منصة بينانس تضيف خاصية الـ (Staking) لـ عملة (Komodo) ورمزها (KMD)

أضافت منصة بينانس خاصية الـ (Staking) لـ عملة (Komodo) التي تحمل الرمز (KMD).

وبذلك فقد أصبح حاملي عملة KMD في محفظة قائمة على التبادل امكانية الحصول على مكافآت بعملة KMD بنسبة 5.1% كعوائد سنوية.

بذلك فالاضافة الجديدة المعلن عنها من بينانس ستوفر فرصة للحصول على بعض من عملات KMD.

كما ستوفر ادارة مشروع KOMODO توزيع مجاني AIRDROP لوحدات KMD على منصة بينانس.

للمشاركة في التوزيع المجاني لوحدات KMD المقدرة بـ250 ألف وحدة KMD يجب الاحتفاظ ببعض وحدات KMD على بينانس لبعض الوقت ابتداء من يوم أمس 24 يوليو 2019.

الاضافة الجديدة لخاصية Staking على منصة بينانس والاعلان على AIRDROP جاء بمناسبة اطلاق Komodo لإطار Antara الذي سيوفر امكانية انشاء بلوكشين وعقود ذكية واستضافة تطبيقات لامركزية لجميع الأفراد.

عبر الحساب الرسمي لمشروع كومودو عن شكره الخاص لمنصة بينانس ومديرها التنفيذي للسماح بحصول الستخدمين على هدايا وجوائز من طرف مشروع كومودو.

بعد هذا الخبر انخفضت قيمة KMD بنسبة 6.45% نظير عملة البيتكوين.

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في الوقت الحالي تقدر قيمة KMD بـ1.16 دولار بقيمة سوقية اجمالية تقدر بـ133 مليون دولار محتلة بذلك المرتبة 55 على موقع COINMARKETCAP.

مؤخرا أيضا قامت منصة بينانس بتوفير خاصية الاحتفاظ Staking لعملة الستيلر والذي أشرنا لخبره في العنوان:

منصة بينانس ستوزع 9.5 مليون ستيلر من عملية التجميع

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الآن بإمكانك استخدام منصة بينانس اللامركزية عبر إضافة في متصفح كروم