أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس 25-7-2019

بعد ان كسرت عملة البيتكوين المستوى النفسي المهم البالغ 10,000 دولار ، والذي بدوره دفع بالسعر نحو الأسفل ، متسببا في انخفاض كبير في أسواق العملات الرقمية بشكل عام ، تعاود العملات الرقمية الإرتفاع اليوم محققة مكاسب جيدة مع إرتفاع العملة الرقمية الأولى مرة أخرى فوق مستوى 10,000 دولار بعد اختبارها منطقة 9,500 دولار يوم أمس .
تتبع العملات الرقمية altcoin عملة البيتكوين من حيث الإتجاه حيث خرجت من المنطقة الحمراء متجهه نحو ارتفاعات من كبيرة إلى متوسطة عقب إرتفاع البيتكوين .
يتم تداول العملة الرقمية بيتكوين الآن عند مستوى 10,066 دولار أمريكي في وقت كتابة هذا التقرير ، مرتفعة بنسبة 3.66 في المئة وفقا لبيانات موقع Coin360 .
ارتفعت عملة الإيثيريوم بنسبة 7.38 في المئة في وقت كتابة هذا التقرير ، ويتم تداولها الآن عند مستوى 221 دولار أمريكي .
عملة Ripple XRP : يتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 0.317 مرتفعة بنسبة 3.39 في المئة.
عملة Litecoin : يتم تداول العملة عند مستوى 94 دولار أمريكي ، مرتفعة بنسبة بلغت 5.72 في المئة .
عملة Binance Coin : يتم تداول العملة الرقمية الآن عند 29 دولار أمريكي مرتفعة بنسبة بلغت 4.67 في المئة.
عملة Bitcoin Cash : ارتفعت العملة الرقمية بنسبة بلغت 6.37 في المئة ، ويتم تداولها الآن عند مستوى 306 دولار أمريكي .
يمكنك متابعة الأسعار في الوقت المباشر من خلال الضغط على الرابط التالي : أسعار العملات الرقمية
أسعار عملات أخرى :
عملة EOS : يتم تداولها عند مستوى 4.53 دولار أمريكي ، مرتفعة بنسبة 11.23% حتى اللحظة .
عملة TRON TRX : يتم تداول العملة عند مستوى 0.023 دولار أمريكي مرتفعة بنسبة 2.31 % .
عملة Cardano : ارتفعت العملة بنسبة بلغت 7.38 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.059 دولار أمريكي .
عملة Steller : ارتفعت العملة الرقمية اليوم بنسبة 4.96 % ، ويتأرجح سعر العملة في حدود 0.086 دولار .
عملة Dash : ارتفعت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 3.49 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 112 دولار أمريكي .
من بين أفضل العملات الرقمية والتي سجلت أعلى المكاسب على منصة Binance كانت عملة FTM ، مرتفعة بنسبة بلغت 19.40 % مقابل البيتكوين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .
ارتفع إجمالي سوق العملات الرقمية منذ الأمس من 265 مليار دولار الى 277 مليار دولار خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية وفقا لبيانات Coinmarketcap ، وتراجعت هيمنة عملة البيتكوين على أسواق العملات الرقمية ، لتصل إلى 64.7 ٪ ، وفقًا لـ CoinMarketCap .
قامت العملاقة Binance بتمكين وظيفة API لـ Margin Trading حيث تدعم الآن عمليات نقل واقراض وإعادة وضبط الأصول الرقمية / وإلغاء أوامر التداول عبر API .
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