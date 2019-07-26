شركة تأمين الودائع النيجيرية تحذر من تبعية العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 26 يوليو 2019 09:48 صباحاً - أصدرت مؤسسة التأمين على الودائع النيجيرية (NDIC)، وهي الهيئة المشرفة على التأمين الفيدرالي ومزود شبكة الأمان، تحذيرًا عامًا بشأن الاعتماد على معاملات العملات المشفرة في بيان صحفي صدر يوم ٢٥ يوليو.
ووفقًا للبيان الصحفي، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة التأمين على الودائع النيجيرية أومارو إبراهيم إن الاعتماد على العملات المشفرة أمر محفوف بالمخاطر للغاية، لأنها غير خاضعة للرقابة وغير مدعومة من البنوك المركزية في معظم السلطات المالية.
مثل مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية في الولايات المتحدة، توفر مؤسسة التأمين على الودائع النيجيرية شبكة أمان للمودعين وتهدف إلى حماية النظام المصرفي من عدم الاستقرار الناجم عن إفلاس البنك أو فقدان الثقة.
المتحدث الرسمي يشير إلى الحاجة لتنظيم العملات المشفرة
عبّر إبراهيم في بادئ الأمر عن مخاوفه خلال مكالمة مع مجلس إدارة مؤسسة التأمين على الودائع النيجيرية ورئيس مجلس النواب، وفقًا لتقرير صادر عن منفذ الأخبار ريبل نيجيريا يوم ٢٥ يوليو.
وقد أعرب المتحدث فيمي غاباجابياميلا، عن حرصه على تنظيم العملات المشفرة والمشاركة في سوق العملات المشفرة العالمي الناشئ، قائلًا:
"لا ينبغي ترك مؤسسة التأمين على الودائع النيجيرية والمشاركين الآخرين في شبكة الأمان في البلاد في اعتماد إطار تنظيمي مناسب للتعامل مع انتشار العملات المشفرة في المجال المالي العالمي."
وحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، ناقش غاباجابياميلا أيضًا الفرق بين مؤسسة التأمين على الودائع النيجيرية والبنك المركزي النيجيري. حيث قال المتحدث إن مجلس النواب سيساعد مؤسسة التأمين على الودائع النيجيرية في تطوير وظائفها القانونية، دون التعدي على مجال مسؤوليات البنك المركزي.
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