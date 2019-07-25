الذكاء الاصطناعي سيغزو العالم بأيدي ” إيلون ماسك ” و ” مارك كوبان “

إن الذكاء الإصطناعي لن يتوقف ، و جميع الأشخاص الأكثر ذكاءاً و طموحاً يعرفون ذلك جيداً . فقد بدأ الملياردير ” مارك كوبان ” Mark Cuban – و هو رجل أعمال أمريكي ، و مالك Dallas Mavericks التابع للاتحاد الوطني لكرة السلة ، و أحد المستثمرين الرئيسيين في البرنامج التلفزيوني الواقعي Shark Tank – في تركيز موارده على هذه التقنية التحويلية .
و قد تعاون ” كوبان ” مع شركة Microsoft و Walmart ، من أجل إنشاء برنامج من شأنه أن يمنح الأجيال القادمة بداية قوية لظهور عصر الذكاء الإصطناعي ( Artificial Intelligence ) . حيث أنشأت مؤسسة Mark Cuban Foundation ما يسمى بـ ” AI Bootcamp ” ، الذي يهدف إلى تزويد طلاب المدارس الحكومية في مدينة دالاس – في ولاية تكساس الأمريكية – بالمعرفة و الخبرة في العمل بأحدث التقنيات ، و ذلك وفقًا لمقال تم نشره اليوم على موقع Medium .
فقد ورد في هذا المقال ، أن ” كوبان ” يقوم بالعمل مع شركة مايكروسوفت على تدريب طلاب المدارس الثانوية في دالاس ليكونوا قادة لتكنولوجيا الذكاء الإصطناعي . حيث تستضيف مؤسسة ” كوبان ” معسكرات طلابية تهدف لضمان إتاحة الفرصة لجميع الطلاب للتعرف على تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي ( AI ) .
و شارك ” كوبان ” المقال في تغريدة له ، على حسابه الرسمي ( [email protected] ) في موقع تويتر ، و علق عليه قائلاً :
” أنا أعمل مع Microsoft و Walmart على تدريس فصول تعليمية مجانية حول الذكاء الإصطناعي لطلاب المدارس الثانوية . إقرأ المزيد هنا و اشترك في معسكرنا الثاني في دالاس . ”
” الفضل يعود لـ @WalmartTech @Azure @MicrosoftEDU @UT_Dallas @Headstorm @FiscalNote @cyarkoni “
لقد أصدر ” كوبان ” بيان اليوم قال فيه :
” لم يعد الذكاء الإصطناعي شيئًا من المستقبل . إنه بالفعل يغير كل صناعة اليوم . لقد أردت أن أبدأ بتعليم الأطفال الذين سوف يتخذون القرارات حول الكيفية التي ستؤثر بها تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي على المجتمع . “
يعكس معسكر AI Bootcamp رأي ” كوبان ” في وقت سابق من هذا العام ، عندما شدد على أهمية التعليم في مجال تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي .
حيث كان ” كوبان ” قد صرح قائلاً :
” إذا كنت لا تعرف كيفية استخدامه و لا تفهمه ، و لا يمكنك على الأقل تكوين فهمًا أساسيًا للنُهُج المختلفة و كيفية عمل الخوارزميات ، فستكون حينها شخصاً مصاباً بالعمى بطرق لا يمكنك حتى أن تتخيلها . “
لقد تنبأ ” كوبان ” سابقًا بأن الذكاء الإصطناعي سيكون له تأثير هائل على المجتمع ، حيث قال في وقت ما إن تأثيره سوف ” يقزم ” تأثير أجهزة الكمبيوتر و الإنترنت .
و في الوقت نفسه ، هناك ملياردير آخر ، و هو ” إيلون ماسك ” Elon Musk ، يخطو خطوات كبيرة من أجل التقدم في هذه التكنولوجيا و احتلال الصدارة . و قد أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم أنها سوف تستثمر مبلغ قدره مليار دولار أمريكي في مشروع ” ماسك ” المسمى بـ OpenAI . و سوف يوجه المشروع هذا التمويل نحو النهوض بـ AGI و هو ” الذكاء العام الإصطناعي ” ( artificial general intelligence ) .
و قد أصدر مشروع OpenAI بيانًا اليوم يوضح فيه أهمية عملهم ، و جاء فيه :
” سوف يكون نظام الـ AGI نظامًا قادرًا على إتقان أي مجال دراسة إلى ” مستوى الخبير العالمي ” ( world-expert level ) ، و إتقان مجالات أكثر من أي إنسان ، حيث سيكون بإمكان هذا النظام أن يجمع بين مهارات علماء و مبدعين أمثال ” كوري ” Curie و ” تورينج ” Turing و ” باخ ” Bach . و سيكون بمقدور أي نظام AGI يعمل على حل مشكلة ما ، أن يرى روابط عبر تخصصات و نظم لا يمكن لأي إنسان أن يراها . . . نحن نعتقد أن إنشاء نظام AGI مفيد سوف يعد التطور التكنولوجي الأكثر أهمية في تاريخ البشرية . “
Advertisements
لقد قطع ” ماسك ” أيضًا شوطاً مع Neuralink ، و هي شركته التي ستتخصص في الـ BMIs و تعني ” واجهات آلة الدماغ ” ( brain-machine interfaces ) ، أو ما يعرف أيضًا بـ ” وضع رقائق الكمبيوتر في أدمغة الإنسان ” .
يهدف كل من ” كوبان ” و ” ماسك ” إلى إفادة المجتمع بأسره بما فيه من ضعاف و مهمشين من خلال مشاريعهما الجديدة . حيث تعطي مؤسسة Mark Cuban Foundation الأولوية للمتقدمين من ذوي الدخل المنخفض ، كما أن نصف المشاركين المقبولين من الإناث . أما بالنسبة إلى مشروع OpenAI فهو يهدف أيضاً إلى ” ضمان أن الذكاء العام الإصطناعي يفيد البشرية جمعاء . ”
كما أعلن ” كوبان ” في وقت سابق من هذا العام ، أنه سوف يستثمر مليون دولار أمريكي في شركة ذكاء اصطناعي ناشئة تعمل على حماية اللاجئين السوريين .
و في هذا الشأن ، قام ” كوبان ” بمشاركة مقطع فيديو ، في تغريدة له على حسابه الرسمي ( [email protected] ) في موقع تويتر ، و علق عليه قائلاً :
” أنا متحمس للإعلان عن إستثمار مليون دولار أمريكي في HalaSystems . تستخدم مؤسسة HalaSystems الذكاء الإصطناعي من أجل الصالح الإجتماعي ، من خلال القيام بعمل استثنائي حقًا في أصعب الأماكن في العالم . بإمكانكم معرفة المزيد هنا :
https://hala.link/pr-20190625 و . “
بينما يبذل الرجلان ( ” كوبان ” و ” ماسك ” ) محاولات رائعة لتعليم و دمج تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي في مجتمعنا بطريقة صحية ، من المهم أن نلاحظ السبب وراء إعراب كل منهما عن قلقه الشديد إزاء الجانب المظلم المحتمل لهذه التكنولوجيا المتطورة .
ففي عام 2014 ، وصف ” ماسك ” تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي أنها ” أكبر تهديد لوجود البشرية ” ، و شبه الأمر أنه بمثابة ” استدعاء شيطان ” .
و في عام 2018 ، لم تبدو نظرة ” كوبان ” أفضل حالاً ، حيث صرح قائلاً :
” اسمحوا لي أن أثير الرعب في نفوسكم . حسناً ، إذا كنتم لا تفكروا في أنه بمرور الوقت ، عندما يكون معظمكم في منتصف الأربعينيات من العمر ، سوف يظهر إنسان آلي مدمر ( كما في فيلم Terminator ) ، فأنتم إذاً مجانين . “
و من ضمن الاستخدامات الضارة لتكنولوجيا الذكاء الإصطناعي ، هو تلك التي تتعلق بالخصوصية . فعلى سبيل المثال ، خلال الأيام الماضية ، اعترفت شركة Amazon في خطاب لها ، بأنها تقوم بتخزين التسجيلات الصوتية لمستخدمي المساعد الآلي Alexa ، التابع لشركة أمازون ، إلى أجل غير مسمى . و ليس ذلك فحسب ، بل أنها تقوم أيضاً بتخزين النسخ النصية القابلة للبحث ( text-searchable transcriptions ) . مما أثار العديد من الشكوك و طرح سؤال ملح و هو : من الذي يطلع على هذه البيانات و المعلومات ؟ بالتأكيد شخص ما . أنت لا تعرف من هو . و لكن عليك أن تعرف أنه يستمع إليك و أنت تعيش حياتك في منزلك .
و بعد أيام قليلة من اعتراف شركة Amazon ، تورطت شركة Google أيضاً في جدل مماثل متعلق بمساعدها الروبوتي Google Assistant . و في مواجهة تسرب البيانات الذي حدث مؤخرًا و الذي شمل أكثر من ألف تسجيل خاص ، نشرت عملاقة التكنولوجيا ” جوجل ” – التي تتخذ من Mountain View في ولاية كاليفورنيا مقراً لها – خطاباً تدافع فيه عن سياستها المتبعة بشأن السماح لموظفيها بالاستماع إلى محادثات المستخدمين الخاصة . و ذكرت أن السبب في الأساس ، هو أن أولئك الذين يريدون الحصول على مساعدة أفضل ، يتعين عليهم السماح لـ Google بإستخدام بياناتهم الخاصة .
لا شك أن لكل شيء مزاياه و مساوئه ، خاصة في هذا العصر الذي أصبحت التكنولوجيا عنوان كل شيء فيه ، لذا فنحن بحاجة ماسة إلى أن نتوخى الحذر ، فكما أن للتقدم التكنولوجي مميزاته التي تسهل و تسرع من إيقاع حياتنا ، فإن له عيوبه و مساوئه أيضاً التي يجب أن نحتاط لها .
فدعونا نأمل أن يكون ” ماسك ” و ” كوبان ” يعرفان ما يفعلانه جيداً .
إخلاء مسؤولية
إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أي نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .
تابعونا على التلجرام
كانت هذه تفاصيل خبر الذكاء الاصطناعي سيغزو العالم بأيدي ” إيلون ماسك ” و ” مارك كوبان “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.