إيردروب Aussie Digital

تتجه Aussie Digital الى بناء منصة للتجارة الإلكترونية مدمجة مع تقنية البلوكتشين ، وتكمن هذه الوجهة الى نمو التجارة الإلكترونية في الفترة الأخيرة بشكل لايوصف .
يعتمد نظام Aussie Digital على العملة الأساسية و رمزها AUD ، يشتمل النظام الإيكولوجي على أداة بناء مثل متجر كمتجر امازون الشهير ، مع ادوات تسوق رقمية جديدة و ايضاً منصة تداول غير مركزية تدمج الوسائط الاجتماعية بطرق غير مسبوقة كما تم دمج خدمات أخرى مدعومة بتقنية البلوكتشين لتسريع تدفق الأموال مما يؤدي بدوره إلى خفض التكاليف بالنسبة لمتاجر التجزئة والمتسوق على حد سواء .
النموذج الأقتصادي لمشروع Aussie Digital :
ستبدأ مرحلة الـ IEO بتاريخ بتاريخ 29 يونيو 2019 على منصة Shortex ، التوتال سبلاي للعملة هو 25 مليار توكن ، العملة مبنية على بلوكتشين الإيثيريوم .
رقم الإيردروب : 87
إسم العملة : Aussie Digital
رمز العملة : AUD
كمية قطع التوزيع : 52000
القيمة : 25 $
التقييم : 5/5
المصداقية : 100%
موعد نهاية الايردروب : غير معلن .
الخطوات :
- التسجيل بالموقع : https://www.aussiedigital.io
- الأشتراك في قناة التليغرام : https://t.me/aussiedigital
- الأشتراك في مجموعتهم على تيليغرام : https://t.me/AUDOfficialGroup
- متابعتهم على فيسبوك : https://www.facebook.com/aussiedigital/
- متابعتهم على تويتر : https://twitter.com/aussie_digital
- متابعتهم على لينكدان : http://www.linkedin.com/company/aussiedigital/
- متابعتهم على انستغرام : https://www.instagram.com/aussiedigital.io/
- بعد اكمال جميع الخطوات اعلاه ، قم بالدخول الى حسابك في الموقع واضغط على Dashboard و بعدها اضغط على Airdrop ، سيظهر لك نموذج لملأ معلوماتك .
الملاحظات :
- سيتم التوزيع بعد نهاية مرحلة الـ IEO على حسابك الرئيسي على الموقع وبعدها ستتمكن من السحب على المنصة للبيع او على محفظتك ERC20 .
إخلاء مسؤولية :
الخليج 365 الإخباري ليس مستشارك الإستثماري و لا يتحمل مسؤولية دخولك للطروح الأولية لهذه العملات هو فقط يقدم لك فرصة الإستفادة من عملات مجانية عن طريق الإيردروب كما أنه لا يستفيد ماديا بأي شكل من الأشكال من وراء طرح هذه العملات من خلال الموقع
لمزيد التعليمات التقنية حول الإستفادة من الإيردروب الرجاء زيارة هذا الرابط
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.