“نيويورك تايمرز” تدخل عالم البلوكشين لمحاربة الأخبار المزيفة

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كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مشروعها الجديد الذي يهدف إلى محاربة الأخبار المزيفة باستخدام تقنية البلوكشين الخاصة بـ “آي بي إم”.
ووفقاً لمدونة الصحيفة, وسيقوم فريق “نيويورك تايمز” بالتركيز أولا على التصوير الصحفي كون الصور يمكن “التلاعب بها بسهولة” وقد يكون لها تأثيرات خطيرة.
وتهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى تزويد القراء بطريقة لتحديد مصدر الصورة و ما إذا كان قد تم تحريرها بعد النشر أم لا بالإعتماد على تكنولوجيا البلوكشين.
وستستمر المرحلة الأولى من المشروع حتى نهاية عام 2019, لتصميم إثبات المفهوم للمنتج (PoC) باستخدام بلوكشين Hyperledger Fabric.
ويأتي هذا الخبر بعد أن قامت “نيويورك تايمز” في شهر مارس الماضي بالإعلان عن وظيفة شاغرة لمتخصص في مجال البلوكشين.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز إنها ستستمر في البحث عن التقنيات الجديدة المناسبة لصناعة الصحافة و دعت المؤسسات الإخبارية الأخرى للانضمام إلى مبادرتها.
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مؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب بيتكوين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.