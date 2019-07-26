فيسبوك يخطط للعمل "مهما طال الوقت" لاستمالة الهيئات المنظمة حول ليبرا

تام شمس - الجمعة 26 يوليو 2019 01:40 صباحاً - قال مارك زوكربيرغ، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لفيسبوك، إن الشركة ستعمل ما دامت هناك حاجة لتهدئة مخاوف المنظمين بشأن عملة ليبرا المستقرة. وقد ألقى زوكربيرغ تصريحاته خلال مؤتمر عبر الإنترنت عن نتائج الربع الثاني للشركات في ٢٤ يوليو.

وأثناء المكالمة، قال زوكربيرغ إنه - قبل بضع سنوات - كان من الممكن أن يصدر فيسبوك منتجًا جديدًا دون سابق إنذار، ولكن الشركة الآن قد تغيرت. وبتعبير أدق، قال:

"لقد فتحنا فترة من الزمن - مهما استغرق الأمر وقتًا طويلًا لمعالجة أسئلة الهيئات التنظيمية والخبراء والهيئات المختلفة حول هذا الموضوع، ثم اكتشاف أفضل طريقة للمضي قدمًا".

كما أشار إلى أنه - عندما كان فيسبوك يعمل على التقرير الرسمي مع الأعضاء السبعة والعشرين الآخرين في رابطة ليبرا - توقعوا أنه، نظرًا لأن التمويل منظم للغاية، سيكون هناك الكثير من الأسئلة المطروحة حول المشروع.

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وأوضح زوكربيرغ أنه يعتقد أنهم يعملون حاليًا على هذه الأسئلة. كما وعد بأن الشركة "تحاول توفير منتج آمن ومستقر وجيد التنظيم، لذلك كانت هذه هي الاستراتيجية دائمًا وسنواصل المشاركة هنا."

وأخيرًا، أشار إلى أن فيسبوك يعمل على العديد من المشاريع مثل إنستغرام شوبينغ وفيسبوك ماركتبليس وزاتساب بيزنس، بينما حظيت ليبرا ببساطة باهتمام أكبر.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف بالأمس، قال ألفريد إف كيلي جونيور، الرئيس التنفيذي لشركة فيزا، إنه لا توجد شركات قد انضمت رسميًا إلى ليبرا. ووفقًا له، في هذه المرحلة، أعلنت ٢٠ شركة من الشركات المشاركة في المؤسسة عن اهتمامها فقط عبر خطاب نوايا غير ملزم.