تقرير: صندوق بيل ميلر للتحوط يرتفع بنسبة ٤٦٪ بفضل بيتكوين وأمازون

تام شمس - السبت 27 يوليو 2019 12:46 مساءً - شهد صندوق التحوط للمستثمر الشهير بيل ميلر نموًا بنسبة ٤٦٪ في النصف الأول من عام ٢٠١٩، ويُقال إنه في جزء منه من الاستثمار في بيتكوين (BTC).

نقلًا عن وثيقة المستثمرين، ذكرت بلومبرغ يوم ٢٦ يوليو أن ميلر حقق هذه النتائج المتميزة من خلال الاستثمار في بيتكوين من بين الأسهم الأخرى عالية الأداء. وإلى جانب بيتكوين، تشمل الاستثمارات الأخرى في صندوق ميلر، أمازون وشركة أنظمة الأمان ADT، بالإضافة إلى منتجات إيفون.

وبحسب ما ورد وجد المستثمر البالغ من العمر ٦٩ عامًا نجاحًا من خلال اتباع استراتيجية استثمارية مماثلة استخدمها خلال فترة عمله التي استمرت ثلاثة عقود في شركة ليغ ميسون، والتي تتوخى الاستثمار في الأوراق المالية التي تتاجر بخصم كبير على قيمتها الجوهرية.

ووفقًا لبلومبرغ، يمتلك صندوق ميلر ١٢٦ مليون دولار من الأصول، بينما يشرف ميلر بالكامل على ٢,٣ مليار دولار في شركته التي مقرها بالتيمور. بالإضافة إلى ذلك، شهد الأداء الشهري للصندوق بعض التقلبات، حيث ارتفع بنسبة ٣٩٪ في يونيو بعد انخفاضه بنسبة ٢٩٪ في الشهر السابق.