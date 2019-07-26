مؤسس BitTorrent يتهم “جاستن صن” بفشله في سداد أموال عملية الاستحواذ

تتوالى الأخبار السلبية والمفجعة على شركة ترون ومؤسسها ومديرها التنفيذي “جاستن صن” ومتابعي ومستثمري عملة الترون.

فبعد صدور أمر يمنع “جاستن صن” من السفر خارج الأراضي الصينية واتهامه في عمليات غسيل أموال و جمع الأموال بصورة غير مشروعة ونشر المواد الإباحية والقمار، تطرقنا للموضوع بالكامل في العنوان:

تقرير: صدور أمر “منع سفر” لـ مؤسس شبكة الترون بتهمة غسيل الأموال

كما ظهرت أنباء تفيد بتأجيل الغداء مع المستثمر العالمي “وارن بافيت” والذي فاز به “جاستن صن” ودفع مقابله 4.57 مليون دولار في مزاد خيري.

“جاستن صن” قال بأن تأجيل مأدبة الغداء جاء على اثر مشاكل صحية.

بعد كل هذا الكم من الجدل والأخبار السلبية.

ظهر خبر جديد مفاده اتهام مؤسس BitTorrent للسيد “جاستن صن” علنا بعدم سداد الدفعة النهائية لعملية الاستحواذ على شركة BitTorrent المقدرة بـ 140 مليون دولار.

السيد “برام كوهين” مؤسس BitTorrent اطلق الاتهام بشكل علني على تويتر بما مفاده:

“أي شخص يعرف ما إذا كان جاستن صن صعب عليه دفع المال، إنه لم يقم بالدفعة الأخيرة لـBitTorrent.

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ليرد ويتفاعل السيد “روي ليو” رئيس تطوير الأعمال لشركة ترون مع ما تم نشره من طرف “كوهين” قائلا:

“إن الأموال في الضمان وهي ليست اموال “جاستن” الأن حيث أنه وقع بالفعل على اتفاقية الدفع”

تعود صفقة استحواذ شركة ترون على BitTorrent لشهر يونيو 2018 حيث وافق الطرفان على قيمة الصفقة المقدرة بـ140 مليون دولار.

وقبل اتمام الصفقة ظهرت بعض المشاكل القانونية المتعلقة بها مثل تغيير اسم الشركة من BitTorrent لإسم Rainberry وظهور أطراف تزايد على عملية البيع مثل شركة NEO و EOS، حيث قدمت شركة EOS مبلغ 170 مليون دولار للاستحواذ على BitTorrent، كما حدث وترك مؤسس BitTorrent شركته بعد عملية الاستحواذ، كلها توحي بأن الصفقة تمت بطريقة صعبة.

للعلم قامت شركة ترون بطرح الأولي للعملة على بينانس لرمز BitTorrent وجمعت مبلغ 7 مليون دولار في ظرف 15 دقيقة.

الاتهام الجديد من “برام كوهين” توقيته سيء للغاية على المدير التنفيذي لشركة الترون الذي يعاني أصلا ويقاتل على عدة جبهات لرد الأمور لمسارها الطبيعي.

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