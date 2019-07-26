الرئيس التنفيذي لشركة كوين كورنر: بيتكوين لم تعد خيارًا مرغوبًا فيه للمجرمين

تام شمس - الجمعة 26 يوليو 2019 08:40 مساءً - تم الحكم على جاري ديفيس بالسجن لمدة ٦,٥ أعوام لمساعدته في إدارة سوق سيلك رود المظلمة المغلقة الآن.

وقد شغل الرجل الأيرلندي البالغ من العمر ٣١ عامًا، والذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة، منصب مدير منتدى سيلك رود بين مايو ويونيو ٢٠١٣ قبل أن يعمل كمسؤول للموقع بين يونيو ٢٠١٣ و٢ أكتوبر ٢٠١٣، وفقًا لتقرير صادر عن المحطة الإذاعية الأيرلندية المستقلة "نيوزتوك" يوم ٢٦ يوليو.

ووفقًا لمسؤولين أمريكيين، قام سيلك رود بتشغيل أكثر من ١,٥ مليون معاملة بقيمة إجمالية تزيد عن ٢١٣ مليون دولار بين يناير ٢٠١١ وأكتوبر ٢٠١٣، حسبما يشير التقرير. وفي الآونة الأخيرة، أفاد كوينتيليغراف عن اعتقال تاجر سيلك رود الذي زعم أنه استخدم عملة مشفرة لغسل ما يزيد عن ١٩ مليون دولار من الأرباح من بيع المخدرات غير المشروعة على سيلك رود.

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المجرمون لا يجدون بيتكوين جذابة بعد الآن

بعد الأخبار، قال داني سكوت، الرئيس التنفيذي لبورصة بيتكوين (BTC) "كوين كورنر" التي تتخذ من جزيرة آيل أوف مان مقرًا لها، إن الحكم على ديفيس يدل على أن استخدام بيتكوين من قبل المجرمين كان في الماضي. وفي بيان صحفي إلى كوينتيليغراف، صرح سكوت بأن بيتكوين "لم تعد خيارًا مرغوبًا فيه بالنسبة للمجرمين"، مستشهدًا بالتحقيقات السابقة المرتبطة بعملة بيتكوين من كوين كورنر جنبًا إلى جنب مع وحدات الجريمة البريطانية، مما يشير إلى انخفاض النشاط الإجرامي لبيتكوين.

واستشهد أيضًا بالنتائج التي توصلت إليها شركة "تشيناليسيس" للمعلومات في الولايات المتحدة، والتي أعلنت في وقت سابق من هذا العام أن المعاملات غير المشروعة شكلت أقل من ١٪ من جميع أنشطة بيتكوين في عام ٢٠١٨، بانخفاض عن ٧٪ في عام ٢٠١٢.

وفي البيان الصحفي، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة كوين كورنر أن إخفاء هوية بيتكوين هو أسطورة شائعة، بحجة أن بيتكوين مكتوبة باسم مستعار بالفعل، مما يعني أن جميع المعاملات يتم تسجيلها على بلوكتشين إلى الأبد. وخلص سكوت إلى القول إن بيتكوين "خيار سيئ كعملة بالنسبة للمجرمين".