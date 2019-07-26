العملة الرقمية Ren إرتفعت بنسبة 140% مقابل البيتكوين منذ بداية العام

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية ، وأثناء فترة تقلب السوق في الأيام الأخيرة إرتفعت العملة الرقمية الصغيرة Ren بالرمز ren بنسبة أكثر من 140 في المائة مقابل عملة البيتكوين ، وبذلك تكون عملة Ren الصغيرة من ناحية القيمة السوقية الكلية التقديرية “Small Cap “هي واحدة من العملات الرقمية البديلة Altcoin القلائل التي إرتفعت قيمتها بالساتوشي في مقابل زوج البيتكوين هذا العام .. ربما أنها قد بنت قاعدة صلبة ويبدو الآن أنها مرشحة لكسب إهتمام المتداولين من ضمن العملات الهامة للشراء عند انخفاض أسعار السوق.

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري.

“تفاصيل التقرير”

لقد أدى الإرتفاع القوي في سعر عملة البيتكوين بعد ان كان في مستوى 3،693.85 دولارًا في بداية عام 2019 ثم الوصول إلى أعلى مستوى للعملة عندما بلغت سعر 13،880 دولارًا في الشهر الماضي إلى ترك العديد من العملات الرقمية البديلة تهبط وتتدمر ، في الوقت الذي قام به كثير من الناس ببيع التوكنز الرقمية الصغيرة الخاصة بهم لصالح عملة البيتكوين التي كانت تتخذ طريقا متصاعد .. وذلك بحسب ما ورد في التقرير التالي

وفي حين أن العملات الرقمية الأخرى قد عانت من انخفاض قيمة العملة بشكل كبير مقابل عملة البيتكوين ، إلا أن هناك بعض العملات الرقمية التي نجحت في التغلب على هذه الحالة ، وواحدة من هذه العملات هي عملة Ren في زوج تداول (REN / BTC) ، حيث افتتحت هذه العملة العام الجديد في سعر 549 ساتوشي ، ولكن بعد مرور سبعة أشهر ، ارتفعت عملة Ren إلى سعر 1342 ساتوشي ، وهذا الصعود يبدو أمر مثير للإعجاب حيث تقدر قيمته بنسبة 144.44 في المائة ، في الوقت الذي انخفضت فيه كل عملة رقمية تقريبًا مقابل عملة البيتكوين.

فيما يعد أفضل شيء بخصوص صعود عملة Ren هو أنه ربما أن حفلة الصعود قد بدأت للتو.

لقد بنت العملة الرقمية Ren قاعدة صلبة لأكثر من سبعة أشهر

هذا ويعد السبب الرئيسي وراء اعتقادنا – كاتب المقال الأصلي – بأن عملة Ren يمكن أن تكون لها إمكانات تصاعدية هائلة ، هو بسبب فترة التجميع الطويلة على العملة ، حيث تظهر لنا نظرة على الرسم البياني على الشارت اليومي لحركة سعر عملة Ren أن هذا التوكن الرقمي كان محصورًا في نطاق أو مرحلة التجميع ” range accumulation “في الفترة من يوم 6 ديسمبر من عام 2018 إلى 20 من يوليو في عام 2019 ، وخلال تلك الفترة تم تداول العملة الرقمية في نطاق واسع بين مستوى 400 ساتوشي و مستوى 890 ساتوشي.

نستعرض معكم المخطط البياني التوضيحي التالي:

هذا ومع وجود قاعدة صلبة للعملة ، لقد إنطلقت عملة Ren بعدما شكلت نمط قاع مزدوج كبير double bottom pattern ، وذلك على الرسم البياني للشارت الأسبوعي ، عندما تمكنت من كسر منطقة المقاومة عند سعر 890 ساتوشي في يوم 20 يوليو ، ويشير هذا الإختراق إلى بداية الإتجاه الصعودي من المنظور الكلي “الماكرو”.

نستعرض معكم المخطط البياني التوضيحي التالي:

لقد اجتذب هذا الإختراق من منظور التحليل الفني لحركة سعر العملة في السوق هؤلاء المتداولين من مدرسة إتباع إتجاه السوق trend followers ، وأولئك الذين يشتروا على أساس إختراق مستويات المقاومة breakout buyers . ونتيجة لذلك ، لقد أنطلقت عملة Ren في مسيرة صعودية أرسلت سعرها في السوق إلى أعلى مستوى لها في عام 2019 عند مستوى 1،342 ساتوشي.

العملة الرقمية Ren يبدو أنها مرشحة لتكون من العملات المهمة التي يشتريها الناس في وقت إنخفاض الأسعار Buy-on-Dips

هذا ومع زيادة سعرها بنسبة تصل لأكثر من 140 في المائة لهذا العام ، أصبحت هذه العملة الرقمية مواتية لأن تقوم بحركة تصحيح كبيرة في السعر ، وحتى الآن نحن نشهد علامات استنفاد صعودي على المدى القصير short-term bullish exhaustion.

لقد لاحظنا وجود نموذج تباعد هبوطي bearish divergence على مؤشر القوة النسبية اليومي RSI ، وعلاوة على ذلك ، يتم تداول العملة الرقمية Ren في ظروف ذروة الشراء overbought على الإطار الزمني اليومي والأسبوعي ، وأخيرًا ، هناك فتيل كبير فوق شمعة اليوم على الشارت اليومي ، وهو الأمر الذي يشير إلى حالة جني الأرباح.

نستعرض معكم المخطط البياني التوضيحي التالي في الأسفل:

وحتى مع وجود هذه الإشارات الهبوطية على العملة ، لا تزال عملة Ren في اتجاه صعودي من منظور التحليل الفني technical uptrend ، وبالتالي ، يبدو أن العملة مرشحة قوية لتكون من العملات الرقمية الهامة التي يشتريها الناس في وقت هبوط أسعار السوق.

ويظهر لنا أن المستوى الأول من الاهتمام هو من النطاق الحالي للنطاق البالغ 1111 ساتوشي ، وإذا صمد الثيران “أصحاب الإتجاه الصعودي” في هذا المستوى ، فلن تدوم منطقة المقاومة عند سعر 1.340 ساتوشي المحدد باللون الأحمر في الرسم البياني لفترة طويلة.

ولكن من ناحية أخرى ، فإنه في حال التحرك إلى أسفل مستوى 1115 ساتوشي المحدد باللون البرتقالي في الرسم البياني في الصورة ، فمن المرجح حينها أن يدفع سعر العملة إلى مستوى 890 ساتوشي “Support Range” المحدد باللون الأخضر في الرسم البياني ، وعند هذه النقطة سيتم تقييم سعرها السوقي بأقل من قيمتها وهذا الشرط من شأنه أن يحفز من استئناف الاتجاه الصعودي لسعر العملة.

نستعرض معكم المخطط البياني التوضيحي التالي في الأسفل:

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ولذلك ، فإن الطريقة الذكية للتداول على العملة الرقمية Ren هي أن تتمتع بالصبر.

فقط اسمح لمرحلة التصحيح على سعر العملة أن تحدث ، وإذا نجح مستوى النقطة الوسطى midpoint في إنقاذ حالة التراجع في السعر ، فمن المحتمل أن تخرج عملة Ren من منطقة المقاومة الموجود في نطاق سعر 1.340 ساوتشي ، وأن تصل العملة لمستويات سعرية قياسية جديدة ، ولكن بخلاف ذلك يمكنك إختيار الشراء عند المنطقة في الأسفل عند سعر 890 ساتوشي وركوب الموجة الصعودية القادمة.

وفي كلتا الحالتين ، من المحتمل جدًا أن تتم مكافأة مشتري العملة في هذا الإنخفاض في الأسابيع القادمة.

خلاصة القول: العملة الرقمية Ren هي عملة هامة من العملات الصغيرة من حيث القيمة السوقية التقديرية الكلية Small-Cap Gem

ومع بدء ظهور علامات الضعف على سعر عملة البيتكوين ، نعتقد أن المشاركين في السوق يمكنهم تدوير أرباحهم ورؤوس أموالهم إلى العملات الرقمية البديلة القوية altcoin قوي ، و يبدو أن عملة Ren هي واحد من بين عدد قليل من العملات الرقمية التي تظهر قوة كبيرة مقابل عملة البيتكوين ، وفي حين أن مؤشرات التحليل الفني تعتبر ساخنة أكبر مما ينبغي overheated ، فإن التراجع المتوقع في سعر العملة يمنحك الفرصة للدخول في صفقات شراء بسعر جيد قبل أن يستأنف سعر العملة في السوق اتجاهه الصعودي المتوقع.

ويبدو أن الهدف الأولي لسعر العملة في حالة الصعود هو مستوى 1790 ساتوشي ، وفوق ذلك ، فمن المحتمل أن تكون السماء زرقاء بالنسبة للعملة الرقمية Ren.

إخلاء المسئولية: هذا المقال مخصص لأغراض معلوماتية فقط ولا ينبغي اعتباره بمثابة نصيحة استثمارية.

والآن عزيزي القاريء ، في ظل إستعراضك للوضع الراهن للسوق .. ماذا تتوقع لمستقبل حركة سعر عملة البيتكوين والعملات الرقمية على المدى القريب ، وهل تعتقد أننا ننتظر قدوم موسم العملات الرقمية البديلة Alt Season في الفترة القادمة بالفعل أم أن علينا أن ننتظر لوقت أكبر من ذلك ؟ ، دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر :ccn.com

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