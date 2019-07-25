شركة الريبل تبيع أكثر من ربع مليار دولار من عملات (XRP) الرقمية في الربع الثاني من عام 2019

في تقرير صادر يوم أمس الأربعاء من طرف شركة الريبل حمل بعض المفاجآت المتضمنة بعض المكاسب، الخسائر، شراكة جديدة.

ما ميز التقرير ارتفاع اجمالي مبيعات XRP بحوالي 48% ليصل لـ251 مليون دولار في الربع الثاني من السنة الجارية 2019 مرتفعا عن مبيعات الربع الأول والذي وصلت مبيعاته 169 مليون دولار.

المؤسسات هي من قادت المبيعات وتسببت في ارتفاعها بنسبة 73% تقريبا حيث ارتفعت من 61.9 مليون دولار إلى 107.9 مليون دولار.

كما أن المبيعات المبرمجة مسبقا مثلت غالبية أحجام المبيعات.

بالرغم من النمو الذي حققته شركة الريبل في المبيعات إلا أنها قررت اتباع نهجا أكثر مخالفا ومغايرا عما جرت عليه العادة.

حيث ذكرت الشركة أنها ستتبع نهجا أكثر تحفظا في مبيعات XRP في الربع الثالث.

وتخطط شركة الريبل للانسحاب من بعض أسواق ومنصات خارج البورصة OTC للتركيز على الأماكن الأكثر احتياجا للسيولة

الأمر الذي من شأنه التأثير السلبي على المبيعات المؤسسية المباشرة.

ووفقا لذات التقرير فقد انخفضت أحجام التداول لشركة الريبل بنسبة 28% على مدار الربع الثاني وانخفضت من 595 مليون دولار إلى 429.5 مليون دولار.

يذكر أن شركة الريبل غيرت معيارها الخاص بقياس حجم التداول

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حيث أعلنت الشركة أنها عملت مع شركة CryptoCompare للبيانات والمؤشرات للتخلص من الاحصائيات المضخمة.

صرح السيد “تشارلز هايتر” المدير التنفيذي لشركة CryptoCompare أن شركته تستخدم بيانات أكثر دقة

من خلال الاعتماد على دفتر الطلبات بدلا من وحدات التخزين الاجمالية.

وجاء في التقرير أيضا أن عملة XRP شهدت زيادة في الأسعار بما يقارب 25% على مدار الربع الثاني من سنة 2019، وتوسعت العملة واعتمدت للتداول في 12 منصة جديدة وشهدت تقلبا في العائدات الاستثمارية اليومية.

وذكر التقرير الشراكة التي عقدتها الريبل مع MoneyGram والذي سبق وتطرقنا لموضوع الشراكة:

تعرف على تفاصيل شراكة الريبل مع “موني غرام”

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