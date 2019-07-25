شركة بيانات العملات المشفرة الناشئة "ديجيتال أسيت داتا" تجمع ٣,٢ ملايين دولار في جولة تمويل

تام شمس - الخميس 25 يوليو 2019 11:42 مساءً - أعلنت شركة بيانات العملات المشفرة الناشئة ديجيتال أسيت داتا عن حصولها على تمويل بقيمة ٣,٢ ملايين دولار في بيانٍ صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٢٥ يوليو.

جولةٌ بقيادة سيلفر ليك وغلين هتشينز

وفقًا للبيان، تمت الجولة بقيادة شركة الاستثمار نورث آيلاند والمؤسس المشارك لمجموعة الأسهم الخاصة "سيلفر ليك" التي تركّز على التكنولوجيا "غلين هتشينز". إن الأموال الجديدة، التي أضيفت إلى تمويلها الأساسي البالغ ٦ ملايين دولار والذي غطاه "كوينتيليغراف" في أبريل، ترفع إجمالي التمويل الذي تلقته الشركة الناشئة إلى ٩,٢ ملايين دولار.

حيث تفيد التقارير أن الشركة لناشئة المعنية توفر أدوات تمكن مديري الأصول والمشاركين الآخرين في السوق من تحليل أصول العملات المشفرة والسوق والمراجع، وبيانات العملاء من عدد من المصادر. وتدعي الشركة أن المنصة التي أطلقتها في شهر مارس تساعد عملائها على تجميع البيانات حول سوق الأصول الرقمية. علاوة على ذلك، انضم هوتشينز إلى مجلس إدارة شركة ديجيتال أسيت داتا، وعلق قائلًا:

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"لقد بنت ديجيتال أسيت داتا مجموعة بيانات كاملة ذات جودة مؤسسية قادرة على خدمة جميع أنواع المشاركين في السوق - من علماء البيانات، إلى صناديق الكم، وصناديق التحوط، والبنوك، وصناديق رأس المال الاستثماري، والمزيد."

وأخيرًا، تدعي الشركة الناشئة أن شركات الاستثمار إيكيغاي أسيت منجمنت ومورغان كريك ديجيتال وأميدست كابيتال وسي إم تي ديجيتال وفيرتيغو فينشرز وديجيتال كارنسي غروب قد شاركت في جولة التمويل.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، فإن العملات المشفرة أصبحت أكثر شيوعًا بثلاث مرات بين جيل الألفية الأمريكية كاستثمار طويل الأجل كما هو الحال بالنسبة للجيل العاشر.