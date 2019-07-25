المدير التنفيذي لـ Binance يفتعل جدلاً بشأن الاعتماد المؤسساتي للعملات الرقمية

شهدت سوق العملات الرقمية موجة إرتفاعٍ هائلة مطلع العام 2019 ، نقلت هذه الموجة سعر العملة الرقمية المُهيمنة “BTC” من مستوى 3،693.85 دولار في يناير إلى 13،880 دولار في يونيو .

وهي زيادة تفوق 275 بالمائة في ستة أشهر فقط . وبناءً على ذلك ، افترض العديد من المستثمرين أن الأموال المؤسسية قد وصلت أخيرًا ، وأن هذه الشركات المالية الكبرى هي التي عملت على صعود العملة الرقمية الرائدة.

ومع ذلك ، يعتقد Changpeng Zhao الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، المعروف شعبياً باسم CZ ، عكس ذلك . في مقابلة أجريت مؤخراً مع بلومبرج ، يقول الرئيس التنفيذي لأكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث أحجام التداول ، أن المستثمرين المؤسسيين ليسوا مسؤولين عن الإنطلاقة الصعودية التي شهدناها في بيتكوين كما يعتقد الكثيرون. أخبر Changpeng Zhao بلومبرج:

” لم نرَ المؤسسات تنمو بشكل أسرع ” ، “ما رأيناه هو تبادل في كلا المكانين . لم يزد عدد المؤسسات التي دخلت إلى صناعة العملات الرقمية بشكل كبير في عام 2019 إلى الآن ” .

يبدو أن تعليقات Changpeng Zhao تتناقض مع التقارير المقدمة من المستثمرين المؤسسيين ذوي السمعة الطيبة. حتى أنه يتعارض مع تقرير حديث نشرته إدارة أبحاث Binance.

Grayscale Attracting: تدفق المزيد من الأموال المؤسساتية في العملات الرقمية

في حين يعتقد CZ أن المستثمرين الأفرتد ما زالوا يفوقون نظرائهم من المؤسسات ، فإن شركة Grayscale Investments ترسم صورة تقول عكس ذلك.

خلال الربع الثاني من عام 2019 ، جذبت الشركة الإستثمارية Grayscale Investments حوالي 85 مليون دولار الى صندوقها الإستثماري المخصص لقطاع العملات الرقمية . وفقًا لتقرير شركة الإستثمار الرقمي (Grayscale) ، فإن ما نسبته 84 في المائة من تدفقات رأس المال كانت من المستثمرين المؤسساتين ، على رأسها صناديق التحوط الكبيرة .

الأمر المثير للاهتمام هو أن تدفق رأس المال الجديد تزامن مع إرتفاع بيتكوين . وخلال الربع الثاني فقط ، ارتفع سعر البيتكوين من مستوى 4،092.02 دولار في أبريل ، إلى المستوى القياسي عند 13،880 دولار في يونيو . وهي زيادة مذهلة بنحو 239.2 في المائة حدثت خلال ثلاثة أشهر فقط .

Grayscale ليست هي المؤسسة الوحيدة التي تتبنى بيتكوين و غيرها من العملات الرقمية . فهناك ما يقرب من نصف المستثمرين المؤسساتين الذين شاركوا في استطلاع حديث كشفوا عن استعدادهم للمشاركة و الإنخراط في قطاع العملات الرقمية .

دراسة Fidelity Investments تُظهر زيادة إهتمام القطاع المؤسسي في العملات الرقمية

أظهر تقرير لإستطلاع رأي نشرته مؤخرًا شركة Fidelity Investments ، أن الكثير من المستثمرين المؤسساتيين يفكرون في أن تكون العملات الرقمية جزءًا من محافظهم الاستثمارية مع إقتناء بعضهم لعدد من الأصول الرقمية بالفعل . شملت استطلاع الرأي عدد 441 مستثمرا مؤسساتياً في الولايات المتحدة.

أظهرت نتائج الدراسة أن 47 في المئة من المشاركين أفادوا أنهم يتطلعون لإدراج العملات الرقمية في محافظهم الاستثمارية . في حين كشفت النتائج أيضاً أن ما نسبته 22 بالمائة من المشاركين في الإستطلاع يمتلكون بالفعل أصولًا رقمية أو يتداولونها.

قال “توم جيسوب” ، رئيس شركة فيديليتي للأصول الرقمية (Fidelity Digital Assets) :

” لقد رأينا نضج الإهتمام بالأصول الرقمية من أوائل الجهات التي تبنتها ، مثل صناديق التحوط في العملات الرقمية ، والمستثمرين المؤسساتيين التقليديين مثل مكاتب الأسرة و صناديق الأوقاف . “ Advertisements

تقرير قسم أبحاث Binance يوافق دراسة Fidelity

تدعم نتائج استقصاء Fidelity تقريراً نشره قسم أبحاث Binance في الربع الأول من عام 2019 . وفقًا لقسم الأبحاث في أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم ، فقد شهد الربع الأول نشاطًا متجددًا في قطاع العملة الرقمية.

قام المستثمرون المؤسساتيون ، الذين يمثلون نحو 10 في المئة من جميع المستثمرين على المدى الطويل ، بزيادة مخزونهم من العملات الرقمية .

ذكر تقرير Binance أن هذا يتضح من خلال زيادة بنحو 40 في المئة لدى صندوق الإستثمار المخصص للعملات الرقمية Grayscale Bitcoin Trust ( GBTC ) في نهاية مايو.

تٌعتبر Binance واحدة من أسرع منصات تداول العملات الرقمية نمواً في العالم . ولم تقتصر الشركة العملاقة على منصة التداول الرئيسية فقط ، فقد تم توسيع أنشطة الشركة إلى ما وراء منصة التداول العادية ، حيث قامت الشركة بإطلاق مشاريع متعددة تساهم في تقديم الدعم لبناء نظام بيئي متماسك في قطاع العملات الرقمية ، بما في ذلك قسم أبحاث Binance الذي يُقدم تحاليل عميقة في سوق العملات الرقمية.

خلاصة القول: تشير الأدلة إلى أن الأموال المؤسسية تتدفق بالفعل

يبدو تعليق المدير التنفيذي لـ Binance بشأن الإعتماد المؤسساتي للعملات الرقمية مُثيراً للجدل بحق ، وقد ذهب البعض في الإعتقاد بأن Changpeng Zhao قد يلعب لعبةً بهدف حقن قدر من الخوف و الشك .

أو ربما يفكر “CZ” في خلق تصحيح صحي لسعر بيتكوين . فبعد كل شيء ، لقد نمت العملة الرقمية الرائدة بسرعة كبيرة في فترة زمنية قصيرة نسبياً ، كما أن CZ لديه آلاف المتابعين الفاعلين في سوق العملات الرقمية وقد يكون لكلمته القدرة على التأثير في الأسعار.

أو قد تكون تلك المؤسسات تفتح حساباتها على منصات تداول أخرى غير Binance . حيث تُشير البيانات المبدئية إلى وجود تدفق للأموال المؤسسية في قطاع العملات الرقمية . حيث أن المال المؤسسي موجود في قطاع العملات الرقمية ، ويبدو أنه سيبقى!.

عزيزي القارئ ، بعد مطالعة ما أشارت اليه عدة تقارير حول تنامي الإستثمار المؤسسي في مجال العملات الرقمية، وكذلك تصريحات المدير التنفيذي لمنصة تداول العملات الرقمية العملاقة Binance المُناهضة لها … ما هو رأيك فيما أوردته هذه التقارير حول الزيادة الملحوظة للإستثمار المؤسساتي ، وما السبب من وجهة نظرك في تصريحات CZ المتناقضة؟ شاركنا رأيك من خلال الكتابة في صندوق التعليقات بالأسفل …

المصدر: CCN

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