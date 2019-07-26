أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 26-7-2019

عاودت العملات الرقمية البديلة Altcoin والعملة الرقمية الأولى بيتكوين الهبوط مسجلة خسائر ، وذلك بعد أن حاولت العملة الرقمية المهيمنة العودة إلى موقعها السابق فوق مستوى 10,000 دولار ، حيث ارتفعت يوم أمس ولكن عمليات البيع سيطرت على الوضع مما جعل السوق يهوي مرة أخرى نحو الأسفل.

ارتفعت العملة الرقمية بيتكوين يوم أمس فوق مستوى 10,000 دولار لبعض الوقت، مما ساهم في دفع العملات الرقمية البديلة لتحقيق مكاسب جيدة ، واليوم تعاني العملات الرقمية من خسائر من كبيرة إلى متوسطة .

يتم تداول العملة الرقمية بيتكوين الآن عند مستوى 9.754 دولار أمريكي في وقت كتابة هذا التقرير ، منخفضة بنسبة 3.07 في المئة وفقا لبيانات موقع Coin360 .

انخفضت عملة الإيثيريوم بنسبة 2.81 في المئة في وقت كتابة هذا التقرير ، ويتم تداولها الآن عند مستوى 214 دولار أمريكي .

عملة Ripple XRP : يتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 0.310 منخفضة بنسبة 2.16 في المئة.

عملة Litecoin : يتم تداول العملة عند مستوى 91 دولار أمريكي ، منخفضة بنسبة بلغت 2.89 في المئة .

عملة Binance Coin : يتم تداول العملة الرقمية الآن عند 28 دولار أمريكي منخفضة بنسبة بلغت 3 في المئة.

عملة Bitcoin Cash : أنخفضت العملة الرقمية بنسبة بلغت 1.56 في المئة ، ويتم تداولها الآن عند مستوى 301 دولار أمريكي .

يمكنك متابعة الأسعار في الوقت المباشر من خلال الضغط على الرابط التالي : أسعار العملات الرقمية

أسعار عملات أخرى :

عملة EOS : يتم تداولها عند مستوى 4.49 دولار أمريكي ، منخفضة بنسبة 1.01% حتى اللحظة .

عملة TRON TRX : يتم تداول العملة عند مستوى 0.022 دولار أمريكي منخفضة بنسبة 4 % .

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عملة Cardano : انخفضت العملة بنسبة بلغت 1.06 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.058 دولار أمريكي .

عملة Steller : انخفضت العملة الرقمية اليوم بنسبة 2.54 % ، ويتأرجح سعر العملة في حدود 0.079 دولار .

عملة Dash : انخفضت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 0.38 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 112 دولار أمريكي .

من بين أفضل العملات الرقمية والتي سجلت أعلى المكاسب على منصة Binance كانت عملة LRC ، مرتفعة بنسبة بلغت 30.87 % مقابل البيتكوين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

بلغ إجمالي سوق العملات الرقمية 277 مليار دولار خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية وفقا لبيانات Coinmarketcap ، وتراجعت هيمنة عملة البيتكوين على أسواق العملات الرقمية ، لتصل إلى 64.7 ٪ ، وفقًا لـ CoinMarketCap .

قامت العملاقة Binance بأضافت منصة تداول الهامش في Binance للعملات وأزواج التداول التالية:

أصول الهامش الجديدة: ONT ، ADA .

الأصول الجديدة القابلة للاستحواذ: ONT ، ADA أزواج الهامش الجديدة: ONT / BTC ، ONT / USDT ، ADA / USDT و ADA / BTC.

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