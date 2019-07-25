مشروع الكاردانو يستعد لعدد من التغييرات الجذرية في المشروع

دارت قبل مدة العديد من الأخبار الجديدة حول مشروع وشبكة كاردانو وتحديثاته القادمة والتي طال انتظارها.

قام مؤسس الشبكة ومديرها التنفيذي مؤخرا بمقابلة مرئية وضح فيها وجهة نظره حول تطوير الشبكة بما يتلائم مع تطور النظم المالية العالمية، كما تحدث حول عملة ليبرا الجديدة.

لتعاود الأخبار في الظهور حول التحديثات الجديدة المرتقبة.

وذلك بعد ظهور صورة مسربة من مستودع GitHub لكاردانو توضح الانتقال من العقود المركزية إلى الشبكة اللامركزية.

وقالت إدارة مشروع كاردانو في وقت سابق بأن التركيز الحالي منصب على الأبحاث ومراجعة النظريات لتطوير كاردانو وفق الاحتياجات.

الكاردانو يكشف عن خارطة طريق جديدة لمستقبل المشروع

Advertisements

الصورة أعلاه توضح العد التنازلي لإعلان الخطط اللامركزية لكاردانو والذي تبقت له شهرين وسبعة أيام.

ومن المقرر أن ينتهي التوقيت ويأتي تحديث شيللي بحلول سنة 2020 والتي يرى العديد من المحللين بأن مرحلة التطوير ستنتهي قبل الوقت المحدد.

وتجدر الاشارة إلى أن الصورة الموضحة أعلاه لا توضح أي شيء إلا مدة اكمال تحديث Shelley واللامركزية في الشبكة، في حين لم تعلق أو تؤكد شركة IOHK أو Cardano أي شيء لغاية اللحظة.

اقرأ أيضا:

عودة ثقة مجتمع الكريبتو في مشروع الكاردانو وعملة (ADA) بعد التحديث الأخير

تعاون بين مشروع الكاردانو (ADA) و حكومة منغوليا لمكافحة الأدوية المغشوشة في الدولة

هبوط سعر عملة الكاردانو (ADA) بسبب تأجيل إطلاق “شيلي”