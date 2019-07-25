عملة البيتكوين اشتهرت وتوسع استخدامها من طرف المستخدمين الباحثين على خصوصية أكبر حول ما يشترونه وما يفعلونه بأموالهم.

لكن معاملات البيتكوين يمكن تتبعها وباجراء بعض التحليلات يمكن الوصول للمحافظ والأشخاص عن طريق ربطها ببعض و يمكن أيضا تتبع عنوان IP الخاص بها مما يعني امكانية الكشف عن الهوية.

لذا نجد العديد من الحكومات والهيئات الرقابية استثمرت في تحليلات سلاسل بلوكشين البيتكوين لإخراج التعاملات من الظل والتعرف على هويات أصحابها.

لذا وددنا من خلال هذا الموضوع طرح أشهر 5 عملات رقمية خصوصية بديلة لـ عملة البيتكوين (BTC):

1- عملة المونيرو (XMR):

اصبح مصطلح مونيرو مرادف للخصوصية.

عملة مونيرو التي تحتل المرتبة 13 على سلم coinmarketcap من حيث القيمة السوقية الاجمالية 1.3 مليار دولار.

يتميز مشروع مونيرو بأنه يعمل على حجب الهويات والمعاملات من خلال مجموعة من المميزات المخصصة في ذلك مثل خلط مدخلات المعاملات لجعل أمر تتبع المعاملات صعب للغاية

كما يوفر مشروع مونيرو عناوين التخفي لجعل من المستحيل معرفة أين ستذهب المعاملة والصفقة المالية.

2- عملة زكاش (ZEC):

واحدة من العملات المميزة أيضا في توفير الخصوصية والتي تعتبر أحد البدائل الجيدة للبيتكوين في ذلك.

أطلق مشروع Zcash سنة 2016 وقدم عملة ZEC كبديل للبيتكوين فيما يتعلق بالخصوصية.

تعتبر عملة زكاش (ZEC) حاليا ثالث أكبر عملة في مجال الخصوصية، تحتل المرتبة 26 من حيث القيمة السوقية الاجمالية.

من بين خصائص عملة زكاش أنها توفر خيار الاخفاء التام للمعاملة لتتم بشكل شفاف وسري للغاية من خلال تشفير جميع التفاصيل المتعلقة بالعملية (المرسل، المستقبل، المبلغ المرسل).

3- عملة كومودو (KMD):

من بين المشاريع الطموحة والتي تحمل هدف توفير أكبر قدر من الخصوصية نجد مشروع كومودو.

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حيث تم انشاء المشروع لتوفير طريقة لا مركزية تماما للتحويلات والمعاملات من خلال ما يعرف بالمقايضة الذرية.

مشروع كومودو مازال صغير وأقل شهرة، تبلغ قيمته السوقية الاجمالية 135 مليون دولار وتحتل عملة المشروع المرتبة 55 على سلم coinmarketcap.

4- عملة الداش (DASH):

واحدة من العملات الرائدة في مجال الخصوصية إذ تجمع ما بين دليل العمل واثبات توافق الخدمة.

تحتل العملة المرتبة الثانية في مجال الخصوصية بعد المونيرو مباشرة، تحتل العملة المرتبة 15 من حيث القيمة السوقية الاجمالية المقدرة بـ1 مليار دولار.

انخفض استخدامها عما كانت عليه في وقت سابق إلا أنها مازالت مطلوبة من العديد من الأشخاص لما توفره من خصوصية.

5- عملة زكوين (XZC):

ظهرت هذه العملة المشفرة في نهاية سنة 2015، وبسرعة تمكنت من شق طريقها نحو أفضل 100 عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، تحتل حاليا المرتبة 86 على coinmarketcap بقيمة سوقية اجمالية تقدر بـ77 مليون دولار.

يقدم مشروع العملة حل أهم مشاكل البيتكوين الخاص بتتبع المعاملات، ويقدم تغطية وتخفي خاص في هذا المجال إلا أن ما يعاب عليها هو عدم اخفائها لقيم المعاملات.

كانت هاته أبرز خمسة عملات مشفرة بديلة للبيتكوين في مجال منح خصوصية أكبر في التعاملات.

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