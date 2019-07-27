سعر بيتكوين يستعيد ١٠ آلاف دولار حيث تدعم البيانات الجديدة موةجة ارتفاع إلى أكثر من ٣٠٠ ألف دولار

تام شمس - السبت 27 يوليو 2019 02:36 مساءً - ارتفع سعر بيتكوين (BTC) بأكثر من ٣٠٠ دولار في عشر دقائق فقط يوم ٢٧ يوليو حيث ارتفعت الأسواق لتعيد أكبر عملة مشفرة إلى ما يزيد عن ١٠٠٠٠ دولار.

تصور السوق. المصدر: كوين٣٦٠

شبكة بيتكوين تحمل أدلة على مستقبل السعر

تظهر بيانات من كوين٣٦٠ أن زوج بيتكوين مقابل الدولار يتجه نحو الحاجز النفسي الهام بعد أن وصل إلى أعلى المستويات المحلية عند ١٠١٧٩ دولارًا في وقت مبكر من يوم السبت.

وقد أنهى الارتفاع المفاجئ فترة من الخسائر لمالكي عملات بيتكوين، الذين راقبوا انخفاض الزوج إلى قرابة ٩٥٨٠ دولارًا هذا الأسبوع.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. من كوين٣٦٠

لا يزال سعر بيتكوين منخفضًا بنسبة ٤,٧٪ تقريبًا مقارنة ببداية نهاية الأسبوع الماضي، وهو أمر يعتقد الآن محلل رئيسي واحد على الأقل أنه قد ينقلب إلى الاتجاه الصعودي.

وقد سلط حساب تويتر المعروف باسم بلان بي الضوء على البيانات التي توضح أن ارتفاع سعر بيتكوين يعمل بشكل متزايد مع المستويات المنخفضة في صعوبة التعدين.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف، فإن الصعوبة - مقدار الجهد المطلوب من القائمين بالتعدين للتحقق من صحة كتل المعاملات - وصلت إلى مستويات قياسية جديدة هذا الشهر، ولكن التوسع في أسعار بيتكوين ٢٠١٩ بدأ عند نقطة عندما انتهت الصعوبة.

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ووفقًا لبلان بي، الذي قام بتحليل التحركات الصعودية الأخرى، إذا استمر هذا الاتجاه في الظهور، فسوف يرسل زوج بيتكوين مقابل الدولار إلى قمة منطقية تبلغ ٣٧٠٠٠٠ دولار.

ويتماشى هذا الرقم مع تنبؤ آخر صادر عن صندوق التحوط، بانتيرا كابيتال، الذي أبلغ الرئيس التنفيذي له وسائل الإعلام الرئيسية هذا الأسبوع أن بيتكوين قد يبلغ ذروته عند ٣٥٦٠٠٠ دولار في عام ٢٠٢٢.

العملات البديلة تفشل في الإلهام

ومع ذلك بقيت الأسواق أقل إشراقًا عندما يتعلق الأمر بالعملات البديلة، والتي لم تقدم بعد خطوات حاسمة مع بداية عطلة نهاية الأسبوع.

فعلى الرغم من المكاسب التي حققتها بيتكوين، إلا أن التوكنات خسرت الكثير من القيمة مع بعض الاستثناءات الطفيفة، بينما فشلت في الاستفادة من تجدد اهتمام المستثمرين.

وفي وقت كتابة المقالة، تقدمت أكبر كمية من العملة البديلة إيثريوم (ETH) بشكل متواضع بحوالي ١,٩٪ لتصل إلى ٢٢١ دولارًا.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. من كوين٣٦٠

سجلت العملات العشرين الأعلى حسب القيمة السوقية مكاسب من واحد إلى اثنين في المئة من يوم السبت. وبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة ٢٧٨ مليار دولار - بزيادة حوالي ٧ مليارات دولار عن اليوم السابق.

وكما زادت حصة بيتكوين الإجمالية من هذا الرقم بشكل طفيف - بنسبة ٠,٣٪ إلى إجمالي ٦٤,٧٪.