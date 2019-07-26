تعرف على مشروع (Celer Network) وعملة (Celer) الرقمية

تواجه شبكات البلوكشين معضلة في التوسع وإن حدث التوسع يحدث بطء في المعاملات التي تتم على الشبكة.

من بين أبرز الحلول لهاته المشكلة والتي تعتبر أحد الحلول الفعالة حل التوسع خارج السلسلة.

إذ تعد منصات الطبقة الثانية والتي تأخذ الحمل الواقع داخل الشبكة وتجعل له بيئة جديدة يمكن من خلالها تبادل العملات المشفرة بطريقة سهلة وسريعة وآمنة.

من بين هاته المنصات التي تقدم حلول مماثلة مشروع أطلق مؤخرا على منصة بينانس للاكتتابات وتم وصفه بأنه أحد أفضل المشاريع في عالم البلوكشين.

اسم هذه المنظومة والمشروع هو Celer Network.

في هذا الموضوع سنسلط الضوء أكثر على مشروع (Celer Network) وعملة (Celer) الرقمية.

1- ماهو مشروع شبكة سيلر Celer Network؟

شبكة سيلر تقترح وتعمل على توفير بنية تحتية لتطوير التطبيقات القابلة للتوسع بدرجة كبيرة وغير مركزية.

وتعتبر فكرة وهدف المشروع القائم عليه شبكة سيلر ليست جديدة إذ هناك العديد من مشاريع العملات المشفرة الأخرى التي لديها نفس الهدف.

تقدم شبكة سيلر امكانية التوسع بشكل كبير جدا وتتطلع لتحسين الانتاجية للعديد من مشاريع التشفير.

مشروع سيلر عبارة blockchain-agnostic ما يعني أن امكانية تطبيقه لا تقتصر على بلوكشين لامركزي واحد بل يمكته الجمع بين عدة تطبيقات لامركزية قابلة للتوسع.

وبمثل هاته المشاريع القائمة على منصات الطبقة الثانية والتي نصبت نفسها كأحد الحلول الفعالة لمشكلة البلوكشين المعروفة (القابلية على التوسع) والتي يتم من خلالها نقل معظم نشاط المعاملات خارج السلسلة وبذلك امكانية توسيع نطاق شبكات البلوكشين اللامركزية واتاحة التعامل مع ملايين من المعاملات في وقت وجيز.

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2- الفريق العامل على مشروع CELER:

يعتبر فريق المشروع من ذوي الخبرة الكبيرة في العملات المشفرة وفي تقنية البلوكشين.

حيث يتشارك اربعة أشخاص في تأسيس المشروع وهم كل من:

معظم مؤسسي الفريق لديهم خلفية برمجية عالية وكان بعضهم موظف لدى قوقل.

3- عملة (Celer) الرقمية:

رمز شبكة سيلر هو CELR وهو ذو معيار ERC-20.

الحجم الاجمالي للعملة: 10 مليار CELR.

العرض التداولي للعملة: 3 مليار CELR.

القيمة السوقية الاجمالية للعملة: 29.6 مليون دولار.

ترتيب العملة من حيث القيمة السوقية الاجمالية على موقع كوين ماركت كاب: 146.

حجم التداول في 24 ساعة الأخيرة: 4.1 مليون دولار.

أعلى قيمة وصلتها العملة: 0.030 دولار (مارس 2019).

أدنى قيمة وصلتها العملة: 0.007 دولار (مايو 2019).

العائد الاستثماري على العملة: سالب 67%.

انتقل المشروع إلى شبكته الخاصة في 8 يوليو 2019.

في الأخير يمكن القول أن مشروع Celer أحد المشاريع التي خطفت الأضواء بفضل عملية اكتتابها على بينانس لونشباد هذه الأخيرة التي أضحت أحد المنصات التي يرفق كل عملية اكتتاب عليها زخم اعلامي كبير.

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