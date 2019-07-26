شراكة جديدة بين أحد منصات تداول العملات الرقمية و “ماستركارد” لإطلاق أول بطاقة بنكية للكريبتو بالكامل

شركة Coinbene شركة تنشط في مجال تداول العملات الرقمية المشفرة تتخذ من سنغافورة مقرا لها.

أعلنت Coinbene عبر مدونتها الرسمية مؤخرا بإطلاق بطاقة ماستركارد مدمجة بالعملات المشفرة بشكل كامل 100%.

حيث يمكن استخدام هذه البطاقة في جميع الأنشطة من سحب، إيداع، تسديد الفواتير، التحويلات المالية وحتى التكامل مع خدمة الدردشة WeChat.

البطاقة والمشروع الجديد تم الإعلان عنه وإطلاقه من طرف فرع Coinbene البرازيل.

سيتمتع حاملي البطاقة الجديدة بجملة من الميزات سابقة الذكر بالاضافة إلى إمكانية الايداع المباشر لحساب Coinbene عن طريق التحويل المصرفي.

جاء في المدونة أيضا أن بطاقة Coinbene ستسمح للمستخدمين باجراء معاملات فورية دون عمولة كما تدعم رمز الاستجابة السريع، ويمكن لأي حامل لبطاقة Coinbene سحب الأموال من أي مؤسسة تحمل علامة “Friendly Withdraw”.

تعاونت شركة Coinbene مع ماستر كارد لتمكين حاملي البطاقات من امكانية استخدامها ضمن الشبكات العالمية التي توفرها ماستر كارد من جهة والاستفادة مما توفره Coinbene لتداول الاصول الرقمية والعملات الورقية في البرازيل من جهة أخرى.

صرح السيد “فانغ بو” المدير التنفيذي لشركة CoinBene البرازيلية قائلا:

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“ستحتفل البطاقة الجديدة الناتجة عن شراكة CoinBene و ماستركارد بذكرى مرور 70 عام على انشاء جمهورية الصين الشعبيبة

وعليه سنستهدف 300 ألف مهاجر صيني في البرازيل، بالاضافة إلى ملايين المستخدمين البرازيليين”.

وهو ما توضحه بالفعل صورة المقالة التي بها بطاقة ماستر كارد تحمل رقم 70 ورمز العلم الصيني.

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