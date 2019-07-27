مخطط بياني جديد لبنك الصين يوضح سبب ارتفاع سعر بيتكوين

تام شمس - السبت 27 يوليو 2019 02:36 مساءً - أصدر البنك المركزي الصيني على موقعه على الإنترنت رسمًا بيانيًا يوضح ما هي بيتكوين (BTC) وكيف تعمل ولماذا هي قيّمة في ٢٦ يوليو.

قصة قصيرة: من بيتكوين إلى ليبرا

يوضح الرسم البياني قصة بيتكوين، بدءًا من نشر تقريرها الرسمي في عام ٢٠٠٨، واستخراج أول ٥٠ بيتكوين في عام ٢٠٠٩، و١٠٠٠٠ بيتكوين التي تم إنفاقها للبيتزا في عام ٢٠١٠، ومعالم رئيسية أخرى للنظام، تنتهي بالإعلان من عملة ليبرا من فيسبوك.

وقد علق كبير المسؤولين الاستراتيجيين ببلوكستريم قائلًا: "بالأمس نشر بنك الصين مقالًا حول بيتكوين". "وقد أوضحوا كيف يعمل بيتكوين، ولماذا يرتفع السعر، ولماذا هي ذات قيمة. لم أفكر مطلقًا في حدوث ذلك. #صعودي"

العوامل وراء ارتفاع بيتكوين

يكرس جزء آخر من الرسم التوضيحي لشرح سبب زيادة قيمة بيتكوين، ويشير إلى محدودية العرض وزيادة صعوبة التعدين، وهو يستخدم كوسيلة للتبادل وملاذ آمن لمكافحة التضخم.

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وهذا يتماشى مع التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا مؤسس شركة مورغان كريك ديجيتال أسيتس، أنتوني بومبلانو، الذي قال إن منعطف البنك المركزي الأوروبي المتوقع سيوفر "وقودًا صاروخيًا" لبيتكوين.

علاوة على ذلك، فإن الرسم البياني يذكر أيضًا اختراق إم تي غوكس السيئ وخطر المضاربة وقصص الأموال المفقودة. ووفقًا للصورة، فإن حالة الاستخدام الرئيسية لبيتكوين هي التسويات الدولية نظرًا لأن رسومها منخفضة مقارنة بالنظام القديم بينما تكون المعاملات أسرع.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف يوم أمس، يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة هواواي العملاقة للتكنولوجيا الصينية أن بإمكان الصين التنافس مع فيسبوك للحصول على حصتها في السوق من خلال إصدار عملتها الرقمية الخاصة.