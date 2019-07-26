الغرامات والجرائم الجنائية التي تواجه متبني العملات الرقمية في الهند

بعد عامين ، اقترح عدد كبير من المصرفيين والمشرعين أن تحظر الحكومة الهندية العملات الرقمية مثل بيتكوين بشكل كامل .

مشروع القانون نفسه (“حظر عملة العملات الرقمية وتنظيم قانون العملة الرقمية الرسمية ، 2019”) يحدد الروبية الرقمية في البلاد ، فالروبية مثل الدولار ولكنك تحتاج إلى أكثر من 68 منهم للحصول على علبة من فحم الكوك ، والدولار يشبه بيتكوين لكنك بحاجة إلى أكثر من 10000 منهم للتعامل مع معظم الأذونات.

سيحول القانون المقترح عشرات الآلاف من قراء هذا المقال إلى مجرمين ، لذلك اعتقدنا أنه كان وقتًا مناسبًا لإدراج الطرق التي ينتهكون بها القانون .

أي انتهاك منتظم للقانون يمكن أن يؤدي إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها 300 ٪ من الإجراءات الجنائية والمخالفات المتكررة تؤدي إلى مدة سجن أطول وغرامات أكبر ، وفي الحالات التي لا يعرفون فيها مقدار ما حققته من مكاسب ، يمكنهم الحصول على ملايين الدولارات كغرامة .

يحظر القانون حرفيًا كل نوع من أنشطة العملات الرقمية الأساسي الذي يمكن للمرء تسميته ، بدءًا من “التعدين” أو امتلاك أو بيع بيتكوين ، والذي بدورة يسعد الإقليميون الذين يقومون بالتعدين عن البيتكوين وغيرهما من العملات الرقمية الأخرى عندما علموا أن الحكومة الهندية لا تريد أي جزء من صناعة “التعدين” والتي سيتم تجريمها قريبًا.

“لا يجوز لأي شخص تعدين أو إنشاء أو الإحتفاظ أو بيع أو التعامل أو إصدار أو نقل أو التخلص من أو استخدام العملات الرقمية في أراضي الهند ” .

وكما قرأت فأنه يحظر أيضًا معظم أنواع نشاط العملات الرقمية ، وفي حين أن المشرعين لم يستخدموا كلمة “إستلام” ، إلا أنهم لم يوضحوا ما يحدث إذا حصل الهندي على عملة رقمية بالخطأ أو بدون نيه نظرًا لأنه من غير القانوني “الإحتفاظ ” ، فإن امتلاك العملة الرقمية التي يتم تلقيها عشوائيًا يصبح عملاً إجرامًيا.

من الواضح أن المسؤولين الهنود يفكرون في نهج “قل فقط لا” للعملة الرقمية – وهو نفس النهج الذي أسفر عن تريليونات الدولارات الضائعة وملايين المواطنين العالميين المحتجزين في حرب المخدرات .

في الوقت الحالي ، من الممكن أن تتلقى عملة رقمية دون إنشاء محفظة بأكثر من طريقة.

الخيار الأخر لهذا هو النقل لما يسمى Paper Wallet – وهي ببساطة مفتاح عام وخاص مطبوع معًا وهي محفظة غير متصلة بالإنترنت ، وعادة ما تُعتبر نوعًا من “التخزين البارد ” و يمكن للمتطفلين حيث يتم احتواء العملات الرقمية أو السماح لها بالازدهار تحويل آلاف الهنود إلى مجرمين عن طريق إنشاء محافظ ورقية منخفضة القيمة .

ولكن يبدو أن الخلاصة هي أنه حتى إذا غادرت الهند ، وحققت ثروة من العملات الرقمية في أي مكان آخر ، فمن الأفضل ألا يكون لديك أي نية للإستثمار في بلدك الهند أو العودة للوطن .

لكن هذا ليس كل شيء ، فقط تخيل أنك هندي يحترم القانون ولا يريد أن يصبح مجرماً فجأة .

هذا هو الجزء المثير للاهتمام فإذا كانت جميع الأنشطة المذكورة أعلاه غير قانونية ، فما الذي يفترض أن تفعله بالعملات الرقمية الذي تحتفظ بها بالفعل ؟

عندما تريد الحكومة حظر أي شيء آخر ، يكون لديهم فترة استرداد ، فعلى سبيل المثال عندما حظروا الأسلحة في أستراليا ، سمح برنامج “إعادة الشراء الإلزامية” للأستراليين بالحصول على بعض القيمة مقابل أسلحتهم .

إذا كانت الحكومة الهندية ليس لديها مصلحة في صناعة العملات الرقمية النابضة بالحياة ، أين سيحصل الناس على قيمة عملاتهم الرقمية الموجودة مسبقًا؟

مرة أخرى في يناير ، تحدثت شبكة CCN مع Prashanth Swaminathan من XDAT. XDAT وهي منصة تبادل للعملات الرقمية وبيتكوين الذي يريد العمل في الهند ولكن كان عليه تأسيس نفسه في مالطا ، في انتظار اللوائح التنظيمية .

“في هذه اللحظة ، إنهم يعملون على القانون ومن المتوقع أن يخرجوا بإطار تنظيمي للمضي قدماً في هذا الأمر ، والثلاثة الأمور الذي تشغلهم حاليا هي الضرائب غسيل الأموال و حماية المستثمرين . “

في ذلك الوقت ، بدا Swaminathan واثقًا من أن إطارًا مؤيدًا للعملات الرقمية سيأتي من مجموعة العمل المشتركة بين الوزارات التي صاغت هذا القانون.

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عندما يكون لديك مطرقة ، كل شيء يبدو وكأنه مسمار ! كان بإمكان اللجنة أن تختار التركيز على منع غسل الأموال وتعزيز حماية المستثمرين بدلا من حظر العملات الرقمية، ولكن لماذا تفعل كل هذا عندما يمكنك فقط ملء السجون والصندوق الموحد للهند؟

أيا كان من يعدن أو ينشئ أو يحتفظ أو يبيع أو يتعامل أو ينقل أو يتصرف أو يصدر العملات الرقمية أو أي مزيج منها بغرض استخدامها في أي من الأغراض المذكورة أو يستخدم العملات الرقمية بشكل مباشر أو غير مباشر لأي من يعاقب على الأنشطة […] بالغرامة أو بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولكنها قد تمتد إلى عشر سنوات أو كليهما. “

يجب على الغني إجراميًا أن يحتفظ بسجلاته بعناية ، لأنه إذا لم تستطع الحكومة إثبات مقدار ما جنته من العملات الرقمية غير القانونية ، فبوسعهم فرض غرامة مالية تزيد على 3 ملايين دولار (25 كرور روبية) وهذا فقط للجرائم الأساسية .



لا تدع ذلك يكون ضربتك القاضية ، وفي هذه الحالة يكون الحد الأدنى للعقوبة في السجن 5 سنوات ويتم تعزيز العقوبات القصوى بشكل كبير .

ومع ذلك ، إذا كان لديك سجلات جيدة ويمكنك إثبات مقدار ماربحته أو فقدته ، فإن الغرامات الخاصة بك سوف تستند إلى ذلك – مجرد 300 ٪ من عائداتك ، ولكن أين ستذهب !

إن الصندوق الموحد للهند ، بالطبع ، هو أهم صندوق في البلاد – والذي يمكن أن يشكل سابقة جديدة لمحافظي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.

( إذا لم يكن بإمكانك أن تجعل اقتصادك يعمل؟ اجعل العملات الرقمية غير قانونية وبسرقة كل هذه الأموال سيكون لديك متسع من الوقت لإدارة شؤون الدولة الائتمانية.)

مجموعة من المطلعين الذين وضعوا حظر العملة الرقمية وتنظيم قانون العملة الرقمية الرسمي ، 2019 ينعش مفهوم بلوكتشين ، وليس بيتكوين ، بطريقة لم يحلم بها من قبل .

بينما يحظر أحد مقاطع القانون الأولى معظم أنشطة العملات الرقمية ، يحمي الاثنان الآخران أنواعًا معينة ويعززانها – وهما حق الحكومة في إنشاء عملة رقمية وقدرة الهنود على إجراء “بحث في سلسلة مفاتيح بلوكتشين “.

ستكون عمليات حماية بلوكتشين البحثية مهمة لشركات مثل Eleven01 ، التي تشارك بالفعل بنشاط في العديد من مشاريع تكنولوجيا بلوكتشين ، حتى في شراكة مع حكومة إقليمية.

على الجانب الإيجابي ، يوجه القانون القضاة للنظر في أشياء مثل “الربح المقصود” و “الربح الفعلي” عند إصدار حكم على الجاني و يجب عليهم أيضا النظر فيما إذا كان للجاني أي تأثير على الإقتصاد ، وفي غضون ذلك قد يعني هذا أن القانون لا يستهدف المدنيين الهنود مطلقًا بل الشركات والمحتالين.

ومع ذلك ، فإن هذا الفعل يحدد الخطوط العديدة للعديد من الحالات التي قد يحصل فيها شخص ما على “الحصانة” من المقاضاة و إذا كنت تفتقر بالفعل إلى الثقة في الحكومة ، فمن المحتمل أن تفكر في أنواع الأشخاص الذين قد يكونون “مؤهلين” للحصول على “الحصانة”.

هذا صحيح ، بضعة أنواع من الناس ، جميعهم لديهم شيء واحد مشترك : يمكنهم تحمله و سيكون بمقدور البعض تحمل ذلك بالمال ، لكن الحالات الأكثر بروزاً ستكون من يشتري الحصانة .

“حماية المستثمر” بالفعل – تقوم بحماية موقع النخب الحاكمة من خلال ضمان أن يتمكنوا فقط من التعامل بفعالية بعملات النظام العالمي الجديد.

في الأخير ، يقترح مؤلفو القانون أن الحكومة هي صاحبة الكلمة الأخيرة حول معنى “العملة الرقمية الأجنبية” في الهند ، ولا يزال بعض الأشخاص في الهند يشكون في أن يتم إنفاذ القانون ، ولذلك إذا كنت تقيم في الهند فلا بأس ابتسم وحقق أرباح جيدة .

المصدر : CCN.COM

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