كيف يمكنك الاستفادة من “وقف الخسارة المتحرك” في منصة بينانس؟

احدى أهم الخصائص المتميزة التي توفرها منصات تبادل العملات الرقمية المشفرة وقف الخسارة المتحرك والذي يرمز له باختصار TSL

وهو يعمل تمام مثل وقف الخسارة العادي لكنه يختلف في تسميته التي تعبر عن آلية عمله “وقف الخسارة المتحرك“.

بمعنى أنه يتم اختيار وقف الخسارة بشكل متحرك يتحرك بتحرك سعر العملة نحو الأعلى أما في حالة الانخفاض فينتظر التنفيذ.

يعمل وقف الخسارة المتحرك بنسبة مئوية محددة، مثال: إذا كان سعر الايثيريوم 100 دولار وكان لديك وقف خسارة متحرك (TSL=10%)

يعني هنا أن وقف الخسارة المتحرك سيكون 90 دولار أي أنه يتبع سعر الايثيريوم بانحراف بنسبة 10%.

متى يجب استخدام وقف الخسارة المتحرك؟

بعد التعرف على وقف الخسارة المتحرك حتما ستشعر بالحماسة وتقول فكرة جيدة وسأطبقها حالا.

لسوء الحظ تعتبر أداة وقف الخسارة المتحركة سلاح ذو حدين حيث أحيانا تساهم في خسارتك المال وخروجك من الصفقة بوقت مبكر.

حيث يحتاج استخدام الأداة لاستراتيجة وتكتيك.

إذ يمكن للعملة الهبوط لمستوى تنفيذ وقف الخسارة المتحرك ما يعني غلق الصفقة والخروج منها وتفويت فرصة ارتداد العملة بعد هبوطها.

مثلما يوضح الشكل الموالي:

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حيث وبتراجع العملة للمستوى المحددة في وقف الخسارة المتحرك يتسبب في الخروج من الصفقة مباشرة دون انتظار أن ترتفع العملة مرة أخرى.

الامكانيات الحقيقية لوقف الخسارة المتحرك تكمن في قدرتها على استغلال وتصيد فرص الأرباح بأكبر قدر ممكن دون الحاجة لمعرفة أعلى نقطة للارتفاع.

في الصورة التالية نرى تداول البيتكوين نظير USDT، حيث وبعد اكتشاف رأس وكتفين معكوسين محتملين نرى أن مقاومة البيتكوين عند 7115 جاهزة للكسر، ليتم الترقب بشكل حذر واختيار الفرصة الملائمة للدخول.

بالدخول عند 7115 و 7120 مع تحديد وقف الخسارة المتحرك TSL عند نسبة 4% فبارتفاع البيتكوين لمستوى 8099 دولار

وقبل ان تغلق الشمعة اليومية يرتد السعر لـ7818 دولار ما يعني تنفيذ وقف الخسارة المتحرك وقفل الصفقة عند 7818 وبذلك الخروج بربح بنسبة 9.93% أي ربح 142 دولار بفضل وقف الخسارة المتحرك.

في الختام يمكن القول أن آلية وقف الخسارة المتحرك تفيد بشكل جيد جدا عند صعوبة التنبؤ بالنقطة الأعلى.

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