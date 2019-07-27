لجنة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية (SEC) توافق على أول اكتتاب قائم على شبكة الايثيريوم

وافقت لجنة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية (SEC) على أول عملية اكتتاب لـ عملات رقمية قائمة على شبكة الايثيريوم لـ مشروع Pocketful of Quarters المتخصص في مجال الألعاب.

وفي خطاب تم نشره يوم الأمس الخميس, فإن لجنة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية (SEC) قررت عدم إتخاذ أي إجراء بطلب التقدم بعملية بيع العملات الرقمية القائمة على شبكة الايثيريوم مما يعني عدم تسجيلها كأوراق مالية استثمارية.

ومع ذلك ذكر الخطاب بأن الشركة يجب أن تلتزم بعدد من الشروط مثل إمكانية استخدام الرموز المميزة بشكل مباشر بعد عملية البيع للغرض المحدد لها فقط وسيتم حصر تداول هذه الرموز على المطورين والمرخص لهم بالتعامل والتداول بها.

ويعد هذا ثاني خطاب يوضح عدم اتخاذ إجراء من جانب لجنة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية (SEC) لمشاريع الكريبتو.

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حيث تم إصدار الخطاب الأول لـ مشروع يعمل في مجال تأجير الطائرات TurnKey Jet في شهر أبريل الماضي, حيث تم الموافقة على أن رموز TKJ (القائمة على بلوكشين خاص بها) ليست أوراق مالية استثمارية.

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