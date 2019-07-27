في ظروف غامضة…. العثور على جثة مؤسس أحد منصات تداول العملات الرقمية بعد الإعلان عن إغلاقها

تحقيقات الشرطة مازلت مستمرة في ظروف وفاة السيد “Tobiasz Niemiro” وهو رجل أعمال بولندي مؤسس شريك لمنصة Bitmarket لتداول العملات الرقمية المشفرة.

منصة Bitmarket أغلقت يوم 8 يوليو في ظروف مريبة.

جثة “Niemiro” عُثر عليها يوم الخميس الماضي في غابة بالقرب من مدينة “أولتشين” مسقط رأسه والتي تبعد 3 ساعات على العاصمة البولندية وارسو.

ووفقا للإذاعة المحلية فقد عثر على الضحية مقتول برصاصة في الرأس.

إلا أن صحيفة “Gazeta Wyborcza” الرائدة في بولندا والتي كانت تتابع حيثيات القضية فقد أشارت إلى أن “Niemiro” البالغ من العمر 44 سنة انتحر ولم يقتل.

فيما أدعى “آدم سوشا” صديق الضحية بأنه وصله بريد الكتروني من الضحية بساعات قبل موته يخبره فيه بأنه محاط برجال أعمال مشبوهين إلا أنه لم يفصح عن أي تفاصيل كثيرة بسبب التحقيقات.

للعلم وقبل أسبوعين نشرت منصة Bitmarket اشعارا تقول فيه أنها تعاني من نقص السيولة

قبل أن تغلق فجأة لتترك مستخدميها وسط علامات استفهام كثيرة يستفسرون فيها عن أموالهم.

وأفادت التقديرات الأولية بأن خسائر عملاء المنصة (400 مستثمر) قدرت بـ2300 بيتكوين (حوالي 23 مليون دولار).

وبعد غلق المنصة نفى كل من “Niemiro” ومؤسسه المشارك بأنهما اختلسوا أموال المستخدمين.

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وكان قد أخبر “Niemiro” موقع Money.pl البولندي بأنه لم يكن مسؤولا عن إدارة صندوق الصرف.

وصرح أيضا بما يلي:

“لقد فقدت كل شيء لأن أحدهم تسبب في انهيار المنصة، لقد فقدت اسمي وسمعتي التي عملت عليها طوال حياتي وأنا أيضا واحد من الضحايا”.

وتعد منصة Bitmarket ثان أكبر منصة تداولية للعملات المشفرة في بولندا

أسسها السيد “Michał Pleban” سنة 2014 وباعها لكل من “Niemiro” و “Aszkiełowicz”.

وتعرضت المنصةأشهر 5 اكتتابات لمشاريع احتيالية (ICOs) في عام 2018 لعملية غلق في شهر يناير 2015 من طرف البنك البولندي بسبب الديون المستحقة وعدم وجود أوراق اعتماد.

لتبقى المنصات التداولية بها شبهة وعرضة لعمليات السرقة والاحتيال إلا القليل منها فقط.

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