شركة Ripple تتخذ قرارات جادة تجاه بيانات أحجام التداول المزيفة

أصدرت Ripple Labs تقريرها للثلاثي الثاني من سنة 2019 هذا الصباح و يركز التقرير على بيانات حجم التداول المشروعة وإستراتيجية Ripple لدفع التوكن الخاص بها XRP للمضي قدمًا.

ترجمة التغريدة :

في هذه الصناعة الناشئة ، نحتاج لأن نكون شفافين ونحث الآخرين على أن يفعلوا الشيء نفسه و بصفتي stakeholder لتوكن XRP ، فإني أعتبر أن Ripple تواجه هذه المشكلة من خلال تحديث معيار حجم السوق وتقليل مبيعات XRP المستقبلية.

ذكرت الشركة أنها جمعت أكثر من 250 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2019 غير أنها ستبيع كميات أقل بكثير في الفترة المقبلة.

و تعد خزينة Ripple Labs الهائلة من الـ XRP و التي يُصرح لها ببيع عدة مليارات من الدولارات شهريًا (ولكن نادرًا ما تبيعها جميعًا) ، مصدر انتقادات متكررة.

حيث يتم إضافة ما يزيد قليلاً عن 100 مليون دولار من الأموال المجمعة إلى “المبيعات المؤسساتية المباشرة”. أما المبلغ الآخر البالغ 144.6 مليون دولار فقد جاء من الإغراق الرقمي للسوق من خلال مبيعات البرمجيات التي تستند إلى نسبة مئوية من حجم تداول XRP العالمي.

في هذا التقرير ، تعالج الشركة رسمياً مسألة حجم التبادل المزيف للعملة الرقمية حيث كتبت:

“نظرًا للتقارير عن أحجام التداول المبالغ فيها و التي أخذتها Ripple على محمل الجد ، فقد أوقفت الشركة مؤقتًا المبيعات المبرمجة ووضعت قيودًا على المبيعات المؤسساتية لتقييم المشكلة في أوائل الربع الثاني و استأنفت Ripple لاحقًا مبيعات XRP بمعدل أقل بنسبة 50٪ مقارنة بالإرشادات السابقة عند 10 نقاط أساس من وحدة التخزين CoinMarketCap التي تم الإبلاغ عنها. “

المنطق هنا هو أنه إذا تم تضخيم الأحجام ، فإن النسبة المئوية الفعلية للحجم الكلي لشركة XRP ممثلة في مبيعات الشركة الخاصة ستكون أعلى بكثير و من خلال حسابات رياضية فقد ساهمت الشركة إما بـ 0.16 ٪ أو 0.64 ٪ من إجمالي حجم التداول.

الرقم الذي تقبله Ripple Labs هو الأكثر دقة حيث اختاروا CryptoCompare’s Top Tier (CCTT).

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“الطبقة العليا” هي قائمة التبادلات مع تصنيفات أفضل و اختارت Ripple فقط حساب البيانات من هذه التبادلات ، مما يقلل من حجمها الإجمالي بنسبة 75 ٪ ويزيد من مشاركتها في السوق بنسبة 300 ٪.

للمضي قدمًا ، ستثق Ripple في البيانات من CCTT فقط.

“تعتزم Ripple اتباع نهج أكثر تحفظًا في مبيعات XRP في الربع الثالث و كما لوحظ ، فقد قامت الشركة بتحويل المعايير إلى CCTT وستستهدف مبيعات البرمجيات عند 10 نقاط من أساس أحجام CCTT المبلغ عنها. “

إذا كانوا قد استخدموا نفس البيانات في الربع الثاني ، لكانت Ripple قد باعت ما يقرب من 39 مليون دولار من XRP.

تشير Ripple إلى أنه عند معرفتها لأحجام التبادل المزيفة ، قامت بتخفيض أهداف مبيعاتها في السوق المفتوحة بنسبة 50٪ بناءً على Coinmarketcap.com و لقد قررت ببساطة عدم استخدام الموقع على الإطلاق من هنا فصاعدا ، لأن أدواته للتخلص من البيانات السيئة لا تلبي توقعات الشركة.

بلغت قيمة الـ XRP الواحد حوالي 31 سنتًا أو 0.00003249 BTC في وقت كتابة هذا المقال وفقًا لمؤشر أسعار RNPLE التابع لنا.

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المصدر :

www.ccn.com

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