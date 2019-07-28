متداول: لهذا السبب لا أستخدم مؤشر الماكد (MACD) في تداولات العملات الرقمية

في البداية وقبل التطرق للموضوع نعرف أولا بمؤشر الماكد MACD والذي يعد أحد المؤشرات القديمة المستعملة في بورصات الأسهم ويتعامل بشكل جيد مع غرضه في البورصات التقليدية.

لكن هل هو جيد في التعامل مع أسواق الكريبتو؟

يعمل مؤشر الماكد على تحديد اتجاه الحركة بعد التوحيد

في العملات المشفرة نجد أغلبها له أطر زمنية من 1 إلى 12 ساعة (الشائع أكثر من 1-4 ساعات).

في حين أن مؤشر الماكد يعمل في الأطر الزمنية الطويلة مثل أسبوع واحد، شهر واحد…

بينما نجد في الرسوم البيانية اليومية والاسبوعية الطابع الموجي لزوج التداول BTC / USD والتي تظهر أن العملة إما في هبوط وإما في قناة متنامية ويتم التحويل في غضون 24 ساعة.

لو قمنا بفتح الرسم البياني لـ BTC / USD فلن نجد أي إطار زمني حيث يمكن فيه استخدام مؤشر الماكد، وإن كان فسيقدم اشارة متأخرة.

وكتأكيد على ذلك دعنا نضرب المثال التالي لديك 10 آلاف دولار في نوفمبر 2017 عندها كان سعر البيتكوين 7000 دولار وعند التداول فيه واستعمال مؤشر الماكد يظهر الرسم البياني التالي مقدار ما يمكن كسبه في عام واحد:

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مثلما يوضح الرسم البياني فإنه وفي غضون عام واحد سيتم جني أرباح تفوق 30% (3000 دولار) في البورصات المالية العادية، بينما في منصات تداول العملات المشفرة لن يكون شيء من ذلك لأنه وطوال تاريخ البيتكوين لم يكن هناك ارتفاع مماثل إلا مرة أو مرتين وبذلك يكون فيها الماكد صحيح.

ومثال آخر في الصورة التالية والذي أخذ فيه إطار زمني لمدة أسبوع أعطى فيها هذا المؤشر إشارتين جيدتين فقط في عام كامل.

وعليه ومثلما أخبرنا سابقا فإن مؤشر الماكد جيد في البورصات المالية التقليدية أما في أسواق الكريبتو فهو غير ذلك تماما.

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