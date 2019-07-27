سعر بيتكوين يخسر ٨٠٠ دولار في دقائق بينما يتطلع المضاربين على الهبوط إلى الدعم عند ٩ آلاف دولار بعد ذلك

تام شمس - السبت 27 يوليو 2019 06:18 مساءً - انخفض سعر بيتكوين (BTC) ٨٠٠ دولار خلال ١٥ دقيقة يوم ٢٧ يوليو بعد أن تسببت الحركة الهبوطية الهائلة في تدمير الدعم عند ١٠٠٠٠ دولار.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٢٤ ساعة. من كوين٣٦٠

متداولو بيتكوين يأكلون محافظهم

كان المتداولون يتساءلون على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت في أعقاب الخسائر المفاجئة، حيث انخفض سعر بيتكوين مقابل الدولار من ١٠١٨٠ دولارًا إلى ٩٤١٠ دولارات.

وفي وقت كتابة المقالة، تعافى الزوج بشكل هامشي ليحيط بمستوى ٩٥٠٠ دولار، في حين أن الافتقار إلى عوامل واضحة ترك المعلقين يكافحون لفهم السوق.

وحسبما أفاد كوينتيليغرف، فإن العودة إلى ١٠٠٠٠ دولار في وقت سابق كانت بمثابة مفاجأة بعد حدوث ارتفاع مشابه في غضون دقائق.

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وفي السابق، كان المعلق المعتاد جوش راجر يتطلع إلى كسر مستوى أقل من ٩٦٠٠ دولار كبوابة إلى المستويات الأدنى، مع احتمال الانخفاض إلى ٩٠٠٠ دولار أيضًا.

مع توقع البعض استمرار التقلب على المدى القصير. على تويتر، بدا المتداول المعروف باسم كريبتوكوهين ناقوس الخطر قبل ساعات من خسائر بقيمة ٨٠٠ دولار.

"قد يكون هناك تصحيح أكبر في المستقبل القريب - قد يستغرق وقتًا أطول من اللازم - أطول مما يتوقعه/يأمل كثيرون. لكن الأشياء الجيدة تأتي لأولئك الذين ينتظرون".

وفي الوقت نفسه، كان لحركة بيتكوين تأثير أكثر قابلية للتنبؤ به في أسواق العملات البديلة، حيث تراجعت التوكنات بين أعلى ٢٠ عملة مشفرة من حيث الرسملة السوقية إلى ٤,٥٪.

شهريًا، فقد سعر بيتكوين ٢٠٪، مع إشارة كوينتيليغراف إلى أن توقعات أسعار نهاية العام والتوقعات طويلة الأجل لا تزال صعودية.