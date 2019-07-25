أحد أكبر شركات الطيران الأوروبية تبدأ بـ قبول عملة البيتكوين (BTC)

أحد أهم الأسباب التي تؤدي لانتشار البيتكوين وغيره من العملات المشفرة وتصبح ذات قيمة حقيقية هي مدى استعمالها في أرض الواقع ومدى تبنيها من طرف المؤسسات والشركات المختلفة.

شركة من شركات الطيران الرائدة في أوروبا بالضبط الخطوط الجوية النرويجية أتاحت لركابها خيار شراء التذاكر باستخدام عملة البيتكوين.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ أعلنت أحد الصحف النرويجية أمس أن شركة الخطوط الجوية النرويجية افتتحت أيضا منصة للعملات خاصة بها.

تخطط شركة الخطوط الجوية النرويجية للسماح لمستخدميها وركاب خطوطها الذين يعيشون في النرويج

اتاحة خيار جديد لهم بشراء تذكرة الطيران عن طريق العملات المشفرة

كما ستكون المنصة النرويجية الجديدة الخاصة بالعملات المشفرة متاحة لهم ابتداء من شهر أغسطس المقبل

ومن المتوقع أيضا أن تتوسع عملياتها لدول الجوار مستقبلا.

المنصة الجديدة والتي تحمل تسمية NBX تقدم برنامج مكافآت للعملاء بامكانية كسبهم لنقاط من خلال عمليات التداول على المنصة بالاضافة إلى مجموعة من الميزات الأخرى.

تشغل الخطوط الجوية النرويجية مجموعة مكونة من 195 طائرة تحلق باتجاه أكثر من 500 مسار عالمي.

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يعود تاريخ تأسيس الخطوط الجوية النرويجية لسنة 1993 على يد السيد “بيورن كجوس” والذي تنحى من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة قبل أسبوعين.

ومن المتوقع أن ابن “كجوس” هو الذي يقف وراء قبول عملة البيتكوين في شراء تذاكر الطيران

حيث يعتبر من المهتمين بالعملات المشفرة وأحد أكبر مستثمريها في النرويج.

ومن الأسباب المنطقية أيضا لقبول الخطوط الجوية النرويجية للعملات المشفرة كوسيلة للدفع محاولة الشركة الخروج من الأزمة المالية التي تعيشها إذ انخفضت مواردها المالية بشكل كبير منذ شهر أبريل 2018.

للعلم ليست شركة الخطوط الجوية النرويجية أول شركة طيران تقبل البيتكوين لشراء التذاكر

بل هناك شركة ووكالة سفر عبر الانترنت “CheapAir ” بكاليفورنيا تقبل البيتكوين منذ سنة 2013.

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