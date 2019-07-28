بنك JP Morgan يعترف بتداعي الدولار كعملة احتياطي و يمتدح البيتكوين ضمنياً

لقد كان الدولار الأمريكي ( USD ) العملة الاحتياطية السائدة في العالم منذ ما يقرب من قرن . و على هذا النحو ، فإن العديد من المستثمرين اليوم ، حتى من هم خارج الولايات المتحدة الأمريكية ، قد أصبحوا يشعرون بالارتياح تجاه عمليات الفائض الكبيرة في قيمة الدولار الأمريكي في محافظهم الاستثمارية .
و على هذا النحو ، فإن تنويع تعرض الدولار الأمريكي من خلال وضع ترجيح أعلى على العملات الأخرى في الأسواق المتقدمة و آسيا ، و كذلك المعادن الثمينة أمر منطقي اليوم . و يمكن تحقيق هذا التنويع باستراتيجية تحافظ على الأصول الأساسية في محفظة استثمارية مع تغيير مزيج العملات بداخلها .
إن الدولار الأمريكي يتعرض الآن لخطر فقدان مكانته كعملة مهيمنة في العالم أجمع . و هذا وفقًا لما قاله ” كريج كوهين ” Craig Cohen ، و هو أحد الاستراتيجيين في بنك ” جي بي مورجان الخاص ” ( JP Morgan Private Bank ) ، و الذي ينصح العملاء الأثرياء بتخفيض مقتنياتهم بالدولار الأمريكي إلى النصف .
حيث صرح ” كريج ” في مقال له قائلاً :
” نعتقد أن الدولار الأمريكي قد يفقد مكانته كعملة مهيمنة في العالم ( و التي قد ترى أنها تنخفض على المدى المتوسط ) بسبب أسباب هيكلية بالإضافة إلى العوائق الدورية . “
إنها دعوة إيقاظ صارخة ، من أجل تذكير المستثمرين بأن عملات الاحتياط العالمي لا تدوم إلى الأبد .
على الرغم من أنه لم تتم الإشارة إلى ذلك بشكل مباشر ، إلا أن البيتكوين يمثل تحوطًا واضحًا للعديد من المشكلات التي تم ذكرها من قبل بنك JP Morgan . كما يوصي البنك الخاص العملاء بزيادة تخصيص محفظتهم إلى ” مخزن للقيمة ” ، و تحديداً الذهب . يمكننا القول إن البيتكوين قد أصبح أيضًا مخزنًا معروفًا للقيمة ، و قد يستحق مكانًا في محفظة دفاعية .
إن ” مخزن القيمة ” ( store of value ) ، هو وظيفة الأصل ( asset ) الذي يمكن الإحتفاظ به في الوقت الحالي ثم استعادته و تبادله في وقت لاحق ، و يكون مفيدًا بشكل متوقع عند استعادته . و بشكل أعم ، فإن ” مخزن القيمة ” هو أي شيء يحتفظ بالقوة الشرائية في المستقبل .
في الرسم البياني التالي نرى كيف تراجع الدولار الأمريكي على مر التاريخ ، بدءاً من عام 1971 إلى العام الجاري 2019 :
رسم البياني يوضح اتجاهات مؤشر الدولار الأمريكي المتراجعة إلى أسفل على مدى السنوات الـ 50 الماضية . المصدر : بنك ” جيه بي مورغان الخاص “
نحن نقترب من نقطة تحول رئيسية في التاريخ الإقتصادي ، عندما يخلص العالم نفسه من سيطرة الدولار الأمريكي . إن هذا قد يبدو جنونًا ، لكنها ليست ظاهرة جديدة . كما يشرح ” كريج ” في مقاله :
” لا يوجد شيء يشير إلى أن هيمنة الدولار الأمريكي يجب أن تبقى إلى الأبد . في الواقع ، لقد تغيرت العملة الدولية المهيمنة عدة مرات عبر التاريخ ، و ذلك بالعودة لآلاف السنين مع تحول المركز الإقتصادي في العالم . “
قبل الدولار الأمريكي ( US dollar ) ، كانت العملة المهيمنة في العالم هي الجنيه البريطاني ( British pound ) . و قبل ذلك ، كانت الفرنك الفرنسي ( French franc ) و الجيلدر الهولندي ( Dutch guilder ) – و هي عملات لم تعد موجودة الآن .
يشير مقال ” كريج ” إلى حدوث تزايد في الهيمنة الاقتصادية في الصين و الهند و أجزاء من آسيا . كما يشرح مقال بنك JP Morgan :
” في العقود المقبلة ، نعتقد أن الإقتصاد العالمي سوف ينتقل من هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية و الدولار الأمريكي ، إلى نظام تتمتع فيه آسيا بقوة أكبر . “
Advertisements
مع تحول الهيمنة الإقتصادية نحو الشرق ، هناك حافز أقل للتداول بالدولار الأمريكي . و وفقًا لـ بنك ” جيه بي مورغان ” ، فإن موقف الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” ( Donald Trump ) العدواني من التجارة يسرع من عملية التحول هذه .
لقد تخلت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل عن سياسة ” الدولار القوي ” ، و اعتبر العديد من المحللين أن الأمر بمثابة حرب على العملة . إن كل من الولايات المتحدة الأمريكية و الصين و منطقة اليورو ( eurozone ) ، تقوم بتخفيض قيمة عملتها في محاولة للسيطرة على الوضع .
إن هذه العملية تنعكس بالفعل في الأرقام . فالبنوك المركزية تعمل على تفريغ الدولار الأمريكي من احتياطياتها بوتيرة قياسية . انظر إلى الرسم البياني أدناه ، الذي يوضح تتبعاً للنسبة المئوية لما يحوزه البنك المركزي من الدولار الأمريكي .
انخفضت النسبة المئوية للدولار الأمريكي المحتفظ به في احتياطيات البنك المركزي بشكل مطرد منذ عام 2005 . المصدر : بنك JP Morgan Private Bank
و كما يشير بنك ” جيه بي مورغان ” ، فإن قيمة الدولار الأمريكي قد تراجعت لمدة 50 عامًا . و يعتقد ” آري بول ” Ari Paul أن هذه الرواية تكتسب زخماً ببطء في العالم المالي الأوسع .
حيث صرح ” بول ” ، في
له على حسابه الخاص ( @AriDavidPaul ) في موقع تويتر ، قائلاً :
The story of USD losing reserve status is becoming an ever growing mainstream finance meme. Investors haven't even started to reposition for this. https://t.co/kxxLOSDjV6— Ari Paul ⛓️ (@AriDavidPaul) July 24, 2019
” لقد أصبحت قصة خسارة الدولار الأمريكي ( USD ) لمركزه كعملة احتياطي أمر متزايد في النمو كمثار للسخرية في الأوساط المالية الرئيسية . فالمستثمرون لم يبدؤوا حتى الآن في تغيير موضعهم وفقاً لهذا الأمر . “
إذا فإلى أين يأتي البيتكوين ؟ أولاً ، إن بنك JP Morgan قد حث المستثمرين على خفض مقتنياتهم بالدولار الأمريكي إلى النصف . و بدلاً من ذلك ، دعاهم إلى تخصيص المساحة الأكبر لـ ” مخزن للقيمة ” مثل الذهب . و يمكن القول إن عملة الـ Bitcoin تفي بوظيفة مماثلة كمخزن للقيمة ، و لكن مع فائدة أكبر في العالم الرقمي .
ثانياً ، تعتبر عملة البيتكوين تحوطًا ضد الطبيعة التضخمية للدولار الأمريكي و تراجعه الذي يحدث على المدى الطويل . فعلى عكس الدولار الأمريكي – حيث تتم زيادة العرض ( supply ) حسب الرغبة – فإن عملة البيتكوين لديها عرض ثابت و يمكن التنبؤ به .
ثالثًا ، في السيناريو المدقع ، يمكن أن يقوم البيتكوين بملء الفراغ الذي سيخلفه الدولار الأمريكي كعملة احتياطية . و بينما من غير المحتمل أن تقوم الحكومات بتبني عملة البيتكوين رسميًا ، فقد تختار الشركات و الأفراد التعامل بإستخدام عملة البيتكوين من أجل التغلب على حرب عملة محتملة .
إذا لم يكن هناك شيء آخر ، فهذه دعوة للاستيقاظ و الصحوة مفادها أن عملات الإحتياط العالمي لا تدوم إلى الأبد . و بلا شك سوف يتم إستبدال الدولار الأمريكي باعتباره الوسيلة المهيمنة للتجارة ، إن الأمر هنا يتوقف على مجرد هذا السؤال : متى ؟
إخلاء مسؤولية
إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أي نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .
تابعونا على التلجرام
كانت هذه تفاصيل خبر بنك JP Morgan يعترف بتداعي الدولار كعملة احتياطي و يمتدح البيتكوين ضمنياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.