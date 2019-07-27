عملة الكاردانو قد تحلق في السماء أمام البيتكوين المتخاذل

إذا كنت تشاهد أسواق العملات الرقمية عن كثب ، فسوف ترى أن هناك نموذجًا جديدًا آخذا في الظهور . فها هو البيتكوين يفقد قوته و زخمه الصعودي . و في الوقت نفسه ، بدأت العملات الرقمية الأخرى في الإستيقاظ . و إحدى هذه العملات التي لفتت انتباهنا و قررنا أن نتحدث عنها في هذا المقال ، هي عملة الكاردانو ( Cardano ) .

إن عملة الـ Cardano هي واحدة من العملات الرقمية الأكثر قوة في جوهرها ( sound cryptocurrency ) . و هذا هو السبب في أنه من غير المنطقي أن هذه العملة الرقمية ( ADA / BTC ) قد انخفضت إلى سعر 0.00000524 BTC في 16 يوليو الجاري . و عند هذه النقطة ، كانت عملة الـ Cardano قد فقدت ما يزيد عن 94 في المائة من أعلى مستوى لها على الإطلاق و هو 0.00008788 BTC .

و مع ذلك ، يبدو أن هذه العملة الرقمية التي يطلق عليها البعض إسم ” قاتل الإيثريوم ” ( Ethereum Killer ) تنحت قاعًا . إنها يتم تداولها فعليًا عند مستوى يمكنها من خلاله إنشاء قاعدة جديدة ، و من ثم يتم ضخ السعر إلى الأعلى على نطاق واسع .

بإلقاء نظرة سريعة على الرسم البياني الأسبوعي لعملة الـ Cardano أمام البيتكوين ، نرى أن العملة يتم تداولها بالقرب من أدنى مستوياتها التاريخية عند 0.0000057 BTC . على الرغم من أن ” الدببة ” ( المضاربين على الهبوط ) كانت قادرة على تحقيق هذا المستوى في 16 يوليو الجاري ، إلا أن ” الثيران” ( المضاربين على الإرتفاع ) استجابت بسرعة و قامت بدفع السعر فوق الدعم في 17 يوليو الجاري . و بالتالي يمكن الآن تفسير الإختراق القصير للدعم الذي تم في البداية على أنه ” فخ دب ” ( bear trap ) .

الرسم البياني الأسبوعي لعملة الـ Cardano أمام عملة الـ Bitcoin . المصدر : منصة Binance

في الجزء العلوي من ” فخ الدب ” ، تنحاز المؤشرات الفنية إلى ” الثيران ” ( bulls ) . أولاً ، لدينا مؤشر القوة النسبية الأسبوعي ( weekly RSI ) يتخبط بين حالات تشبع عمليات البيع لأول مرة في تاريخ السوق على منصة Binance .

بالإضافة إلى ذلك ، لقد كان حجم التداول على عملة الـ Cardano في يوم 24 يونيو الماضي مرتفع بشكل كبير . و هذا يمكن أن ينظر إليه على أنه ” حجم الإستسلام ” ( capitulation volume ) . أي بمعنى آخر ، قيام الكثير من المتداولين على العملة بالاستسلام و بيع مواقعهم لصالح عملات البيتكوين ، و ذلك لأنهم فقدوا الأمل في السوق .

و إذا نظرت إلى مخطط علم نفس دورة السوق ( psychology of a market cycle ) ، فسوف ترى كيف دخلت عملة الكاردانو فترة من الاكتئاب و الإحباط .

صورة توضح سيكولوجية دورة السوق

مع وجود هذه الإشارات ، نعتقد أن عملة الكاردانو قد وصلت إلى نقطة الحد الأقصى من الفرص المالية . فهذه العملة الرقمية قد تخلت عن معظم مكاسب السوق الصاعدة السابقة . و بالتالي ، فهي في وضع يمكنها من بدء دورة جديدة .

بالتأكيد ، لا يزال من الممكن أن تنخفض عملة الكاردانو أكثر ، و لكن إذا كان هذا هو القاع الخاص بها ، فسوف يكون بمقدور أولئك الذين يشترون الآن زيادة أرباحهم إلى الحد الأقصى .

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لقد هبطت عملة كاردانو بشكل عميق و سريع لدرجة أن ” الدببة ” ( bears ) تبدو مرهقة للغاية و تم استنفاد قوتهم من البيع . إنهم يتعرضون للطرد الآن ، و لم يتبق لديهم في مخزونهم من العملة سوى القليل للغاية .

الرسم البياني اليومي لعملة الـ Cardano أمام عملة الـ Bitcoin . المصدر : منصة Binance

و بالنظر إلى تحليل سريع للرسم البياني اليومي لعملة الكاردانو ( ADA ) ، يتبين لنا أن المضاربين على الصعود في وضع جيد يمكنهم من إحكام السيطرة .

لقد أظهر السوق الإحترام لمستوى الدعم عند سعر 0.0000057 BTC . و بالإضافة إلى ذلك ، يمكن ملاحظة الإختلاف الصعودي ( bullish divergence ) على مؤشر القوة النسبية اليومي ( daily RSI ) . حيث يشير هذا إلى أن الزخم يتحول إلى صالح ” الثيران ” . أيضًا ، لقد انخفض حجم التداول بشكل كبير في خلال الأيام القليلة الماضية . و يشير هذا إلى أن البائعين يفقدون الرغبة في التخلي عن العملة و إغراقها عند المستويات الحالية .

الأهم من ذلك ، يبدو أن عملة الـ Cardano قد وصلت إلى ذروة وتد كبير هابط ( falling wedge ) . و لا تحتاج إلا مزيد من الضغط من جانب ” الثيران ” و من المحتمل أن نرى السوق يندلع محلقاً إلى السماء من هذا الركود المستمر الذي دام لمدة ثلاثة أشهر . و نحن نعتقد أن الألعاب النارية ستبدأ فالاندلاع بمجرد قيام هذه العملة الرقمية بإخراج المقاومة المائلة ( diagonal resistance ) للوتد الهابط .

قد يرغب المستثمرون الذين يتفقون مع التحليل الذي أوضحناه ، في الشراء في أقرب موقع ممكن من مستوى سعر 0.0000057 BTC . و إذا كان ” الثيران ” يحتفظون بالدعم ، فإن الهدف الفوري هو سعر 0.00001255 BTC . و نحن نود أن نحذر أيضاً من أن عملة الكاردانو قد لا تزال تبدو هبوطية ، لذلك ضع في اعتبارك وضع نقطة وقف خسارة قريبة ( tight stop lose ) عند المستويات المنخفضة الجديدة عند سعر 0.00000524 BTC . و بهذه الطريقة ، بإمكانك أن تربح أكثر من 120 بالمائة في الوقت الذي تخاطر فيه بنحو 8 بالمائة فقط . و هذه تعد نسبة جيدة للغاية للمخاطرة مقابل المكافأة ( risk to reward ratio ) .

و جدير بالذكر ، أن عملة الكاردانو ( ADA ) تعد من أكثر العملات الرقمية شيوعاً ، و تحتل المرتبة الـ 11 من حيث القيمة السوقية التي تبلغ 1,624 مليار دولار أمريكي ، و ذلك وفقاً لأحدث بيانات موقع coinmarketcap .

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المصدر : CCN

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