الحكومة البلغارية رسمياً… احتياطي البيتكوين يتجاوز احتياطي الذهب

دولة بلغاريا كانت تعمل على تخزين عملة البيتكوين بصمت.

تم الاعلان مؤخرا عن تجاوز احتياطي البيتكوين احتياطي الذهب في بلغاريا وذلك وفقا لتقرير صدر حديثا.

بلغ عدد وحدات البيتكوين في بلغاريا 200 ألف وحدة بيتكوين أي ما يعادل 2 مليار دولار

والتي كانت الحكومة البلغارية قد صادرتها من عصابة اجرامية في سنة 2017.

في حين أن مخزون الذهب في بلغاريا يبلغ 1.8 مليار دولار.

وبذلك تعتبر دولة بلغاريا أول دولة في العالم لديها مخزون البيتكوين أكثر من مخزون الذهب.

مقدار البيتكوين الذي تملكه الحكومة البلغارية يعود لمجموعة اجرامية كانت تنشط في عدة دول مجاورة:

رومانيا، اليونان، مقدونيا، صربيا.

حدث كل ذلك ضمن عملية PRATKA أين تمكنت الحكومة من توقيف المجرمون الذين كانو يحاولون استهداف مسؤولين فاسدين والتوصل لنظام الجمركي لبلغاريا.

لكن يقظة المسؤولين البلغارين حالت دول ذلك وتمكنت الحكومة من الاستيلاء على 200 ألف وحدة بيتكوين في أحد العمليات التي تعد الأكبر من نوعها.

لم يوضح المسؤولين عن العملية الكثير حول تفاصيلها لكنهم ذكروا فقط أنهم تمكنوا من احتجاز ومصادرة بعض المعدات وأجهزة الاتصال وأجهزة كمبيوتر.

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ويعتبر البيتكوين قبلة للمجرمين والمحتالين الذين يفضلونه في العمليات التحويلية والدفع نظير المخدرات وغيرها من المنتجات الغير قانونية لصعوبة تتبعه بالاضافة إلى قيمته المرتفعة.

تمتلك بريطانيا في الوقت الحالي احتياطي الذهب يقدر بـ12.8 مليار دولار وإذا حدث وارتفع سعر البيتكوين ووصل لمستوى قياسي (100 ألف دولار) فسيتجاوز احتياطي البيتكوين لدى بلغاريا احتياطي الذهب لدى بريطانيا.

وذكرت وكالة تنفيذ القانون الأوروبي حول قضية استيلاء السلطات البلغارية على البيتكوين بأنها لم تصدر أي بيان محدد حول المقتنيات.

ووفقا لذات التقرير فإنه لا توجد أي محفظة في بلغاريا تحتوي على 200 ألف بيتكوين، ما يعني احتمال أن السلطات قامت بتقسيم وتجزئة البيتكوين لمحافظ متعددة.

وحدث سيناريو مشابه للقضية البلغارية في الولايات المتحدة الأمريكية أين استحوذت الحكومة على الأمريكية على كمية من البيتكوين من الانترنت المظلم لكنها باعتها مع مرور الوقت.

في الأخير يبقى السؤال مطروح لماذا تحتفظ الحكومة البلغارية بـ200 ألف بيتكوين

أم لديها نية استثمارية وتريد اللعب بذكاء في هذا الجانب.

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