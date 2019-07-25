مؤسس الترون يتقدم باعتذار رسمي عبر أحد منصات التواصل الاجتماعي

تقدم مؤسس شبكة الترون, جاستن صن, بإعتذار عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن سلوكه و التسويق المبالغ فيه حول وجبة الغداء مع الملياردير وارن بافيت.

ونشر جاستن صن رسالته عبر موقع Weibo باللغة الصينية وذكر: أعتذر بصدق للجميع ووسائل الإعلام والمسؤولين و السلطات التنظيمية.” و يقصد بذلك تصرفاته التسويقية المبالغ بها.

وأضاف: “أردت تناول الغداء مع وارين بافيت بسبب إعجابي به و حماسي لدعم الأعمال الخيرية. بالإضافة إلى اهتمامي لدعم صناعة البلوكشين و مشروعي (شبكة الترون). لكن سلوكي الغير ناضج والساذج والاندفاعي فقد فشلت في التسويق وأدى ذلك إلى سلسلة العواقب الغير متوقعة.”

وبحسب جاستن صن إلى فإن مشاعره في الآونة الأخيرة كانت متقلبة ما بين الإثارة و القلق و الألم ثم الرعب و الندم. وأشار إلى أن ذلك انعكس سلبياً وأثار مخاوف المنظمين حول جاستن صن.

ولم يحدد جاستن صن أي جهة تنظيمية بعينها ولكن الاعتذار تم نشره فقط باللغة الصينية. وتأتي الرسالة بعد أيام فقط من تأجيل وجبة الغداء مع وارين بافيت, بعد أن أشار جاستن إلى أنه يواجه مشاكل صحية.

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وبعد فترة قصيرة من إعلانه لتأجيل وجبة الغداء, قمنا في الخليج 365 بنشر تقرير منقول من أحد وسائل الإعلام الصينية التي أشارت إلى صدور أمر “منع سفر” لـ جاستن صن بتهمة غسيل الأموال.

وأنهى جاستن صن رسالته بالإشارة إلى أنه سوف يقلل من ظهوره الإعلامي إلى أدنى حد ممكن و سيعمل على إيقاف مسألة الإفراط في التسويق.

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