كراكن تعين رئيسًا تنفيذيًا خبيرًا في التداول المباشر للعملات المشفرة لمنصة عقود بيتكوين الآجلة

تام شمس - الخميس 25 يوليو 2019 03:49 مساءً -

قامت بورصة العملات المشفرة الأمريكية "كراكن" بتوظيف الرئيس التنفيذي السابق لمنصة التداول المباشرB2C2 لقيادة عمليات عقود بيتكوين الآجلة الجديدة.

ويشرف الآن كيفن بيردسلي، الذي قاد شركة B2C2 البريطانية لمدة عام، على توسع عقود كراكن الآجلة، حيث بلغ حجم التداول ٢,٥ مليار دولار في يونيو.

وقد أكد بيردسلي الأخبار في تعليقات أدلى بها على منفذ أخبار العملات المشفرة "ذا بلوك"، قائلًا:

"نظرًا لمعرفتي بمجموعة واسعة من الأنواع المختلفة من المشاركين، فإنني أفهم جيدًا ما يبحث عنه الناس وكيفية تلبية تلك الاحتياجات". Advertisements

وقد حصلت شركة كراكن على عمليات عقودها الآجلة في وقت سابق من هذا العام. ولا تزال العملية، التي كانت معروفة سابقًا باسم "كريبتو فاسيليتيز"، قائمة في لندن.

وللمضي قدمًا، ستتنافس البورصة، التي جمعت تمويلًا بقيمة ١٣ مليون دولار في الشهر الماضي، مع مجموعة متزايدة ومتنوعة من خيارات العقود الآجلة للعملات المشفرة، والتي يظهر العديد منها على منصات التداول الأخرى مثل باينانس وهوبي.

ومن المقرر أن يشهد عام ٢٠١٩ عمليات إطلاق متعددة، حيث بدأت باكت، وهي نظام إيكولوجي للعملات المشفرة على المستوى المؤسسي، اختبار عقودها الآجلة هذا الأسبوع.

وتسعى B2C2 التي تركز على العملات المشفرة بالفعل إلى التوسع من جانبها، حيث استعانت بالمخضرم في وول ستريت "روب كاتالانيلو" في شهر مارس عندما كانت تتطلع إلى السوق الأمريكية.