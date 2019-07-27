356 ألف دولار ، هذا هو سعر البيتكوين عام 2022 !

لا يزال سعر عملة البيتكوين على المسار الصحيح ليصل إلى مستويات قياسية هذا العام ، وفقًا لما قاله ” دان مورهيد ” Dan Morehead – المؤسس و الرئيس التنفيذي لشركة Pantera Capital . و خلال مقابلة بودكاست له مع Unchained ، أوضح ” مورهيد ” إمكانات النمو الهائل الذي ينتظر عملة البيتكوين .

حيث صرح ” مورهيد ” قائلاً :

” قم برسم المخطط البياني لسعر عملة البيتكوين بشكل لوغاريتمي ، و ستجد أن اتجاهه كان ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 235 ٪ . و هذا يجعل عملة الـ BTC تصل إلى سعر 42000 دولار أمريكي في نهاية عام 2019 . و أعتقد أن هذه فرصة جيدة ، و سيكون أمراً رائعاً إذا قمنا باستغلالها و وصلنا لهذا السعر بالفعل بحلول نهاية العام . “

إن ” مورهيد ” يرى أن الإتجاه الصاعد سيستمر ، حيث أسرد قائلاً :

” إذا قمتم باستنباط ذلك المخطط البياني ( اللوغاريتمي ) لمدة عام آخر ، فستكون النتيجة أن سعر عملة البيتكوين سيصل إلى سعر 122,000 دولار أمريكي ، و في العام الذي يليه سوف يصل إلى سعر 356,000 دولار أمريكي . “

يعترف ” مورهيد ” أنه يبدو مجنوناً بسبب رأيه هذا . و لكنه يذكر أنه عندما كان سعر البيتكوين 100 دولار أمريكي ، قد توقع أن يصل سعره إلى 5000 دولار أمريكي ، و كان الجميع حينها يعتقدون أنه ” مخبول ” .

إذا كان ” مورهيد ” حقًا قد ذهب عقله بالنسبة لتوقعاته الحالية لسعر عملة البيتكوين ، فلن يكون وحده في مستشفى الأمراض العقلية !

لقد توقع ” جيسي لوند ” Jesse Lund – المدير التنفيذي السابق لشركة آي بي إم ( IBM ) – أن يتجاوز سعر عملة البيتكوين المليون دولار أمريكي على مدار حياتنا . و أيضاً يرى ” وينسيز كاساريز ” Wences Casares – عضو مجلس إدارة شركة PayPal – أن سعر عملة البيتكوين سوف يتجاوز المليون دولار أمريكي في خلال السنوات ( السبع إلى العشر ) القادمة . و في الوقت نفسه ، يقول ” جيمس ألتشير ” James Altucher – عبقري مجال العملات الرقمية – إنه إذا وصلنا إلى التبني الجماعي للبيتكوين و العملات الرقمية ، فسوف يرتفع سعر عملة البيتكوين إلى أكثر من 8 ملايين دولار أمريكي مقابل العملة الواحدة منه .

بينما يحذر ” مورهيد ” الناس من أن استخدامهم لاتجاه سعر عملة البيتكوين على المدى القصير ليست وسيلة جيدة لتقييمه ، يقول لهم أنهم إذا ابتعدوا للخلف قليلاً لكي يروا الصورة كاملة ، فسوف يجدون أن السعر يرتفع دائمًا .

حيث عقب ” مورهيد ” قائلاً :

” بالنسبة لتاريخ الصندوق الخاص بنا ، لم يكن لدينا سوى عام هابط واحد من بين ستة أعوام . “

يعد تدفق الأموال المستثمرة من قبل المؤسسات أحد العوامل الرئيسية لتوقعات الأسعار الإيجابية . و مع إستعداد كل من Fidelity و Bakkt لإطلاق منصتيهما اللاتي ستعملان على استهداف و جذب المؤسسات بشكل خاص ، يرى الكثيرون أن سعر عملة البيتكوين سوف يرتفع مع إطلاقهما . و يقول ” مورهيد ” إن هناك المزيد من المستثمرين من المؤسسات في طريقهم إلى ” بانتيرا كابيتال ” Pantera Capital .

حيث يشرح ” مورهيد ” قائلاً :

” في الأيام الأولى ، كانت وول ستريت أو متخصصو التكنولوجيا يقومون باستثمار أموالهم في صناديقنا . و قد بدأنا نرى هذا الإنتقال يتبعه المزيد من المستثمرين من المؤسسات ، و المعاشات التقاعدية ، و الهبات ، و لكن هذا التغيير متباطئ نسبيًا . ” ” إذا لم يكن لدى 95 ٪ من المستثمرين من المؤسسات أي تعرض مباشر لتكنولوجيا الـ blockchain ، فأنت تحتاج فقط إلى 5 أو 10 ٪ من هؤلاء لتخصيص مساحة لهم على مدى العامين المقبلين لكي يتم دفع الأسعار إلى الأعلى . و سوف تشاهد معظم المؤسسات و هي تلقي نظرة و تستكشف الأمر ، و ستجد 5 أو 10 أو 15 ٪ منهم يقدمون التزامات . “ Advertisements

و يضيف ” مورهيد ” أن ملكية المؤسسات بمجرد نسبة 5 ٪ فقط هي ” مبلغ ضخم من المال ” .

و كان ” سام دكتور ” Sam Doctor قد قام بنشر تدوينة تضم مقتطفات سريعة من القمة المؤسسية لمنصة Bakkt في بورصة نيويورك ، و ذلك في تغريدة له على حسابه الخاص ( ) في موقع تويتر ، و علق على هذا قائلاً :

” نعتقد أن منصة Bakkt يمكن أن تكون حافزًا كبيرًا للمشاركة من قبل المؤسسات في سوق العملات الرقمية . و إليكم مقتطفات سريعة من القمة المؤسسية لمنصة Bakkt بالأمس في بورصة نيويورك ( NYSE ) . . . #bitcoin #BTC #ETH @fundstrat @fundstrat_ken . “

يعترف ” جوي كروغ ” Joey Krug – كبير المسؤولين عن الإستثمار في شركة Pantera و مؤسس Augur – الذي انضم إليه على البودكاست ، بأنه على الرغم من ارتفاع سعر عملة البيتكوين ، إلا أنه لا يزال أمامه طريق للسير قدماً .

حيث علق ” كروغ ” قائلاً :

” إن مجال العملات الرقمية يعد تكنولوجيا جديدة للغاية ، فهو مثل الإنترنت في أواخر الثمانينيات ، أو في أوائل التسعينيات . و من الصعب حقًا القيام بالكثير من الأشياء التي يريد الناس القيام بها . “

ويضيف ” كروغ ” أن حالات الإستخدام التي نجحت حتى الآن غير حساسة تجاه السعر ، حيث أوضح قائلاً :

” إن حالات الإستخدام الوحيدة التي استطاعت تحقيق نجاح حتى الآن ، هي القروض المضمونة ( collateralized loans ) ، أو الإقراض من نظير إلى نظير ( peer to peer lending ) . “

و يقول ” كروغ “ إن السبب في ذلك هو القصور في الإنتاجية و التكلفة و قابلية التوسع . إنها مسألة وقت فقط حتى يتم حل هذه المشكلات . حيث أسرد قائلاً :

” هناك حلول ( من أجل قابلية التوسع ) على الورق لها معنى ، و يجب أن تكون قابلة للتنفيذ . ففي هذه المرحلة ، فإن البرامج ( software ) تتم كتابتها . “

لقد بدا ” مورهيد ” متفائلًا بشأن العملة الرقمية الجديدة لـ Facebook ، عملة ليبرا ( Libra ) . فبينما سخر الكثير من المشرعين و المنظمين من العملة ، يعتقد ” مورهيد ” أن شركة فيسبوك قامت ” بعمل ذكي ” من خلال جعل عملة ليبرا ترتكز على سلة من العملات . فمن خلال توزيع القيمة بين العملات المختلفة ، سوف يتم الحد من التقلبات السعرية . و قد ذهب ” مورهيد ” إلى حد القول بأنه يمكن لعملة ليبرا أن تصبح عملة الاحتياطي القادمة .

و أوضح ” مورهيد ” قائلاً :

” لقد تبدلت عملة الاحتياطي 4 أو 5 مرات على مدى القرون الخمسة الماضية . “

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” لك أن تتخيل شيئًا مثل عملة ليبرا – و هي عملة سلة ( basket token ) – في النهاية قد تصبح مكانًا يمكن لبلدان العالم تخزين الثروة فيه . ”

المصدر : CCN

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