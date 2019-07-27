عملة الكاردانو قد تحلق في السماء أمام البيتكوين المتخاذل

إذا كنت تشاهد أسواق العملات الرقمية عن كثب ، فسوف ترى أن هناك نموذجًا جديدًا آخذا في الظهور . فها هو البيتكوين يفقد قوته و زخمه الصعودي . و في الوقت نفسه ، بدأت العملات الرقمية الأخرى في الإستيقاظ . و إحدى هذه العملات التي لفتت انتباهنا و قررنا أن نتحدث عنها في هذا المقال ، هي عملة الكاردانو ( Cardano ) .
إن عملة الـ Cardano هي واحدة من العملات الرقمية الأكثر قوة في جوهرها ( sound cryptocurrency ) . و هذا هو السبب في أنه من غير المنطقي أن هذه العملة الرقمية ( ADA / BTC ) قد انخفضت إلى سعر 0.00000524 BTC في 16 يوليو الجاري . و عند هذه النقطة ، كانت عملة الـ Cardano قد فقدت ما يزيد عن 94 في المائة من أعلى مستوى لها على الإطلاق و هو 0.00008788 BTC .
و مع ذلك ، يبدو أن هذه العملة الرقمية التي يطلق عليها البعض إسم ” قاتل الإيثريوم ” ( Ethereum Killer ) تنحت قاعًا . إنها يتم تداولها فعليًا عند مستوى يمكنها من خلاله إنشاء قاعدة جديدة ، و من ثم يتم ضخ السعر إلى الأعلى على نطاق واسع .
بإلقاء نظرة سريعة على الرسم البياني الأسبوعي لعملة الـ Cardano أمام البيتكوين ، نرى أن العملة يتم تداولها بالقرب من أدنى مستوياتها التاريخية عند 0.0000057 BTC . على الرغم من أن ” الدببة ” ( المضاربين على الهبوط ) كانت قادرة على تحقيق هذا المستوى في 16 يوليو الجاري ، إلا أن ” الثيران” ( المضاربين على الإرتفاع ) استجابت بسرعة و قامت بدفع السعر فوق الدعم في 17 يوليو الجاري . و بالتالي يمكن الآن تفسير الإختراق القصير للدعم الذي تم في البداية على أنه ” فخ دب ” ( bear trap ) .
الرسم البياني الأسبوعي لعملة الـ Cardano أمام عملة الـ Bitcoin . المصدر : منصة Binance
في الجزء العلوي من ” فخ الدب ” ، تنحاز المؤشرات الفنية إلى ” الثيران ” ( bulls ) . أولاً ، لدينا مؤشر القوة النسبية الأسبوعي ( weekly RSI ) يتخبط بين حالات تشبع عمليات البيع لأول مرة في تاريخ السوق على منصة Binance .
بالإضافة إلى ذلك ، لقد كان حجم التداول على عملة الـ Cardano في يوم 24 يونيو الماضي مرتفع بشكل كبير . و هذا يمكن أن ينظر إليه على أنه ” حجم الإستسلام ” ( capitulation volume ) . أي بمعنى آخر ، قيام الكثير من المتداولين على العملة بالاستسلام و بيع مواقعهم لصالح عملات البيتكوين ، و ذلك لأنهم فقدوا الأمل في السوق .
و إذا نظرت إلى مخطط علم نفس دورة السوق ( psychology of a market cycle ) ، فسوف ترى كيف دخلت عملة الكاردانو فترة من الاكتئاب و الإحباط .
صورة توضح سيكولوجية دورة السوق
مع وجود هذه الإشارات ، نعتقد أن عملة الكاردانو قد وصلت إلى نقطة الحد الأقصى من الفرص المالية . فهذه العملة الرقمية قد تخلت عن معظم مكاسب السوق الصاعدة السابقة . و بالتالي ، فهي في وضع يمكنها من بدء دورة جديدة .
بالتأكيد ، لا يزال من الممكن أن تنخفض عملة الكاردانو أكثر ، و لكن إذا كان هذا هو القاع الخاص بها ، فسوف يكون بمقدور أولئك الذين يشترون الآن زيادة أرباحهم إلى الحد الأقصى .
لقد هبطت عملة كاردانو بشكل عميق و سريع لدرجة أن ” الدببة ” ( bears ) تبدو مرهقة للغاية و تم استنفاد قوتهم من البيع . إنهم يتعرضون للطرد الآن ، و لم يتبق لديهم في مخزونهم من العملة سوى القليل للغاية .
الرسم البياني اليومي لعملة الـ Cardano أمام عملة الـ Bitcoin . المصدر : منصة Binance
و بالنظر إلى تحليل سريع للرسم البياني اليومي لعملة الكاردانو ( ADA ) ، يتبين لنا أن المضاربين على الصعود في وضع جيد يمكنهم من إحكام السيطرة .
لقد أظهر السوق الإحترام لمستوى الدعم عند سعر 0.0000057 BTC . و بالإضافة إلى ذلك ، يمكن ملاحظة الإختلاف الصعودي ( bullish divergence ) على مؤشر القوة النسبية اليومي ( daily RSI ) . حيث يشير هذا إلى أن الزخم يتحول إلى صالح ” الثيران ” . أيضًا ، لقد انخفض حجم التداول بشكل كبير في خلال الأيام القليلة الماضية . و يشير هذا إلى أن البائعين يفقدون الرغبة في التخلي عن العملة و إغراقها عند المستويات الحالية .
الأهم من ذلك ، يبدو أن عملة الـ Cardano قد وصلت إلى ذروة وتد كبير هابط ( falling wedge ) . و لا تحتاج إلا مزيد من الضغط من جانب ” الثيران ” و من المحتمل أن نرى السوق يندلع محلقاً إلى السماء من هذا الركود المستمر الذي دام لمدة ثلاثة أشهر . و نحن نعتقد أن الألعاب النارية ستبدأ فالاندلاع بمجرد قيام هذه العملة الرقمية بإخراج المقاومة المائلة ( diagonal resistance ) للوتد الهابط .
قد يرغب المستثمرون الذين يتفقون مع التحليل الذي أوضحناه ، في الشراء في أقرب موقع ممكن من مستوى سعر 0.0000057 BTC . و إذا كان ” الثيران ” يحتفظون بالدعم ، فإن الهدف الفوري هو سعر 0.00001255 BTC . و نحن نود أن نحذر أيضاً من أن عملة الكاردانو قد لا تزال تبدو هبوطية ، لذلك ضع في اعتبارك وضع نقطة وقف خسارة قريبة ( tight stop lose ) عند المستويات المنخفضة الجديدة عند سعر 0.00000524 BTC . و بهذه الطريقة ، بإمكانك أن تربح أكثر من 120 بالمائة في الوقت الذي تخاطر فيه بنحو 8 بالمائة فقط . و هذه تعد نسبة جيدة للغاية للمخاطرة مقابل المكافأة ( risk to reward ratio ) .
و جدير بالذكر ، أن عملة الكاردانو ( ADA ) تعد من أكثر العملات الرقمية شيوعاً ، و تحتل المرتبة الـ 11 من حيث القيمة السوقية التي تبلغ 1,624 مليار دولار أمريكي ، و ذلك وفقاً لأحدث بيانات موقع coinmarketcap .
تحذير المخاطر : إن هذا المقال مخصص لأغراض إعلامية فقط و لا ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية . فالاستثمار في سوق العملات الرقمية يخضع لمخاطر السوق العالية ، لذلك يرجى إدارة إستثماراتك بحذر .
إخلاء مسؤولية
إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أي نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .
تابعونا على التلجرام
كانت هذه تفاصيل خبر عملة الكاردانو قد تحلق في السماء أمام البيتكوين المتخاذل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.