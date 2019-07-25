أسواق العملات المشفرة تحقق مكاسب، وبيتكوين تتداول بالقرب من ١٠٠٠٠ دولار

تام شمس - الخميس 25 يوليو 2019 11:42 مساءً - الخميس، ٢٥ يوليو - بعد كسر نقطة السعر النفسي التي كانت تبلغ ١٠٠٠٠ دولار في وقت سابق اليوم، تحوم بيتكوين (BTC) حول مركزها خلال اليوم، مع تداول العملات الرئيسية الأخرى في المنطقة الخضراء أيضًا.

تصور السوق. المصدر: كوين٣٦٠

شهدت بيتكوين زيادة بنسبة ٣,٦١٪ تقريبًا خلال اليوم، ويتم تداولها عند ٩٩٨٧ دولارًا في وقت كتابة المقالة. وقد بدأت بيتكوين اليوم عند حوالي ٩٨١٥ دولارًا، وشهدت لاحقًا ارتفاعًا إلى ١٠١٩٢ دولارًا وهو أعلى مستوى يومي اعتبارًا من وقت كتابة المقالة.

وكدليل على المزيد من التبني، فإن لجنة العمل السياسي الجديدة التي تدعم المرشح الرئاسي أندرو يانغ تسمح الآن بالتبرعات في مركز التجارة الحرة عبر شبكة البرق المسرعة. ولتمكين جمع الأموال عبر بيتكوين، عقدت اللجنة شراكة مع معالج مدفوعات بيتكوين "أوبن نود".

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مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

يتم تداول إيثريوم (ETH) بحوالي ٢٢١ دولارًا في وقت كتابة المقالة، بعد أن ارتفعت بنسبة ٥٪ تقريبًا خلال اليوم. وقد بدأت العملة البديلة اليوم عند مستوى ٢١٦,٧٠ دولارًا تقريبًا ليصل إلى نقطة السعر الحالية. وعلى مدار الأسبوع، سجلت أكبر شركة العملة البديلة من حيث القيمة السوقية أدنى سعر لها عند حوالي ٢٠٤ دولارات يوم ٢٤ يوليو، وبلغت أعلى قيمة عند ٢٣٤ دولارًا يوم ٢٠ يوليو.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

نمت ريبل (XRP) بنسبة متواضعة بلغت ١,١٢٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ويتم تداولها عند ٠,٣١٥ دولار تقريبًا في وقت كتابة المقالة. وعلى قائمة أفضل ٢٠ عملة، كانت العملات الوحيدة التي شهدت خسائر خلال اليوم هي بيتكوين إس في (BSV) وترون (TRX) وكوزموس (ATOM) ويونوس سيد ليو.

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات الرقمية حوالي ٢٦٦,٩ مليار دولار في وقت كتابة المقالة، حيث بدأت اليوم عند ٢٧١,٧ مليار دولار. وكان أعلى مستوى أسبوعي تم تسجيله حوالي ٣٠٠,٢ مليار دولار يوم ٢١ يوليو.