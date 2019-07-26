تعرف على تفاصيل شراكة مشروع WanChain مع أحد أكبر المتاجر الإلكترونية في ماليزيا

Wanchain هو أحد المشاريع التي تهدف لبناء تمويل رقمي مستقبلي قابل للتشغيل المتبادل مابين شبكات البلوكشين.

أعلن المشروع مؤخرا عن شراكة جديدة مع أحد أكبر المتاجر الماليزية والتي تعد أحد المتاجر المبدعة رقميا.

الشركة التي تدير عدد من المتاجر المدرجة في ماليزيا هي شركة PUC Berhad.

والتي لديها العديد من الخدمات المقدمة على الانترنت وتقف وراء العديد من المشاريع المعروفة والرائدة مثل: PrestoMall و Presto Super App.

جاءت الأخبار لتؤكد مرة أخرى بأن مشروع Wanchain يهدف للعمل على بعد طويل المدى

لسد الفجوة بين الشركات التي لديها منتجات على أرض الواقع وتكملها مع ما تقدمه تقنية البلوكشين.

الشراكة الجديدة ستسمح لشركة PUC Berhad باستغلال تقنية البلوكشين وتسهيل عمليات الدفع بطريقة لامركزية

مع توفير حماية وأمان للهوية وتوفر للمستهلكين الحماية والسيطرة الكاملة على بياناتهم المالية الحساسة.

بالاضافة إلى ما تم ذكره ستسفيد شركة PUC Berhad من الشراكة مع Wanchain بتطبيق استراتيجة منح نقاط الولاء لمستخدميها بالاعتماد على تقنية البلوكشين بطريقة سهلة وفعالة.

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صرح السيد ” كينيث هيو” المدير التجاري لمجموعة PUC Berhad حول الشراكة الجديدة قائلا:

“ان الشراكة مع Wanchain ستعزز مكانتنا في قطاع البلوكشين والتي نهدف لدمجها في جميع التقنيات الرائدة في جوانب مختلفة من أعمالنا

حيث ستضمن لنا الشراكة العمل معا لتحقيق كفاءات اضافية وتقديم خدمات للعملاء بشكل مميز ومزايا أخرى”.

للعلم تنشط مجموعة PUC Berhad في قطاعات أخرى مختلفة من تقديم حلول للدفع وتقديم الخدمات الاعلامية، البحث والتطوير، الذكاء الصناعي وغيرها.

تفاعل المدير التنفيذي لشركة Wanchain مع الشراكة الجديدة ايضا مصرحا حولها بما يلي:

“الشراكة مع PUC ليست سوى خطوة أولى من بين عدد من الشراكات القادمة مع شركات تقليدية تهدف لتحديث خدماتها بتقنية البلوكشين”.

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