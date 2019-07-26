تعرف على مشروع (Republic Protocol) و عملة (REN) الرقمية

تتنوع مشاريع البلوكشين من مشروع لآخر.

يحمل كل مشروع مجموعة من الأهداف يتطلع لتحقيقها ولأغلب مشاريع البلوكشين عملة مشفرة تديرها.

حاليا يوجد أكثر من 2300 عملة مشفرة مدرجة على موقع COINMARKETCAP.

في هذا الموضوع سنسلط الضوء على مشروع (Republic Protocol) و عملة (REN) الرقمية

ماهو مشروع (Republic Protocol)؟

يقوم ويستند المشروع على بروتوكول الجمهور Republic ويمكن تعريفه بأنه نظام يستند على تقنية البلوكشين يقوم على توفير آلية تبادل مفتوحة المصدر تعمل على شبكة البيتكوين والايثيريوم وتوفر للمستخدمين الذي يعملون ببروتوكول Republic التحقق من مطابقة الطلبات المختلفة كما يمكنهم كسب رموز REN.

بمعنى أن منصة وبروتوكول Republic تقدم امكانية التداول دون عناء على شبكة البيتكوين والايثيريوم مع توفير ميزة الخصوصية عند عمليات التداول أي أنه بإمكان المستثمرين تبادل كميات متفاوتة من الأصول المشفرة دون أي مشاكل ودون الحاجة لتشغيل منصة وسيطة.

يصطلح على عملية التداول المباشر دون وساطة “التجمع المظلم/ dark pool” حيث تتم مطابقة الأصول المالية المختلفة ويتم تداولها على دفتر اوامر خاص.

بالنسبة لرسوم استخدام بروتوكول Republic والتي تعمل على توفير القدرة الحاسوبية اللازمة لتحقيق مختلف المتغيرات والتي يتم الحصول عليها من قبل المتداولين.

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ولاستخدام نظام وبروتوكول Republic يجب أن يدفع المستخدم رموز REN لتنفيذ طلبه وبمجرد حدوث ذلك تتم مطابقة الطلب مع طلب آخر ويتم سحب جزء من أمر المطابقة.

وفي حالة انتهاء صلاحية طلب ما قبل مطابقته فسيتم رد ما دفعه المستخدم من رسوم بالكامل.

معلومات حول عملة REN:

مثلما شرحنا في العنصر الماضي ماهية مشروع (Republic Protocol)تعتبر عملة REN مكملة للمشروع ووقود سيره.

بالنسبة للمعلومات الكاملة المتعلقة بعملة REN فهي كما يلي:

تم اطلاق العملة في شهر فبراير 2018.

تقدر القيمة الاجمالية للعملة 1 مليار REN.

القيمة المتوفرة للتداول 775 مليون REN.

حجم تداول REN في 24 ساعة يقدر بـ 17 مليون دولار.

القيمة السوقية الاجمالية: 97 مليون.

الترتيب على موقع COINMARKETCAP: الرتبة 69.

العائد الاستثماري على العملة: 56.97%.

اعلى قيمة وصلتها العملة: 0.14 دولار (ماي 2018)

أدنى قيمة وصلتها العملة: 0.015 دولاار (نوفمبر 2018).

العملة متوفرة للتداول على عدة منصات عالمية منها: بينانس، هوبي، IDEX…

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