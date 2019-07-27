سعر سهم سكوير كاش آب الداعم لبيتكوين يرتفع بنسبة ٥٦٪ في عام ٢٠١٩

تام شمس - السبت 27 يوليو 2019 02:36 مساءً - أعلن "كاش أب"، وهو تطبيق مدفوعات من شركة "سكوير" التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، عن منحها لعملات بيتكوين (BTC) في تغريدة نُشرت يوم ٢٦ يوليو مع استمرار ارتفاع سعر سهمها.

منح بيتكوين

في التغريدات، أعلن حساب كاش آب على تويتر الرسمي أنه سيتبرع بمبلغ ٥٠٠٠٠ دولار في بيتكوين. وفي التغريدات اللاحقة، أشار كاش آب أيضًا إلى أن عدد التغريدات ارتفع أولًا إلى ١٢٣٠٠ ثم إلى ٤٠٣٠٠.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في نهاية يونيو، قامت سكوير بالفعل بتمكين عمليات إيداع بيتكوين لجميع مستخدمي كاش آب. ومن الجدير بالذكر أن مؤسس سكوير جاك دورسي - وهو أيضًا منشئ تويتر - قام بتشكيل فريق مكرس لتحسين البنية التحتية للعملات المشفرة بشكل عام.

سكوير هي شركة متنامية

علاوة على ذلك، ارتفع سهم سكوير (SQ) بحوالي ٥٦٪ في عام ٢٠١٩، حيث بدأ العام عند ٥٧,٢ دولارًا ويتداول عند ٨١,٨ دولار في وقت كتابة المقالة، وفقًا لبيانات ماركت واتش. بيتكوين، من ناحية أخرى، زادت قيمتها بنحو ١٥٧ ٪ خلال الفترة نفسها، وفقا لكوين٣٦٠.

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سعر بيتكوين من ١ يناير ٢٠١٩ إلى ٢٧ يوليو ٢٠١٩ | المصدر: كوين٣٦٠

حسبما أفاد كوينتيليغراف في وقت سابق اليوم، أصدر البنك المركزي الصيني على موقعه على الإنترنت رسمًا بيانيًا يوضح ما هي بيتكوين وكيف تعمل ولماذا هي ذات قيمة.