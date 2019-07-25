إيردروب ICOFY

إن ICOFY هو نظام بيئي يجمع مشاريع DLT والمستثمرين والتجار معاًُ في نظام واحد متكامل من خلال توفير الأدوات لتحقيق نتيجة أفضل ، يتكون من أول تطبيق للتصويت STO / ICO على الإطلاق لمشاريع DLT ، والشق الأخر لـICOFY هو انها محرك البحث عن الأصول البلوكتشين استناداً إلى الذكاء الاصطناعي للمستثمرين وخوارزمية تداول الذكاء الاصطناعي SatoshiMars للمستثمرين في العملات الرقمية.

تم تطوير ICOFY Dapp لشركات البلوكتشين الناشئة و مشاريع ICO / STO للحصول على وصول أسرع إلى السوق وزيادة فرص الاستثمار للمستثمرين .

للتبسيط اكثر حول مشروع ICOFY يمكننا القول انها جسر وصول المشاريع الناشئة الى التمويل وفرص الدخول الى السوق وذلك من خلال إنشاء نظام تصويت بنظام ( POC ( proof of community ، اي العامل الأول هو المجتمع فهو الذي يدفع المشروع للأعلى للفوز بالتمويل .

اما عن ICOFY Search فهو محرك بحث سوقي قائم على البيانات للمستثمرين للبحث عن أصول العملات الرقمية استناداً إلى اتجاهات الأسعار في المنصات باستخدام بيانات المعاملات وتحليل بيانات الأسعار التاريخية .

نبذة حول النموذج الأقتصادي لـ ICOFY :

انشأت ICOFY لنفسها نظام جديد من انواع الأكتتابات بحيث لم تلجأ الى مايعرف بـ IEO او ICO ، استخدمت نظام IOO وذلك اختصاراً لـ initial OTC offering اي عرض البيع خارج السوق الأولي ، ويتم ذلك على منصة Ethfinex الغيرمركزية التابعة لمنصة Bitfinex الشهيرة ، بسعر اولي 0.01 $ ، و العدد الكلي للعملة هو 10 مليار توكن .

يمكنك القاء نظرة حول عملية initial OTC offering للعملة من خلال الرابط التالي : https://trustless.ethfinex.com/OTC

تحذير : نحن هنا نسلط الضوء فقط ونعطي نبذة بسيطة حول مشروع العملة ، ولا ننصح ابداً في الأستثمار او المشاركة في عملية الأكتتاب ، نريد فقط ان تستفيد من الفرصة المجانية عن طريق الإيردروب .

رقم الإيردروب : 86

إسم العملة : ICOFY

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رمز العملة : ICY

كمية قطع التوزيع : 1200

القيمة : $12

التقييم : 5/5

المصداقية : 100%

موعد نهاية الايردروب : عند نفاذ الكمية المخصصة للإيردروب .

الدخول الى البوت : https://t.me/icofyairdropBot سيبدأ البوت بعرض المهام عليك بالتسلسل . الاشتراك بمجموعتهم على تيليغرام : https://t.me/icofy متابعة قناتهم على تيليغرام : https://t.me/icofychannel متابعتهم على تويتر : https://twitter.com/icofy_io إعادة تغريد لإحدى المنشورات على تويتر مع استخدام الهاشتاغ التالي : #ICOFY #IOO #EthfinexOTC متابعتهم على فيسبوك : https://www.facebook.com/icofy.io مشاركة إحدى المنشورات على صفحتك مع استخدام الهاشتاغ التالي : #ICOFY #IOO #EthfinexOTC متابعتهم على لينكدان مع وضع اعجاب لإحدى المنشورات : https://www.linkedin.com/company/icofy/ متابعتهم على منتدى ريديت مع وضع تصويت ومشاركة إحدى المنشورات : https://www.reddit.com/user/icofy الأشتراك بقناتهم على يوتيوب مع وضع اعجاب لأثنين من الفيديوعات : https://www.youtube.com/channel/UC0ZAiVzp-P14f7rlmjVKYPw املأ النموذج : AirDrop ICOFY

ملاحظات :

التوزيع سيبدأ بتاريخ 25 سبتمبر 2019 .

جميع المهام مطلوبة ، انقاص اي مهمة قد تؤدي الى شطب اسمك من قائمة التوزيع .

لكل صديق تدعوه ستحصل على 100 توكن اضافي .

إخلاء مسؤولية :

الخليج 365 الإخباري ليس مستشارك الإستثماري و لا يتحمل مسؤولية دخولك للطروح الأولية لهذه العملات هو فقط يقدم لك فرصة الإستفادة من عملات مجانية عن طريق الإيردروب كما أنه لا يستفيد ماديا بأي شكل من الأشكال من وراء طرح هذه العملات من خلال الموقع

لمزيد التعليمات التقنية حول الإستفادة من الإيردروب الرجاء زيارة هذا الرابط

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