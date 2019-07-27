منصة بينانس تضيف خاصية الـ (Staking) لـ عملة (Algorand) ورمزها (ALGO)

قامت منصة بينانس بمجموعة من التحديثات مؤخرا أشرنا إلى بعضها في موضوع سابق.

من بين الاجراءات والتحديثات الجديدة التي قامت بها منصة بينانس اضافة خاصية Staking لمجموعة من العملات، والتي أيضا سبق وأشرنا لها في عناوين مختلفة:

لتعلن منصة بينانس عن دعم خاصية Staking لعملة جديدة وهاته المرة الدور على عملة ALGO.

التحديث الجديد لعملة ALGO سيسمح لأي شخص يحتفظ بالعملة على محفظته في بينانس باستلام مكافآت بعملة ALGO.

بالنسبة لمشروع Algorand فيعد واحد من مشاريع الكريبتو التي أثارت فضول العديد من المهتمين بالمجال

حيث وما إن تم الاعلان عن المشروع وعملته المشفرة تم ادراجها على الفور في جملة من منصات التداول العالمية.

عملة ALGO تستعيد بريقها بعد أن تم الاعلان عن خاصية الاحتفاظ بالعملة والحصول على مكافأة نظير ذلك

حيث تعد عملية التعدين للحصول على عملة ALGO مكلفة وتتطلب استثمار قد يكون أكبر من الناتج من العملة لذا توجه القائمون على العملة لخاصية الاحتفاظ وStaking.

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فيما تتوجه منصة بينانس لتكون واحدة من كبار داعمي خاصية Staking للعملات المشفرة وهو ما نلاحظه في المواضيع الأخيرة التي تتحدث عن اضافة Staking لجملة من العملات المشفرة.

للعلم يقدر السعر الحالي لوحدة ALGO بـ 0.59 دولار منخفضا عن الوقت الذهبي الذي وصلت فيه العملة لأعلى مستوى لها وهو 3.22 دولار، الا أن حجم تداول العملة مازال ضعيفا.

ستبدأ منصة بينانس بأخذ لقطات يومية لأرصدة ALGO لتكافأ المستخدمين المحتفظين بها.

حدد الربح السنوي للاحتفاظ بالعملة بـ2.98%.

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