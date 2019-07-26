شركة تزيرو التابعة لأوفرستوك تُطلق إصدار أندرويد من تطبيق العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 26 يوليو 2019 01:40 صباحاً -

أطلقت شركة العملات الرقمية التابعة لأوفرستوك، تزيرو، إصدار أندرويد من تطبيق العملات المشفرة للهاتف المحمول الذي أطلقته مؤخرًا، وذلك وفقًا لبيان صحفي نُشر يوم ٢٥ يوليو.

وفي البداية، بدأ تطبيق تزيرو كريبتو في أواخر يونيو بدعم عملتين رئيسيتين هما بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH)، ويدعي أنه حل مقاوم للاختراق لتداول وتخزين العملات المشفرة. وقد اقترن إطلاق تطبيق خدمات التبادل والمحفظة الرقمية للعملات المشفرة بإصدار نسخة iOS الخاصة به.

ووفقًا للإعلان الأخير، تستخدم تزيرو المصادقة البيومترية لمزيد من الأمان وتمكّن المستثمرين أيضًا من استخدام نظام فريد لاسترداد المفاتيح الخاصة لاستعادة الأموال والعملات في حال فقدوا مفاتيحهم الخاصة. حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة تزيرو ساوم نورصالحي:

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"نحن متحمسون لتقديم منصتنا لمستخدمي أندرويد، والذي نعتقد أنه سيوسع قاعدة مستخدمينا بشكل كبير. تعد إمكانية الوصول إلى تطبيق تزيرو كريبتو أمرًا بالغ الأهمية في خطتنا لتوفير تجربة تداول سهلة الاستخدام لجميع الأصول الرقمية."

وفي الآونة الأخيرة، عيّنت تزيرو ثلاثة مديرين جدد، بمن فيهم بروك نافارو ومايكل موجياس وألكسندرا سوتروبولوس، وهم الآن رئيس الإصدار للشركة ورئيس علاقات المستثمرين ورئيس الاتصالات على التوالي.

وفي وقت سابق من شهر يوليو، عقدت تزيرو شراكة مع منتجي الألعاب - "أتاري: فيستفول أوف كوارترز" - لتحويل عائدات الفيلم إلى توكنات. ويطلق على التوكن اسم "Bushnell" وسيصبح مالكو التوكنات مساهمين في المشروع ويحصلون على جزء من أرباح الفيلم على هذا النحو. وسيكون بإمكان حاملي التوكنات أيضًا التصويت على مقطع الفيلم والتأثير على الممثلين المعينين.