أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 27-7-2019

بعد أن انخفض سعر البيتكوين بشكل مفاجئ إلى 9514 $ ، مسجلا خسارة بأكثر من 6.5 في المئة ، ارتفعت العملة الرقمية المهمينة بيتكوين فوق مستوى 10,000 دولار مرة اخرى وذلك بعد أن كانت تتأرجح عند مستوى 9600 دولار لبعض الوقت يوم أمس ، وتبعت العملات الرقمية حركة البيتكوين حيث ارتفعت بنسب لابأس بها حتى اللحظة محققة مكاسب جيدة .
تتحرك البيتكوين في نطاق سعري ضيق نسبيا مقارنة بعام 2017 هبوطا وصعودا حتى اللحظة فهل يا ترى ستشهد العملات الرقمية ارتفاعا كما في عام 2017 !
يتم تداول العملة الرقمية بيتكوين الآن عند مستوى 10,042 دولار أمريكي في وقت كتابة هذا التقرير ، مرتفعة بنسبة 2.42 في المئة وفقا لبيانات موقع Coin360 .
ارتفعت عملة الإيثيريوم بنسبة 1.58 في المئة في وقت كتابة هذا التقرير ، ويتم تداولها الآن عند مستوى 220 دولار أمريكي .
عملة Ripple XRP : يتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 0.319 مرتفعة بنسبة 2.22 في المئة.
عملة Litecoin : يتم تداول العملة عند مستوى 93 دولار أمريكي ، مرتفعة بنسبة بلغت 1.36 في المئة .
عملة Binance Coin : يتم تداول العملة الرقمية الآن عند 29 دولار أمريكي مرتفعة بنسبة بلغت 1.38 في المئة.
عملة Bitcoin Cash : ارتفعت العملة الرقمية بنسبة بلغت 0.09 في المئة ، ويتم تداولها الآن عند مستوى 316 دولار أمريكي .
يمكنك متابعة الأسعار في الوقت المباشر من خلال الضغط على الرابط التالي : أسعار العملات الرقمية
أسعار عملات أخرى :
عملة EOS : يتم تداولها عند مستوى 4.65 دولار أمريكي ، مرتفعة بنسبة 1.87 % حتى اللحظة .
عملة TRON TRX : يتم تداول العملة عند مستوى 0.023 دولار أمريكي مرتفعة بنسبة 1.49 % .
عملة Cardano : ارتفعت العملة بنسبة بلغت 3.83 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.061 دولار أمريكي .
عملة Steller : ارتفعت العملة الرقمية اليوم بنسبة 3.19 % ، ويتأرجح سعر العملة في حدود 0.087 دولار .
عملة Dash : ارتفعت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 2.38 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 115 دولار أمريكي .
من بين أفضل العملات الرقمية والتي سجلت أعلى المكاسب على منصة Binance كانت عملة BAT ، مرتفعة بنسبة بلغت 19.83 % مقابل البيتكوين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .
بلغ إجمالي سوق العملات الرقمية 277 مليار دولار وفقا لبيانات Coinmarketcap ، وتحتل العملة الرقميةالاولى بيتكوين 64.7 ٪ من إجمالي السوق وفقًا لـ Coinmarketcap.
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