21٪ من إجمالي البيتكوين لم يتحرك منذ خمس سنوات، فماذا يعني ذلك؟

كشف تقرير مثير للإهتمام حول العملة الرقمية الأولى في العالم ، أن هناك عدد هائل من عملات البيتكوين تجلس نائمة منذ زمن طويل ، حيث تُشير إحصائيات Coinmetrics إلى أن ما نسبته 21.6 بالمائة من إجمالي عملات البيتكوين BTC لم تتحرك منذ خمس سنوات – أي أن هناك نحو 4 ملايين عملة بيتكوين لم يتم تحريكها منذ زمن بعيد.

ويفترض التقرير أن مستثمري البيتكوين يراكمون عملات البيتكوين خاصتهم بنحو متزايد على المدى الطويل . وتُشير دراسة CoinMetrics أيضاً ، إلى أن العملة الرقمية تُثبت حالة استخدامها كمخزن للقيمة . كما يوضح التقرير:

” هذا يدل على أن بيتكوين (BTC) تصبح على نحو متزايد مخزنًا للقيمة ، على خلاف كونها وسيلة مبادلة “.

كما تكشف الأرقام أن كمية المعروض من عملات البيتكوين المتاحة في الأسواق المفتوحة و منصات التداول آخذة في التناقص.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك حدث رئيسي مُهم جداً لبيتكوين سيؤثر بشكل كبير على كمية عرض العُملة والمعروف بإسم (الإنشطار Halving) الذي يلوح في الأفق حيث من المقرر حدوثه في عام 2020 ، والذي سينتج عنه خفض كمية الإنتاج اليومي للعملة الرقمية بنسبة 50٪ (خفض مكافأة التعدين للنصف) ، ومن المحتمل أننا سنشهد قريبًا صدمة هائلة في كمية العرض للعملة.

سوف يُحارب المستثمرون بشكل متزايد على كمية العرض القليلة من عملات البيتكوين (BTC) المتاحة ، مما يدفع السعر نظريًا إلى الارتفاع.

وكما ذكرت CCN في تقارير سابقة ، فإن ما نسبته 1.3 في المائة فقط من معاملات البيتكوين حتى اللحظة في عام 2019 جاءت من التجار. مما يؤكد أن العُملة الرقمية الأكبر في العالم لا ينحصر استخدامها كوسيلة للتبادل فقط.

ومع ذلك ، فإن سجل المُتتبع لمسار عملات البيتكوين كمخزن للقيمة قوي جداً . حيث أنه خلال فترة الخمس سنوات التي تتبعتها Coinmetrics ، كان من الممكن أن يُثمر إقتنائك للعملة الرقمية المُهيمنة إلى عوائد بنحو 1،515 بالمائة على قيمة استثمارك الأولي.

تترسخ هذه الرواية على نحو متزايد ، حتى أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” قد اعترف بها خلال الشهر الحالي:

” بيتكوين مثال جيد . وحقاً ، لا أحد تقريباً يستخدم البيتكوين للمدفوعات . يستخدمونها كبديل للذهب ، حيث أنها مخزن للقيمة ، وهي أداة مضاربة ذات قيمة ، مثل الذهب “

4 ملايين عملة “لم تُمس”: هل فُقدت إلى الأبد؟

ومع ذلك ، هناك حجة مضادة هنا. حيث قد تكون العديد من تلك الـ 4 ملايين عملة – التي لم تُمس – على مدى السنوات الخمس الماضية ضائعة ببساطة ، وفقاً لما أشار إليه “Tuur Demeester” – الشريك المؤسس في Adamant Capital – عبر رده على تغريدة الدراسة على تويتر.

في تغريدة نشرها Matt Odell مستثمر البيتكوين المتابع من قبل الآلاف على تويتر ، تحدث Matt عن تزايد استخدام بيتكوين كمخزن للقيمة مشيراً إلى دراسة Coinmetrics قائلاً :

“وصلت كمية العرض لعملات البيتكوين (BTC) التي لم يتم مسّها (أي لم يتم تحريكها ونقلها) لمدة خمس سنوات على الأقل ، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق . وهذا يشير على الأرجح إلى أن العملة الرقمية BTC أصبحت تستخدم على نحو متزايد كمخزن للقيمة ، على خلاف دورها كوسيلة للمبادلة . ” https://coinmetrics.substack.com/p/coin-metrics-state-of-the-network-cf2 … Advertisements

في حين قام “Tuur Demeester” بالرد على التغريدة نفسها:

” 5 سنوات دون تحديث طريقة التخزين البارد لديك هي فترة طويلة جداً في بيتكوين . من وجهة نظري ، فإنه من المرجح أن تكون معظم هذه العملات قد فُقدت “.

كما تشير الأبحاث التي أجرتها مؤسسة التحليل Chainalysis المختصة بالعملات الرقمية و بلوكتشين ، إلى أن ملايين عملات البيتكوين فُقدت بالفعل إلى الأبد ، على محركات الأقراص الصلبة المنسية ، أو مع أجهزة الكمبيوتر التي يتعذر الوصول إليها ، أو المحافظ الورقية التي تم إلقاؤها.

وعلى الرغم من أنه من المحتمل أن تكون العديد من عملات البيتكوين تلك “الأربعة ملايين عملة التي لم يتم تحريكها منذ سنوات” قد ضاعت ، إلا أنها ليست القصة الكاملة.

حيث يؤكد الإتجاه قصير الأجل أيضًا نظرية استخدام البيتكوين لتخزين القيمة . حيث تظهر المخططات على الأطر الزمنية المختلفة من 180 يوماً ، و 1 سنة ، و 2 سنة ، أن هناك زيادة في كمية البيتكوين الذي لايتم تحريكه . حيث يقوم مستثمرو البيتكوين بشراء عملات BTC و حفظها للمدى الطويل .

صدمة العرض قادمة

إذا استمر هذا الإتجاه على هذا النحو ، فمن المُرجح أن ذلك سينعكس صعوديًا بشكل لا يصدق بالنسبة لعملة البيتكوين . بالنظر الى أن كمية المعروض من عملات BTC في الأسواق آخذة في التناقص.

سيصبح هذا أكثر فاعلية في مايو 2020 ، عندما يتم خفض الإنتاج اليومي للعملة الرقمية المُهيمنة إلى النصف . تم تصميم أحداث إنشطار بيتكوين (Bitcoin Halving) ، التي تحدث كل أربع سنوات ، لتقليل الإمداد اليومي من عملات البيتكوين الناتجة عن عملية التعدين على نحو متزايد حتى الوصول إلى كمية السقف الإجمالي للعرض الثابت والبالغ 21 مليونًا.

ومن المحتمل أن يؤدي كل ذلك معًا إلى حدوث صدمة هائلة في كمية العرض المتاحة في السوق . إذا استمر الطلب على عملة البيتكوين ثابتًا ، وتناقص العرض المتاح ، فإن اقتصاديات العرض و الطلب البسيطة تخبرنا أن السعر يجب أن يرتفع.

بعد مطالعة للاحصائيات التي تُشير إلى نقص كمية العرض الخاصة بعملات البيتكوين على نحو متزايد خلال السنوات الماضية … ماذا تتوقع عزيزي القارئ بالنسبة لسعر البيتكوين على المدى الطويل ، وبالتحديد بعد حدث الإنشطار (Halving) المُرتقب والذي سيقُلل من حجم العرض على بيتكوين بنسبة هائلة؟ شاركنا رأيك من خلال الكتابة في صندوق التعليقات بالأسفل…

المصدر: CCN

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