العملية تنعكس بالفعل في الأرقام . فالبنوك المركزية تعمل على تفريغ الدولار الأمريكي من احتياطياتها بوتيرة قياسية . انظر إلى الرسم البياني أدناه ، الذي يوضح تتبعاً للنسبة المئوية لما يحوزه البنك المركزي من الدولار الأمريكي .

انخفضت النسبة المئوية للدولار الأمريكي المحتفظ به في احتياطيات البنك المركزي بشكل مطرد منذ عام 2005 . المصدر : بنك JP Morgan Private Bank

و كما يشير بنك ” جيه بي مورغان ” ، فإن قيمة الدولار الأمريكي قد تراجعت لمدة 50 عامًا . و يعتقد ” آري بول ” Ari Paul أن هذه الرواية تكتسب زخماً ببطء في العالم المالي الأوسع .

حيث صرح ” بول ” ، في

The story of USD losing reserve status is becoming an ever growing mainstream finance meme. Investors haven't even started to reposition for this. https://t.co/kxxLOSDjV6 — Ari Paul ⛓️ (@AriDavidPaul) July 24, 2019

@AriDavidPaul

” لقد أصبحت قصة خسارة الدولار الأمريكي ( USD ) لمركزه كعملة احتياطي أمر متزايد في النمو كمثار للسخرية في الأوساط المالية الرئيسية . فالمستثمرون لم يبدؤوا حتى الآن في تغيير موضعهم وفقاً لهذا الأمر . “

له على حسابه الخاص () في موقع تويتر ، قائلاً :

إذا فإلى أين يأتي البيتكوين ؟ أولاً ، إن بنك JP Morgan قد حث المستثمرين على خفض مقتنياتهم بالدولار الأمريكي إلى النصف . و بدلاً من ذلك ، دعاهم إلى تخصيص المساحة الأكبر لـ ” مخزن للقيمة ” مثل الذهب . و يمكن القول إن عملة الـ Bitcoin تفي بوظيفة مماثلة كمخزن للقيمة ، و لكن مع فائدة أكبر في العالم الرقمي .

ثانياً ، تعتبر عملة البيتكوين تحوطًا ضد الطبيعة التضخمية للدولار الأمريكي و تراجعه الذي يحدث على المدى الطويل . فعلى عكس الدولار الأمريكي – حيث تتم زيادة العرض ( supply ) حسب الرغبة – فإن عملة البيتكوين لديها عرض ثابت و يمكن التنبؤ به .

ثالثًا ، في السيناريو المدقع ، يمكن أن يقوم البيتكوين بملء الفراغ الذي سيخلفه الدولار الأمريكي كعملة احتياطية . و بينما من غير المحتمل أن تقوم الحكومات بتبني عملة البيتكوين رسميًا ، فقد تختار الشركات و الأفراد التعامل بإستخدام عملة البيتكوين من أجل التغلب على حرب عملة محتملة .

إذا لم يكن هناك شيء آخر ، فهذه دعوة للاستيقاظ و الصحوة مفادها أن عملات الإحتياط العالمي لا تدوم إلى الأبد . و بلا شك سوف يتم إستبدال الدولار الأمريكي باعتباره الوسيلة المهيمنة للتجارة ، إن الأمر هنا يتوقف على مجرد هذا السؤال : متى ؟

عزيزي القارئ ، هل ترى أنه سيأتي اليوم الذي تصبح فيه عملة البيتكوين ” عملة احتياطي ” ؟ ، و إذا حدث ذلك بالفعل ، كم تتوقع أن يكون سعرها ؟

بإمكانك القيام بوضع تعليقك أو طرح أسئلتك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه . .

المصدر : CCN

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